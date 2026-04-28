8th Pay Commission : 8 व्या वेतन आयोगाची मोठी अपडेट! किमान पगार 72000 रुपये होणार? बैठकीतून काय आलं समोर?

आयोगाने हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, वेळेच्या मर्यादेमुळे काही संस्थांना पुढील टप्प्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. आगामी काळात, जास्तीत जास्त लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही बैठका आयोजित केल्या जातील.
गेल्या काही दिवसांत, ₹७२,००० च्या किमान वेतनाबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही. ही आकडेवारी केवळ विविध अंदाज आणि अहवालांवर आधारित आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेला एकमेव अधिकृत प्रस्ताव ‘नॅशनल कौन्सिल–जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (NC-JCM) कडून आला आहे. या संस्थेने अशी मागणी केली आहे की, किमान मूळ वेतन ₹६९,००० निश्चित करण्यात यावे आणि ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ३.८३ इतका ठरवण्यात यावा.
सध्या, ८ वे वेतन आयोग आपल्या प्राथमिक टप्प्यात असून केवळ सूचना आणि मते संकलित करण्याचे काम करत आहे. आतापर्यंत, वेतन, भत्ते किंवा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (fitment factor) यांबाबत कोणतेही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना असा सल्ला दिला जातो की त्यांनी सोशल मीडियावरील माहितीवर किंवा अफवांवर अवलंबून न राहता, केवळ अधिकृत माहितीचीच वाट पाहावी. येत्या काही महिन्यांत, नवीन वेतनात नेमकी किती वाढ होईल आणि कोणत्या बदलांची घोषणा केली जाईल, हे स्पष्ट होईल.
