Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • 8th Pay Commission Latest Updates Check Reality Of Rs 72 000 Minimum Salary Update See Details

8th Pay Commission : 8 व्या वेतन आयोगाची मोठी अपडेट! किमान पगार 72000 रुपये होणार? बैठकीतून काय आलं समोर?

८ व्या वेतन आयोगाने सल्लामसलत आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:03 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • 8 व्या वेतन आयोगाने सल्लामसलत प्रक्रिया
  • ७२,००० रुपयांच्या पगाराच्या बातमीमागील सत्य
  • बैठकीतून काय आलं समोर?
8th Pay Commission latest updates: ८ व्या वेतन आयोगाने सल्लामसलत आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. हा आयोग २८ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत दिल्ली येथे कर्मचारी संघटना आणि संस्थांसोबत बैठका घेत आहे. पण आयोगाला विनंत्यांची इतकी प्रचंड संख्या प्राप्त झाली आहे की, या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्वच संस्थांना सामावून घेणे शक्य होणार नसल्याचं समोर येत आहे. चला, या संदर्भातील तपशीलांचा अधिक सखोलपणे आढावा घेऊया.

Bank Holidays: आवश्यक कामे लवकर उरकून घ्या! मे महिन्यात 31 पैकी 12 दिवस बँका राहणार बंद; कधी असणार लॉन्ग वीकेंड?

आयोगाने हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, वेळेच्या मर्यादेमुळे काही संस्थांना पुढील टप्प्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. आगामी काळात, जास्तीत जास्त लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही बैठका आयोजित केल्या जातील.

७२,००० रुपयांच्या पगाराच्या बातमीमागील सत्य

गेल्या काही दिवसांत, ₹७२,००० च्या किमान वेतनाबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही. ही आकडेवारी केवळ विविध अंदाज आणि अहवालांवर आधारित आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेला एकमेव अधिकृत प्रस्ताव ‘नॅशनल कौन्सिल–जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (NC-JCM) कडून आला आहे. या संस्थेने अशी मागणी केली आहे की, किमान मूळ वेतन ₹६९,००० निश्चित करण्यात यावे आणि ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ३.८३ इतका ठरवण्यात यावा.

सध्याची स्थिती काय आहे?

सध्या, ८ वे वेतन आयोग आपल्या प्राथमिक टप्प्यात असून केवळ सूचना आणि मते संकलित करण्याचे काम करत आहे. आतापर्यंत, वेतन, भत्ते किंवा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (fitment factor) यांबाबत कोणतेही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना असा सल्ला दिला जातो की त्यांनी सोशल मीडियावरील माहितीवर किंवा अफवांवर अवलंबून न राहता, केवळ अधिकृत माहितीचीच वाट पाहावी. येत्या काही महिन्यांत, नवीन वेतनात नेमकी किती वाढ होईल आणि कोणत्या बदलांची घोषणा केली जाईल, हे स्पष्ट होईल.

Share Market च्या अस्थिरतेतही Investment चा ओघ कायम, NSEने गाठला तब्बल 13 कोटींचा टप्पा

Web Title: 8th pay commission latest updates check reality of rs 72 000 minimum salary update see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 04:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?
1

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?
2

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM