Wanbury Pharma Company Growth: औषधनिर्माण क्षेत्रात वानबरीची दमदार प्रगती; ९ महिन्यांत वाढला ‘इतक्या’ कोटींचा महसूल

Wanbury Pharma Company Growth: जागतिक एपीआय बाजारपेठेत उपस्थिती असलेली आणि देशांतर्गत ब्रँडेड औषधनिर्मिती क्षेत्रात कार्यरत असलेली वानबरी लिमिटेड या औषधनिर्माण कंपनीने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. यामध्ये कंपनीचा महसूल १६२.४ कोटी रुपये झाला, जो आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत १३३.५ कोटी रुपये होता. यामध्ये वार्षिक २१.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ प्रामुख्याने एपीआय विक्रीत वाढलेले प्रमाण, प्रमुख उत्पादन केंद्रांमधील क्षमतेचा अधिक परिणामकारक वापर आणि फॉर्म्युलेशन व्यवसायातील स्थिर कामगिरी यामुळे झाली आहे.
ईबीआयटीडीए २६.९ कोटी रुपये राहिला, जो आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत १४.८ कोटी रुपये होता. म्हणजेच ८१.७ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. कार्यक्षम खर्च व्यवस्थापन, कच्च्या मालाच्या खरेदीतील सुधारित धोरणे, उत्पादन प्रक्रियेत वाढलेली कार्यक्षमता आणि सॉल्व्हेंट रिकव्हरी प्रणालीतील सुधारणा याचा या वाढीत मोठा वाटा आहे. करोत्तर नफा (PAT) १५.८ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत १.२ कोटी रुपये होता. म्हणजेच तब्बल १,१९४.३ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. मजबूत ऑपरेशनल कामगिरी, वाढलेले मार्जिन, खर्चातील कार्यक्षमता आणि वित्तीय खर्चात झालेली घट यामुळे नफ्यात ही झपाट्याने वाढ झाली.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नऊमाहीत कंपनीचे महसूल ४८५.७ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२५ च्या नऊमाहीमध्ये ४२७.५ कोटी रुपये होता. म्हणजेच वार्षिक १३.६ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ मुख्यतः एपीआय व्यवसायातील वाढलेल्या विक्री प्रमाणामुळे आणि फॉर्म्युलेशन विभागातील स्थिर कामगिरीमुळे झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नऊमाहीसाठी ईबीआयटीडीए (इतर उत्पन्नासह) ७७.६ कोटी रुपये राहिला, तर आर्थिक वर्ष २०२५ च्या नऊमाहीमध्ये ४८.३ कोटी रुपये होता. यामध्ये वार्षिक ६०.६ टक्के वाढ झाली आहे. सातत्यपूर्ण कार्यक्षम व्यवस्थापन, सुधारित उत्पादन मिश्रण, उत्पादन क्षमतेचा अधिक चांगला वापर आणि खर्च नियंत्रणाच्या उपक्रमांमुळे ही वाढ साध्य झाली. ईबीआयटीडीए मार्जिन १६.० टक्के राहिले, जे आर्थिक वर्ष २०२५ च्या नऊमाहीमध्ये ११.३ टक्के होते.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नऊमाहीसाठी करोत्तर नफा (पीएटी) ४४.४ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२५ च्या नऊमाहीमध्ये १०.३ कोटी रुपये होता. म्हणजेच ३३२.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. कार्यक्षम ऑपरेशनल कामगिरी, सुधारलेली आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय खर्चात झालेली घट यामुळे नफ्यात वाढ झाली. करोत्तर नफा (पीएटी) मार्जिन आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नऊमाहीसाठी ९.१ टक्के राहिले, जे आर्थिक वर्ष २०२५ च्या नऊमाहीत २.४ टक्के होते.
वानबरी लिमिटेडचे संचालक श्री. मोहन रायना यांनी या दमदार कामगिरीबद्दल बोलताना म्हणाले, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये कंपनीच्या महसुलात वार्षिक २२ टक्के वाढ झाली, तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नऊमाहीमध्ये १४ टक्के वाढ नोंदवली गेली. एपीआय विभागातील मोठी मागणी आणि वाढलेले विक्री प्रमाण तसेच फॉर्म्युलेशन विभागातील मध्यम वाढ यामुळे ही वाढ साध्य झाली. तसेच, उच्च मार्जिन असलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ, संतुलित उत्पादन मिश्रण, जास्त उत्पादन कार्यक्षमता (उच्च यिल्ड), सुधारित सॉल्व्हेंट रिकव्हरी प्रणाली आणि खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा यामुळे मार्जिनमध्ये वाढ झाली. उत्तम कार्यचालन कामगिरी आणि वित्तीय खर्चात झालेली घट यामुळे करानंतरच्या नफ्यात लक्षणीय वाढ झाली.
ते असेही म्हणाले, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीदरम्यान तानुकू येथील अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रातून उच्च क्षमतेच्या अॅनेस्थेटिक एपीआयचे व्यावसायिक बिलिंग आणि युरोपमधील ग्राहकाकडे शिपमेंट यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. याशिवाय अँटीडायबेटिक, अँटिकोअग्युलंट (रक्त पातळ करणारे), खोकल्यावरचे औषध (अँटी टसिव्ह) आणि अँटीडिप्रेसंट या नवीन उत्पादनांच्या लाँचमुळे आगामी वर्षांत वाढीसाठी कंपनी भक्कम स्थितीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ ची तिसरी तिमाही आणि नऊमाही या दोन्ही कालावधीत ईबीआयटीडीए सकारात्मक राहिला. नुकत्याच लाँच केलेल्या पोषणपूरक ‘सी-रेड’ आणि इतर उत्पादनांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच नवीन उपचार श्रेणींमध्ये विस्तारासाठी सक्षम उत्पादन श्रेणी तयार आहे.