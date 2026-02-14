Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Today A Team Will Be Selected From T20 World Cup 2026 This Team Will Get Super 8 Ticket

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

आज, १४ फेब्रुवारी रोजी तीन सामने होणार आहेत. एक सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान, दुसरा इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड आणि तिसरा न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका असा होणार आहे. यामध्ये एक संघाता सुपर 8 मधून पत्ता कट होणार आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:58 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario : भारत आणि श्रीलंकेत खेळवल्या जाणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ ला सुरुवात होऊन सात दिवस उलटले आहेत. सात दिवसांत २१ सामने खेळले गेले आहेत. दररोजप्रमाणे आज, शनिवार, १४ फेब्रुवारी रोजी तीन सामने होणार आहेत, परंतु अद्याप एकाही संघाला सुपर ८ मध्ये स्थान मिळालेले नाही किंवा कोणताही संघ अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर पडलेला नाही. तथापि, आज, १४ फेब्रुवारी रोजी, एक संघ बाहेर पडेल, तर दुसरा संघ सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवेल. संपूर्ण परिस्थिती काय आहे? हे समजून घ्या.

खरं तर, आज, १४ फेब्रुवारी रोजी तीन सामने होणार आहेत. एक सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान, दुसरा इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड आणि तिसरा न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका असा होणार आहे. यापैकी एक सामना हरणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल, ज्यामुळे सुपर ८ पात्रता फेरीत प्रवेश करण्याचे सर्व मार्ग बंद होतील, तर जिंकणारा संघ सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित करेल.

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

प्रथम, एलिमिनेटर म्हणून काम करणाऱ्या सामन्याबद्दल बोलूया. हा सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान आहे, जो कोलंबो येथील एसएससी येथे खेळला जाणार आहे. जिंकणारा संघ सुपर ८ च्या शर्यतीत राहील, परंतु सुपर ८ मध्ये पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि इतर संघांच्या निकालांवर देखील अवलंबून असेल. पराभूत संघ बाहेर पडेल. तथापि, त्यांचा अजूनही एक सामना शिल्लक आहे, जो ते पुढील काही दिवसांत खेळतील.

दोन्ही संघ गट ब मध्ये आहेत आणि गुणतालिकेत तळाशी आहेत. या सामन्यातील विजेता स्पर्धेत राहील, परंतु पराभूत संघ कोणत्याही परिस्थितीत या गटातील पहिल्या दोन संघांमध्ये पोहोचू शकणार नाही आणि बाहेर पडेल. पराभूत संघ जास्तीत जास्त २ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतो आणि या गटातील दोन संघांचे आधीच प्रत्येकी ४ गुण आहेत. त्यामुळे, हा सामना खास असेल.

दरम्यान, जर आपण आज सुपर ८ मध्ये पोहोचू शकणाऱ्या संघांबद्दल बोललो तर त्यात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. हे संघ गट डी मध्ये आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकले आहेत. आणखी एक सामना जिंकल्यास संघाला सहा गुण मिळतील. गट परिस्थिती आणि संघांकडे पाहता, सहा गुण पात्रता निश्चित करतात हे स्पष्ट आहे. तथापि, अधिकृत पुष्टीकरण उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे, कारण या दोन संघांव्यतिरिक्त, युएई देखील या गटात सहा किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवू शकते.

Web Title: Today a team will be selected from t20 world cup 2026 this team will get super 8 ticket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ
1

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral
2

Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती
3

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?
4

कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

Feb 14, 2026 | 11:58 AM
वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

Feb 14, 2026 | 11:48 AM
Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Feb 14, 2026 | 11:48 AM
Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Feb 14, 2026 | 11:44 AM
पुणे महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सदस्याची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

पुणे महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सदस्याची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

Feb 14, 2026 | 11:44 AM
‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

Feb 14, 2026 | 11:31 AM
पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

Feb 14, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM