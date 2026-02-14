आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario : भारत आणि श्रीलंकेत खेळवल्या जाणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ ला सुरुवात होऊन सात दिवस उलटले आहेत. सात दिवसांत २१ सामने खेळले गेले आहेत. दररोजप्रमाणे आज, शनिवार, १४ फेब्रुवारी रोजी तीन सामने होणार आहेत, परंतु अद्याप एकाही संघाला सुपर ८ मध्ये स्थान मिळालेले नाही किंवा कोणताही संघ अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर पडलेला नाही. तथापि, आज, १४ फेब्रुवारी रोजी, एक संघ बाहेर पडेल, तर दुसरा संघ सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवेल. संपूर्ण परिस्थिती काय आहे? हे समजून घ्या.
खरं तर, आज, १४ फेब्रुवारी रोजी तीन सामने होणार आहेत. एक सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान, दुसरा इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड आणि तिसरा न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका असा होणार आहे. यापैकी एक सामना हरणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल, ज्यामुळे सुपर ८ पात्रता फेरीत प्रवेश करण्याचे सर्व मार्ग बंद होतील, तर जिंकणारा संघ सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित करेल.
प्रथम, एलिमिनेटर म्हणून काम करणाऱ्या सामन्याबद्दल बोलूया. हा सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान आहे, जो कोलंबो येथील एसएससी येथे खेळला जाणार आहे. जिंकणारा संघ सुपर ८ च्या शर्यतीत राहील, परंतु सुपर ८ मध्ये पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि इतर संघांच्या निकालांवर देखील अवलंबून असेल. पराभूत संघ बाहेर पडेल. तथापि, त्यांचा अजूनही एक सामना शिल्लक आहे, जो ते पुढील काही दिवसांत खेळतील.
दोन्ही संघ गट ब मध्ये आहेत आणि गुणतालिकेत तळाशी आहेत. या सामन्यातील विजेता स्पर्धेत राहील, परंतु पराभूत संघ कोणत्याही परिस्थितीत या गटातील पहिल्या दोन संघांमध्ये पोहोचू शकणार नाही आणि बाहेर पडेल. पराभूत संघ जास्तीत जास्त २ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतो आणि या गटातील दोन संघांचे आधीच प्रत्येकी ४ गुण आहेत. त्यामुळे, हा सामना खास असेल.
Some fiery encounters headline a crucial day of matches at the #T20WorldCup 🔥 Broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/DKJKdtmSVA — ICC (@ICC) February 14, 2026
दरम्यान, जर आपण आज सुपर ८ मध्ये पोहोचू शकणाऱ्या संघांबद्दल बोललो तर त्यात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. हे संघ गट डी मध्ये आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकले आहेत. आणखी एक सामना जिंकल्यास संघाला सहा गुण मिळतील. गट परिस्थिती आणि संघांकडे पाहता, सहा गुण पात्रता निश्चित करतात हे स्पष्ट आहे. तथापि, अधिकृत पुष्टीकरण उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे, कारण या दोन संघांव्यतिरिक्त, युएई देखील या गटात सहा किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवू शकते.