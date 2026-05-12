CSMIA चा जागतिक स्तरावर डंका! कचरा व्यवस्थापनात मानाचे ‘प्लॅटिनम रेटिंग’ मिळवणारं ठरलं देशातील प्रमुख विमानतळ

सीएसएमआयए लाझिरोवेस्ट टू लँडफिल प्लॅटिनम – क्लास १ रेटिंगसह सन्मानित करण्यात आले आहे.आता वर्षाला ५० दशलक्षहून अधिक प्रवाशांची हाताळणी करणाऱ्या आणि हे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या भारतातील विमानतळांच्या श्रेणीत पोहोचले आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 06:20 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • CSMIAला ‘झिरो वेस्ट टू लँडफिल प्लॅटिनम रेटिंगसह सन्मानित
  • ९९ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कचऱ्याचा यशस्वीपणे पुनर्वापर
  • एसीए लेव्हल ५ कार्बन प्रमाणपत्र
Mumbai’s CSMIA gets Zero Waste : मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआयएएल)द्वारे संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला (सीएसएमआयए) सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री)कडून प्रतिष्ठित झिरो वेस्ट टू लँडफिल (झेडडब्‍ल्‍यूएल) प्लॅटिनम – क्लास १ रेटिंगसह सन्मानित करण्यात आले आहे. या महत्त्वाच्या टप्प्यासह सीएसएमआयए आता वर्षाला ५० दशलक्षहून अधिक प्रवाशांची हाताळणी करणाऱ्या आणि हे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या भारतातील विमानतळांच्या श्रेणीत सामील झाले आहे. या रेटिंगसन्‍मानामधून विमानतळाची शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाप्रती असलेली कटिबद्धता निदर्शना येते, जिथे विमानतळावरील व्‍यापक व एकात्मिक यंत्रणांच्‍या माध्‍यमातून ९९ टक्क्यांहून अधिक कचरा डंपिंग ग्राउंडवर  न पाठवता त्यावर प्रक्रिया केली जाते.

सर्वोत्तम कचरा व्यवस्थापन पद्धती लागू

झेडडब्‍ल्‍यूएल मूल्यांकनाद्वारे सिद्ध झाले आहे की, सीएसएमआयएने कचरा विलगीकरण, पुनर्वापर आणि पुनर्प्राप्ती यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून सर्वोत्तम कचरा व्यवस्थापन पद्धती लागू केल्या आहेत. यामध्ये प्लास्टिक कचरा, ओला आणि सुका कचरा, तसेच इतर पुनर्वापर करण्यायोग्य वस्तूंसारखे प्रमुख कचरा प्रवाह लँडफिलमध्ये जाण्यापासून यशस्वीरित्या वळवण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केलेले हे मूल्यांकन कचरा निर्मिती कमी करणे आणि कचरा प्रक्रिया जास्तीत जास्त वाढवणे या झेडडब्‍ल्‍यूएलच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. विमानतळावरील कचऱ्याच्या प्राथमिक स्रोतांमध्ये अन्‍न, प्लास्टिक, कागद आणि कार्यान्वित कचऱ्याचा समावेश आहे.

सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांचे पाठबळ

सीएसएमआयएने ‘५आर’ तत्त्वांवर (रेड्यूस – कपात, रियुज – पुनर्वापर, रिपरपज – नवीन उद्देशासाठी वापर, रिसायकल- पुनर्चक्रीकरण, रिकव्‍हर – पुनर्प्राप्ती) आधारित प्रबळ आणि मूल्य साखळी-चलित दृष्टीकोन लागू केला आहे. यामुळे डंपिंग ग्राउंडवरील अवलंबन लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे आणि कचरा पुनर्प्राप्तीमध्ये सुधारणा झाली आहे. यामध्ये स्रोताजवळ कचरा विलगीकरण, रिसायकलिंग, देखरेख आणि कचऱ्यात सतत कपात करणे यांचा समावेश आहे, ज्याला समर्पित पर्यावरण आणि शाश्वतता टीम, तसेच कचरा संकलन आणि अधिकृत रिसायकलिंग केंद्रांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांचे पाठबळ लाभले आहे.

एसीए लेव्हल ५ कार्बन प्रमाणपत्राचाही समावेश

या सन्‍मानामधून सीएसएमआयएचे जागतिक शाश्वतता नेतृत्व दिसून येते, ज्यामध्ये एसीए लेव्हल ५ कार्बन प्रमाणपत्राचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षभरात, विमानतळाने १०० टक्‍के नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेत ४० टक्क्यांहून अधिक सुधारणा, जमीनवरील वाहन ताफ्याचे विद्युतीकरण, ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि ईएसजी प्रशासनाचे सक्षमीकरण यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांद्वारे आपल्या शाश्वतता आराखड्याला गती दिली आहे.या टप्प्यासह, सीएसएमआयए आपल्या कार्यान्वयनाच्या केंद्रस्थानी शाश्वतता एकीकृत करत भविष्‍याकरिता सुसज्‍ज विमान वाहतूक परिसंस्था साकारत आहे.

Published On: May 12, 2026 | 06:20 PM

May 17, 2026 | 12:30 AM
May 16, 2026 | 11:36 PM
May 16, 2026 | 09:24 PM
May 16, 2026 | 09:17 PM
May 16, 2026 | 09:07 PM
May 16, 2026 | 08:56 PM
May 16, 2026 | 08:49 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM