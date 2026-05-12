Dharashiv Crime : कळंब पोलीस ठाण्यात ACB ची धडक कारवाई; 36 हजारांची लाच घेताना पोलीस अंमलदार जेरबंद

Dharashiv Crime News Marathi : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्या जालना पथकाने कळंब शहरात मोठी सापळा कारवाई करत पोलिस ठाण्यातील एका पोलीस अंमलदाराला ३६ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणामुळे धाराशिव जिल्हा पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराचा कळंब येथे “रिलॅक्स स्पा सेंटर” व्यवसाय असून तो सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी कळंब पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलीस अंमलदार अशोक दादाराव करवर आणि सिद्धेश्वर प्रकाश शिंदे यांनी दरमहा हप्त्याची मागणी केल्याची तक्रार १० मे रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती.
तक्रारीनुसार, पोलीस निरीक्षकांसाठी २० हजार रुपये आणि दुय्यम अधिकाऱ्यांसाठी २० हजार रुपये, असे एकूण ४० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. तसेच “अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केल्यास स्पा सेंटर बंद करून कारवाई करण्यात येईल,” अशी धमकीही दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
त्यानंतर लाचलुचपत विभागाने पंचासमक्ष पडताळणी केली असता, पोलीस अंमलदार सिद्धेश्वर शिंदे यांनी २० हजार रुपये तर अशोक करवर यांनी १६ हजार रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार ११ मे रोजी सापळा रचण्यात आला. कळंब शहरातील होळकर चौकातून तांदळवाडी रोडकडे जाणाऱ्या मार्गावरील “गुलमोहर बिर्याणी हाऊस” समोर तक्रारदाराच्या स्विफ्ट कारमध्ये पोलिस अंमलदार अशोक करवर याला ३६ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सापळा पथकाने रंगेहाथ पकडले.
आरोपीच्या अंगझडतीत ३६ हजार रुपयांची लाचेची रक्कम, ३५० रुपये रोख, मोबाईल फोन तसेच कार व दुचाकीच्या चाव्या जप्त करण्यात आल्या. दुसरा आरोपी सिद्धेश्वर शिंदे याचा शोध सुरू असून दोन्ही आरोपींच्या घरझडतीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या कारवाईचे नेतृत्व पोलिस उपअधीक्षक बाळू संपती जाधवर यांनी केले. तपासाची जबाबदारी पोलिस निरीक्षक विजय वगरे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक माधुरी केदार कांगणे आणि अपर पोलीस अधीक्षक शशिकांत सिंगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाचेची मागणी करत असल्यास तत्काळ तक्रार करावी. टोल फ्री क्रमांक १०६४ तसेच व्हॉट्सॲप क्रमांक ९७६४०२१०६४ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
