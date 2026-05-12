Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shambhuraj Desai: देशहित प्रथम! पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला शंभूराज देसाईंचा प्रतिसाद; कुटुंबासह नियोजित ‘युरोप दौरा’ केला रद्द!

Shambhuraj Desai Europe Tour Cancelled: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्राचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपला नियोजित युरोप दौरा रद्द केला आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 05:50 PM
Shambhuraj Desai (Photo Credit - X)

Shambhuraj Desai (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • देशहित प्रथम!
  • पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला शंभूराज देसाईंचा प्रतिसाद
  • कुटुंबासह नियोजित ‘युरोप दौरा’ केला रद्द!
मुंबई, दि. १२ मे: देशातील सध्याची कठीण आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी विदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी अनावश्यक परदेश दौरे आणि खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या या संदेशाला सकारात्मक प्रतिसाद देत महाराष्ट्राचे पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याणमंत्री, पालकमंत्री, सातारा जिल्हा शंभूराज देसाई यांनी आपल्या कुटुंबासोबत नियोजित असलेली युरोप दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माहितीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी ही कौटुंबिक परदेश सहल ठरविण्यात आली होती. या दौऱ्यात लंडन, पॅरिस आणि ॲम्स्टरडॅम या प्रमुख शहरांचा समावेश होता. कुटुंबासोबत सुट्टी आणि पर्यटनासाठी हा दौरा आखण्यात आला होता. मात्र, देशहिताला प्राधान्य देत आणि विदेशी चलन बचतीचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने देसाई यांनी हा दौरा रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे.

राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत असून “देश प्रथम” या भूमिकेचे हे उदाहरण मानले जात आहे. वैयक्तिक आनंद आणि सुट्टीपेक्षा राष्ट्रहित अधिक महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. देशहिताला प्राधान्य, जबाबदारीची जाणीव आणि साधेपणाचा संदेश देत शंभूराज देसाई यांनी माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात कौतुक होत आहे.

Satara Politics: ‘चार तालुक्यांचे चार मंत्री… बाकी सातारा अधांतरी?’ सातऱ्याच्या राजकारणात पडद्यामागे मोठ्या हालचाली

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनातील १० प्रमुख मुद्दे

  • पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, शेजारील प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण जगावर गंभीर परिणाम झाला आहे; या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांनी एक आवाहन केले आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी लक्ष वेधले की, भारताकडे तेलाचे पुरेसे साठे नाहीत आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अडचणी वाढत आहेत. त्यांनी तेलाची बचत करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकार या परिस्थितीचा भार स्वतः उचलत आहे; सामान्य नागरिकांवर कोणताही आर्थिक ताण पडू नये, यासाठी सरकार स्वतःच हा आर्थिक दबाव सोसत आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी इंधनाची बचत करण्याचा दृढ निश्चय करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवण्याचेही आवाहन केले.
  • आपल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिक वाहतुकीवर विशेष भर दिला. जिथे जिथे मेट्रो सेवा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी त्या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी ‘कारपूलिंग’ला (एकाच गाडीतून अनेक प्रवाशांनी प्रवास करण्याला) प्रोत्साहन देण्याची वकिली केली. जर खाजगी वाहनाचा वापर करणे अपरिहार्यच असेल, तर त्या वाहनातून एकापेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला जाईल, याची खात्री करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
  • पंतप्रधानांनी परदेश प्रवासाचे नियोजन पुढे ढकलण्याचेही आवाहन केले. त्यांनी लोकांना पुढील एक वर्षासाठी परदेश प्रवास करणे किंवा परदेशातील विवाह समारंभांना उपस्थित राहणे टाळावे आणि त्याऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले.
  • पंतप्रधान मोदींनी परकीय चलनाच्या बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून देशाच्या आर्थिक बळकटीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी नागरिकांना, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचा दृढ निश्चय करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताचा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास ज्या कृतींमुळे किंवा पद्धतींमुळे बाधित होऊ शकतो, अशा गोष्टींपासून दूर राहावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
कोरेगावात शंभूराज देसाईंची ‘चाल’ सुरु; महेश शिंदेंसमोर पर्याय उभा करण्याची रणनिती तापली

Web Title: Minister shambhuraj desai cancels europe tour following pm modi appeal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
1

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन
2

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
3

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच
4

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM