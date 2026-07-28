मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Instamart च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नंदिता सिन्हा यांची नियुक्ती! आधी ‘या’ मोठ्या कंपनीत बजावली भूमिका

Updated On: Jul 28, 2026 | 07:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

इंस्टामार्टने नंदिता सिन्हा यांची ३ ऑगस्ट २०२६ पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती जाहीर केली असून त्या अमितेश झा यांची जागा घेणार आहेत. स्विगीचे CEO श्रीहर्ष मजेटी यांनी नंदिता यांच्या नेतृत्वगुणांवर विश्वास व्यक्त करत, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनामुळे इंस्टामार्टच्या वाढीला नवी गती मिळेल, असे सांगितले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील आघाडीच्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म इंस्टामार्टने नंदिता सिन्हा यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. त्यांची नियुक्ती ३ ऑगस्ट २०२६ पासून प्रभावी होणार असून त्या अमितेश झा यांची जागा घेतील. ई-कॉमर्स आणि ग्राहक इंटरनेट क्षेत्रातील दोन दशकांहून अधिक अनुभव असलेल्या नंदिता सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली इंस्टामार्टच्या पुढील वाढीच्या टप्प्याला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे.

EPFO Portal: PF खातेधारकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! नवीन ई-पोर्टल लाँच; जाणून घ्या कसा होणार फायदा

स्विगीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीहर्ष मजेटी यांनी नंदिता सिन्हा यांचे स्वागत करताना सांगितले की, त्या भारतातील ग्राहक इंटरनेट क्षेत्रातील अत्यंत यशस्वी नेतृत्वकर्त्यांपैकी एक आहेत. ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन, दूरदृष्टी आणि प्रभावी अंमलबजावणी या त्यांच्या गुणांमुळे इंस्टामार्टला आणखी बळ मिळेल. त्यांनी कंपनीच्या पुढील विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी श्रीहर्ष मजेटी यांनी माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश झा यांच्या योगदानाचाही गौरव केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इंस्टामार्टने महत्त्वपूर्ण वाढ नोंदवली असून Noice सारख्या उपक्रमांमुळे कंपनीची वेगळी ओळख निर्माण झाली. तसेच योगदान मार्जिनमध्ये सातत्याने सुधारणा, मजबूत कार्यसंस्कृती आणि उच्च कार्यक्षमतेची टीम उभारण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी कंपनीने शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

नव्या जबाबदारीबद्दल प्रतिक्रिया देताना नंदिता सिन्हा म्हणाल्या की, इंस्टामार्टने ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवत उभारलेले काम नेहमीच प्रेरणादायी वाटले आहे. भारतातील दैनंदिन खरेदीची पद्धत बदलण्यात इंस्टामार्टची महत्त्वाची भूमिका असून सहकारी, भागीदार आणि ग्राहकांसोबत मिळून कंपनीच्या पुढील विकासाच्या पर्वाला आकार देण्यास त्या उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नंदिता सिन्हा यापूर्वी मिन्त्राच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने भारतातील सर्वात मोठा फॅशन ई-कॉमर्स व्यवसाय म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले. २०२४ मध्ये EBITDA नफाक्षमता साध्य केल्यानंतरही स्पर्धात्मक बाजारात कंपनीचा बाजारहिस्सा वाढवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. याशिवाय फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांमध्येही त्यांनी विविध नेतृत्वाच्या भूमिका सांभाळल्या आहेत.

Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

इंस्टामार्टच्या नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नंदिता सिन्हा कंपनीच्या उत्पादन धोरणाला अधिक बळ देणे, व्यवसायाचा विस्तार, सुधारित नफाक्षमता, ग्राहक-केंद्रित सेवा आणि कार्यात्मक उत्कृष्टता यांवर भर देणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमुळे इंस्टामार्टच्या वाढीला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून भारतीय क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील स्पर्धेत कंपनीचे स्थान आणखी मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Nandita sinha appointed as ceo of instamart

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 07:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर
1

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Instamart च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नंदिता सिन्हा यांची नियुक्ती! आधी ‘या’ मोठ्या कंपनीत बजावली भूमिका

Instamart च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नंदिता सिन्हा यांची नियुक्ती! आधी ‘या’ मोठ्या कंपनीत बजावली भूमिका

Jul 28, 2026 | 07:53 PM
 ‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ मॉडेल आता संपूर्ण राज्यात राबवणार! काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?

 ‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ मॉडेल आता संपूर्ण राज्यात राबवणार! काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?

Jul 28, 2026 | 07:43 PM
भारतीय सैनिकांनी चालवली Jawa Yezdi Motorcycles! कारगिल विजय दिनानिमित्त विशेष उपक्रम

भारतीय सैनिकांनी चालवली Jawa Yezdi Motorcycles! कारगिल विजय दिनानिमित्त विशेष उपक्रम

Jul 28, 2026 | 07:35 PM
Bank of Baroda च्या ग्राहकांनो सावधान! डेटा लीकच्या भीतीपोटी ‘या’ चुका करू नका; पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘हे’ नियम पाळा

Bank of Baroda च्या ग्राहकांनो सावधान! डेटा लीकच्या भीतीपोटी ‘या’ चुका करू नका; पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘हे’ नियम पाळा

Jul 28, 2026 | 07:29 PM
Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video

Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video

Jul 28, 2026 | 07:26 PM
Ather Rizta vs Bajaj Chetak! कोणती स्कूटर ठरेल तुमच्यासाठी सर्वात योग्य प्रीमियम फॅमिली ई-स्कूटर

Ather Rizta vs Bajaj Chetak! कोणती स्कूटर ठरेल तुमच्यासाठी सर्वात योग्य प्रीमियम फॅमिली ई-स्कूटर

Jul 28, 2026 | 07:21 PM
Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

Jul 28, 2026 | 07:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा