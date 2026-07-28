EPFO Portal: PF खातेधारकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! नवीन ई-पोर्टल लाँच; जाणून घ्या कसा होणार फायदा

Rules Change: सर्वसामान्यांना दणका? 1ऑगस्टपासून बदलणार हे नियम! LPG सिलिंडरपासून बँकिंगपर्यंत थेट खिशावर होणार परिणाम
या नवीन प्रणालीमध्ये, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे जुने PF खाते निष्क्रिय झाले असेल आणि ते आधार-सत्यापित असेल, तर ते खाते सध्याच्या सक्रिय UAN शी जोडण्याची आणि शिल्लक रक्कम हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूप सोपी होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती बचत एकत्रित करणे आणि अनेक UAN ची समस्या कमी करणे हा यामागील उद्देश असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
लोकसभेत खासदार व्ही. के. श्रीकंदन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, जुनPF खाती नवीन UAN शी जोडण्यासाठी किंवा त्यांचे सेटलमेंट करण्यासाठी EPFO ने एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे.
१. आधार वेरिफिकेशन : कर्मचारी या पोर्टलवर त्यांच्या आधारचा वापर करून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे. असे केल्यावर, त्यांना त्यांच्या जुन्या PF खात्यात प्रवेश करता येईल.
२. त्वरित ट्रान्सफर किंवा सेटलमेंट: एकदा त्यांना त्यांच्या जुन्या खात्यात प्रवेश मिळाल्यावर, सदस्य त्यांच्या सध्याच्या UAN वर सहजपणे निधी हस्तांतरित करू शकतील किंवा सेटलमेंटसाठी अर्ज करू शकतील.
३. सर्व काम घरबसल्या करता येईल: सरकारचा विश्वास आहे की या डिजिटल सुविधेमुळे, कर्मचाऱ्यांना यापुढे PF कार्यालयात किंवा त्यांच्या जुन्या कंपनीत जावे लागणार नाही. त्यांच्या जुन्या खात्यात प्रवेश करण्यापासून ते निधी हस्तांतरित करण्यापर्यंत सर्व काही घरबसल्या ऑनलाइन करता येईल.
थोडक्यात, हे नवीन पोर्टल जुन्या नोकरीत अडकलेला PF निधी काढण्याची किंवा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, सोपी आणि त्रासमुक्त केली जाणार आहे.
Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?