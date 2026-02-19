भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

देशातील शिक्षण क्षेत्र व्यापक करण्यासाठी कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा पुढाकार
भारतजेन टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनसोबत केला सामंजस्य करार
शिक्षणात एआय-आधारित उपायांपर्यंत प्रवेश वाढवला जाणार
मुंबई: कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन (KEF) ने भारतातील शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर मजबूत व व्यापक करण्यासाठी भारतजेन टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या धोरणात्मक सहकार्याचा उद्देश स्वदेशी, बहुभाषिक एआय उपाय विकसित व लागू करणे हा आहे, ज्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि देशभर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिक सुलभ होणार आहे.
या करारावर KEF चे सीईओ गणेश राजा, सीओओ (एज्युकेशन) जयश्री रमेश आणि डायरेक्टर (एज्युकेशन) कविता संघवी यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. भारतजेन टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनकडून सीईओ ऋषी बहल, प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर गणेश रामकृष्णन, व्हीपी (ऑपरेशन्स) अमोल गीते आणि वरिष्ठ वैज्ञानिक वेंकटापथी उपस्थित होते.
या सहकार्याअंतर्गत KEF आणि भारतजेन खालील उद्दिष्टांसाठी एक धोरणात्मक आराखडा तयार करणार.
शिक्षणात एआय-आधारित उपायांपर्यंत प्रवेश वाढवणे
KEF च्या शैक्षणिक कार्यक्रमांशी सुसंगत स्वदेशी एआय मॉडेल विकसित करणे
वर्गखोल्यांमध्ये एआय उपाय मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यासाठी KEF-नेतृत्वाखालील अंमलबजावणी
या भागीदारीच्या कार्यक्षेत्रात पुढील बाबींचा समावेश आहे
सतत व अनुकूल शिक्षणासाठी एआय-सक्षम मूल्यांकन व अभिप्राय प्रणाली
बहुभाषिक सामग्री वितरण आणि स्थानिक भाषांचे समर्थन, ज्यामुळे शिक्षण अधिक समावेशक व सुलभ होईल
वर्गातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अत्यंत वैयक्तिकृत शिक्षण व शिक्षक सहाय्य साधने
निर्णयप्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी व शिक्षण परिणाम सुधारण्यासाठी डेटा-आधारित अंतर्दृष्टी
KEF चे सीईओ गणेश राजा म्हणाले, “ही भागीदारी भारत-केंद्रित, विस्तारक्षम एआय शिक्षण परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जी शिक्षकांना सक्षम करेल, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक प्रभावी करेल आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवेल.”
भारतजेनचे सीईओ ऋषी बहल म्हणाले, “भारतजेनमध्ये आम्ही असे सार्वभौम मूलभूत मॉडेल आणि एआय उपाय विकसित करत आहोत जे भारताला शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करण्यास सक्षम करतील. आमचे कार्य आपल्या भाषा, आपल्या वर्गखोल्या आणि आपल्या स्थानिक संदर्भांवर आधारित आहे.”
कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन
गेल्या सोळा वर्षांपासून आम्ही आर्थिकदृष्ट्या वंचित मुलांना व युवकांना शिक्षण आणि मूलभूत कौशल्ये देण्याच्या ध्येयाने कार्यरत आहोत, जे त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी सक्षम बनवते. ‘इंच वाइड, माईल डीप’ या दृष्टिकोनातून कमी उत्पन्न गटासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वदेशी प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत.
KEF चा दृष्टिकोन तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित
a) शाळांमध्ये मुलां व शिक्षकांसाठी सर्वांगीण हस्तक्षेप
b) उच्च शिक्षणासाठी समतोल शिष्यवृत्ती
c) रोजगारासाठी व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण
महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात गुजरातमध्ये KEF कडून शालेय नेतृत्व बळकट करणे, शिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल शिक्षण परिसंस्था निर्माण करणे, माध्यमिक विद्यार्थ्यांमध्ये संवादात्मक इंग्रजी कौशल्य विकसित करणे, शिक्षकांना फाउंडेशनल लिटरसी अँड न्यूमेरसी (FLN) कौशल्य देणे आणि जिल्ह्यांना मॉडेल शाळा उभारण्यात मदत करणे हे प्रमुख उपक्रम राबवले जात आहेत.
2021 मध्ये KEF ने कोटक कन्या स्कॉलरशिप सुरू केली, जी देशभरातील गुणवंत मुलींना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक व शैक्षणिक सहाय्य देते। कोटक ज्युनियर स्कॉलरशिप मुंबई महानगर क्षेत्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना इयत्ता 11 वी आणि 12 वी शिक्षणासाठी सहाय्य करते. KEF चा उन्नती प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बेरोजगार युवकांना आयटी कौशल्ये, इंग्रजी संभाषण कौशल्य, जीवन कौशल्ये आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे प्रशिक्षण देतो आणि पात्र उमेदवारांना नोकरी मिळवून देतो.
KEF आता पुढील टप्प्याकडे वाटचाल करत असून शिक्षण व उपजीविकेद्वारे युवक सशक्तीकरणाचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. संस्थेची भूमिका ‘एक शाळा’ या चौकटीतून बाहेर पडून जिल्हा व राज्य स्तरावरील शिक्षण परिवर्तनाकडे विकसित होत आहे. कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हे कोटक महिंद्रा समूहाच्या शिक्षण क्षेत्रातील CSR उपक्रमांचे प्रमुख अंमलबजावणी करणारे संस्थान आहे. कोटक कर्मा ही कोटक महिंद्रा समूहाच्या CSR उपक्रमांची ओळख आहे.