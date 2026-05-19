IPO कडे Paramotor Digital Technology Limited चे मोठे पाऊल; SEBI कडे गोपनीय DRHP दाखल

२०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या Paramotor Digital Technology Limited ने अल्पावधीतच फिनटेक आणि डिजिटल सोल्यूशन्स क्षेत्रात आपला मजबूत ठसा उमटवला आहे. ग्राहक खर्च व्यवस्थापन, रिवॉर्ड्स आणि लॉयल्टी प्रोग्राम्स, डिजिटल गिफ्टिंग आणि एंटरप्राइझ टेक्नॉलॉजी सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कंपनी कार्यरत आहे. कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया आशेर आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल आनंद यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने वेगाने विस्तार साधला आहे. बँकिंग, पेमेंट्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव कंपनीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये SpendPro, RewardOn, yayyy.shop आणि DevStack यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. SpendPro हे प्रीपेड कार्डवर आधारित खर्च व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म असून, RewardOn उद्योगांसाठी रिवॉर्ड्स आणि लॉयल्टी व्यवस्थापन सेवा पुरवते. yayyy.shop या प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांना विविध ब्रँड्सची गिफ्ट कार्ड्स आणि प्रीपेड कार्ड्स उपलब्ध करून दिली जातात. तर DevStack हे एंटरप्राइझ टेक्नॉलॉजी आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सेवा पुरवणारे विभाग म्हणून कार्यरत आहे.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, कंपनीची ऍसेट-लाईट आणि तंत्रज्ञान-आधारित कार्यपद्धती ही तिची मोठी ताकद आहे. ग्राहक खर्च, डिजिटल पेमेंट्स, गिफ्टिंग आणि व्यावसायिक प्रक्रियांच्या डिजिटायझेशनमध्ये वाढ होत असताना Paramotor Digital Technology Limited योग्य वेळी बाजारात आपले स्थान मजबूत करत असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः स्केलेबल टेक-आधारित व्यवसायांमध्ये गुंतवणूकदारांची वाढती रुची लक्षात घेता, कंपनी सार्वजनिक बाजारात एक उदयोन्मुख स्पर्धक म्हणून पुढे येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.