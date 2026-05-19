IndiaFirst Life कडून ‘ Gold Plus Plan’ लाँच; वयाच्या १०० वर्षांपर्यंत मिळणार नियमित उत्पन्न आणि मिळणार तगडी सुरक्षा

IndiaFirst Life Gold Plus Plan : इंडियाफर्स्ट लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने आज इंडियाफर्स्ट लाइफ गोल्ड प्लस प्लॅनच्या लाँचची घोषणा केली. हा नॉन-लिंक्ड, पार्टिसिपेटिंग, वैयक्तिक जीवन विमा बचत प्लॅन आहे. आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवरील ग्राहकांसाठी डिझाइन केलेला हा प्लॅन बचत आणि उत्पन्नाच्या गरजा पूर्ण करतो, तसेच मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती आणि आयुष्यातील इतर ध्येयांचे नियोजन करताना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता देतो.
हा प्लॅन एका ठराविक कालावधीसाठी किंवा वयाच्या १०० वर्षांपर्यंत संपूर्ण आयुष्यासाठी नियमित उत्पन्नासह सुव्यवस्थित बचत समाधान प्रदान करतो. तसेच, या प्लॅनमधील पर्यायी गोल प्रोटेक्शन बेनिफिटमुळे पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यान विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास नामांकित व्यक्तीला पॉलिसीचे सर्व लाभ मिळणे सुरू राहते, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षितता अधिक प्रबळ होते.
बचत आणि उत्पन्नाव्यतिरिक्त ग्राहक अपघाती मृत्यू लाभ, पूर्ण व कायमस्वरूपी विकलांगत्व आणि प्रीमियम माफी यांसारख्या पर्यायी रायडर बेनिफिट्सद्वारे आपले संरक्षण अधिक वाढवू शकतात. हा प्लॅन प्रीमियम भरण्याचे अनेक पर्याय, विशेष तारखांना उत्पन्न मिळवण्याचा पर्याय, महिला पॉलिसीधारकांसाठी सवलत आणि पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार कर्ज सुविधा यांद्वारे स्थिरता देखील प्रदान करतो.
या लाँचप्रसंगी मत व्यक्त करत इंडियाफर्स्ट लाइफचे एमडी आणि सीईओ ऋषभ गांधी म्हणाले, “आजच्या ग्राहकांना वाढीशी तडजोड न करता निश्चितता पाहिजे. इंडियाफर्स्ट लाइफ गोल्ड प्लस प्लॅनच्या माध्यमातून आम्ही उत्पन्न आणि मॅच्युरिटीवर खात्रीशीर लाभ देऊन आणि इक्विटी एक्स्पोजरद्वारे अमर्याद वाढीची क्षमता उपलब्ध करून देऊन या दोन्ही गरजा एकत्र आणत आहोत. पार्टिसिपेटिंग उत्पादन म्हणून ग्राहकांना आत्मविश्वासाने त्यांच्या वित्ताचे नियोजन करण्यास, शिस्तबद्ध पद्धतीने संपत्ती निर्माण करण्यास आणि दीर्घकाळात विश्वसनीय उत्पन्न मिळवण्यास मदत करण्यासाठी हा प्लॅन डिझाइन करण्यात आला आहे.”
हा प्लॅन ६, ८, १० किंवा १२ वर्षांचा मर्यादित प्रीमियम पेमेंट कालावधी ऑफर करतो आणि ठराविक कालावधीसाठी किंवा वयाच्या १०० वर्षांपर्यंत संपूर्ण आयुष्यासाठी नियमित उत्पन्न देतो. तसेच, ग्राहकांना त्यांच्या आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील गरजांनुसार लाइफ कव्हर निवडण्याची स्थिरता मिळते. या लाँचसह इंडियाफर्स्ट लाइफ आपल्या साध्या, स्थिर आणि ग्राहक-केंद्रित सोल्यूशन्सचा पोर्टफोलिओ अधिक दृढ करत आहे, ज्यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या आर्थिक भविष्याचे आत्मविश्वासाने नियोजन करणे शक्य होईल.
