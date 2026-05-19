Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ

पंजाबी संगीतविश्वातील उदयोन्मुख गायिका Inder Kaur उर्फ यशइंदर कौर हिच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. लुधियानामधील नीलो कालव्यात १९ मे रोजी तिचा मृतदेह आढळून आला असून, या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 07:26 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • मोगा येथील एका व्यक्तीने इंदर कौरवर जबरदस्तीने लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला होता.
  • इंदर कौरची शेवटची सोशल मीडिया पोस्टही चर्चेत आली आहे.
  • ही पोस्ट आधीच शेड्यूल करून ठेवण्यात आली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
Inder Kaur Death : पंजाबी संगीतविश्वातील उदयोन्मुख गायिका Inder Kaur उर्फ यशइंदर कौर हिच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. १९ मे रोजी लुधियाना येथील नीलो कालव्यात तिचा मृतदेह आढळून आला. अवघ्या २९ वर्षीय गायिकेचे काही दिवसांपूर्वी बंदुकीच्या धाकावर अपहरण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

Deepika Padukone on Cannes : “भारताला कान्समध्ये जाण्याची गरज…”, दीपिकाने केलेल्या विधानाची सोशल मीडियावर चर्चा!

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मोगा येथील एका व्यक्तीने इंदर कौरवर जबरदस्तीने लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला होता. मात्र तो विवाहित असून त्याला मुले असल्याचे समजल्यानंतर इंदरने त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर आरोपीने तिचे अपहरण करून हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित आरोपी कॅनडाहून नेपाळमार्गे पंजाबमध्ये आला होता आणि गुन्ह्यानंतर पुन्हा फरार झाल्याचे सांगितले जात आहे.

या घटनेनंतर पोलिसांनी मृतदेह कालव्यातून बाहेर काढून समराला येथील सिव्हिल रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलिसांकडून विविध बाजूंनी चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, इंदर कौरची शेवटची सोशल मीडिया पोस्टही चर्चेत आली आहे. १३ मे रोजी तिने सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला होता. ती बेपत्ता असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर या पोस्टबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ही पोस्ट आधीच शेड्यूल करून ठेवण्यात आली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

‘VIBE’ची Release Date जाहीर! प्रीती झिंटा-कुणाल खेमूची Action-Comedy ‘या’ तारखेला थिएटरमध्ये धडकणार

Inder Kaur हिने ‘जीजा’, ‘किसान अँथम 2’, ‘देसी सिरे दा’, ‘जट्ट माइंड’, ‘नबज जट्टी दी’ आणि ‘अकड’ यांसारखी गाणी गाऊन लोकप्रियता मिळवली होती. तिच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे चाहत्यांसह संपूर्ण संगीतविश्वात शोककळा पसरली आहे.

Web Title: Inder kaurs body was found near the ludhiana canal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 07:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात
1

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ

Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ

May 19, 2026 | 07:26 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

May 19, 2026 | 07:10 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

May 19, 2026 | 07:08 PM
8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

May 19, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM