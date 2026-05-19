Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मोगा येथील एका व्यक्तीने इंदर कौरवर जबरदस्तीने लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला होता. मात्र तो विवाहित असून त्याला मुले असल्याचे समजल्यानंतर इंदरने त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर आरोपीने तिचे अपहरण करून हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित आरोपी कॅनडाहून नेपाळमार्गे पंजाबमध्ये आला होता आणि गुन्ह्यानंतर पुन्हा फरार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी मृतदेह कालव्यातून बाहेर काढून समराला येथील सिव्हिल रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलिसांकडून विविध बाजूंनी चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, इंदर कौरची शेवटची सोशल मीडिया पोस्टही चर्चेत आली आहे. १३ मे रोजी तिने सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला होता. ती बेपत्ता असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर या पोस्टबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ही पोस्ट आधीच शेड्यूल करून ठेवण्यात आली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
Inder Kaur हिने ‘जीजा’, ‘किसान अँथम 2’, ‘देसी सिरे दा’, ‘जट्ट माइंड’, ‘नबज जट्टी दी’ आणि ‘अकड’ यांसारखी गाणी गाऊन लोकप्रियता मिळवली होती. तिच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे चाहत्यांसह संपूर्ण संगीतविश्वात शोककळा पसरली आहे.