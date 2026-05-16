पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने शुक्रवारी सायंकाळी राज्यातील पोलिस दलात मोठे फेरबदल करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 03:37 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने शुक्रवारी सायंकाळी राज्यातील पोलिस दलात मोठे फेरबदल करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहर, पुणे ग्रामीण आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नत्या झाल्या आहेत. पुण्याचे सह पोलिस आयुक्तपदी संजय दराडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तेजस्वी सातपुते यांची पुणे शहर गुन्हे शाखेच्या अपर पोलिस आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे. तर सध्याचे सह पोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांची कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे.

 

पुण्यात बदलून आलेले अधिकारी

संजय दराडे (विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र येथून पुणे शहर पोलिस सह आयुक्तपदी), तेजस्वी सातपुते (समादेशक, एसआरपीएफ गट १, पुणे येथून पदोन्नतीने पुणे शहर अप्पर पोलिस आयुक्त, गुन्हे पदी), एस. व्ही. पाठक (अपर पोलिस आयुक्त, ठाणे येथून विशेष पोलिस महानिरीक्षक, आर्थिक गुन्हे, सीआयडी, पुणे पदी), प्रशांत अमृतकर (समादेशक, एसआरपीएफ गट १६, कोल्हापूर येथून पुणे शहर पोलीस उप आयुक्तपदी), गौहर हसन (पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर येथून पुणे शहर पोलीस उप आयुक्तपदी), जीवन बेनवाल (सहाय्यक पोलीस अधीक्षक, जितूर, परभणी येथून पुणे शहर पोलीस उप आयुक्तपदी), पी. आर. पाटील (पोलीस अधीक्षक, सीआयडी, पुणे येथून पुणे शहर पोलीस उप आयुक्तपदी), शुभम कुमार (सहायक पोलीस अधीक्षक, अचलपूर, अमरावती येथून अप्पर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पदी), संजय पाटील (पोलीस उप आयुक्त, नवी मुंबई येथून पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पदी), धिरज पाटील (प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, सांगली येथून पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पदी), शफकत आमना (अपर पोलीस अधीक्षक, धाराशिव येथून पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग – सीआयडी, पुणे पदी).

पुण्यातून बाहेर बदली झालेले अधिकारी

रंजन शर्मा (पुणे शहर पोलीस सह आयुक्त पदावरून विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्रपदी), शिवाजी पवार (पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड येथून पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई पदी), रमेश नागनाथ चोपडे (अप्पर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण येथून उप आयुक्त, सागरी सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग पदी), विक्रम देशमुख (पोलिस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, पुणे येथून पोलिस उप आयुक्त, मिरा-भाईंदर-वसई-विराप पदी), हिम्मत जाधव (पुणे शहर येथून पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई पदी), जयंत मीना (अधीक्षक एटीएस पुणे येथून बृहन मुंबई ).

पुण्यातील अंतर्गत बदल आणि पदोन्नती

एम.सी.व्ही. महेश्वर रेड्डी (पोलिस अधीक्षक, सीआयडी, पुणे येथून पदोन्नतीने पोलीस उप महानिरीक्षक – सीआयडी, पुणे पदी), विशाल गायकवाड (पोलिस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड येथून अपर पोलिस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे पदी), रोहिदास पवार (अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे येथून पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पदी), पल्लवी बर्गे (गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे येथून पोलीस अधीक्षक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग, पुणे पदी ), संभाजी कदम (पोलीस उप आयुक्त, पुणे शहर येथून पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे पदी) आगामी काळातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने या नियुक्त्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

Published On: May 16, 2026 | 03:37 PM

