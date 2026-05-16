अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
मुख्य म्हणजे, तिला हे जाणून घेण्यात फार उशीर झाला होता ज्यामुळे ते ड्रिंक तोपर्यंत तिच्या पोटात गेले होते. आपल्यासोबत घडलेल्या या घटनेने महिला नाराज झाली आणि तिने याचा व्हिडिओ शूट करुन तिचा अनुभव इंटरनेटवर शेअर केला. चला व्हिडिओत महिलेने नक्की काय म्हटले याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
नक्की काय घडलं?
महिलेने केलेल्या दाव्यानुसार, ती कारमध्ये एनर्जी ड्रिंक पित असताना तिला याच्या आत काहीतरी जड वस्तू असल्याची जाणीव झाली. अर्ध ड्रिंक संपवल्यानंतर तिचा संशय अधिक दृढ झाला आणि तिने घरी येताच कॅनला कापून त्याच्या आत काय आहे ते चेक केले. कॅन उघडताच तिने जे पाहिले त्याने ती पूर्णपणे हादरून गेली कारण त्यात तिला एका लहान उंदीर कोलड्रिंकवर तरंगताना दिसला. उंदीर जिवंत नव्हता पण त्याला पाहताच तिला धक्का बसला आणि ती पूर्णपणे या घटनेने गोंधळून गेली. महिलेने सांगितले की, या घटनेनंतर आता ती कॅनबंद पेय कधीही पिणार आहे. या घटनेमुळे आता कॅनबंद ड्रिंक्सच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
हे लक्षात घ्या की, अन्नात उंदिर आढळणे आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकते. उंदराच्या संपर्कात आलेले अन्न जर खाल्ले तर आपल्याला विषबाधा होण्याची शक्यता असते. यामुळे पोटाचा संसर्ग होऊ शकतो. तसेच लेप्टोस्पायरोसिस आणि साल्मोनेलोसिस सारखे गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. या आजारांमुळे मळमळ, उलट्या, जुलाब, पोटात दुखणे, ताप येणे आणि कावीळ यांसारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
This is insane She drank most of an Alani Nutrition energy drink before discovering a dead mouse at the bottom of the sealed can This has got to be a lawsuit Absolutely disgusting pic.twitter.com/XSOI9weTSO — TONY™ (@TONYxTWO) May 14, 2026
लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral
महिलेच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ उडवली असून यूजर्सने महिलेच्या दाव्यावर आक्षेप घेत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “मी लहान असताना, माझ्या ‘फ्रेस्का’च्या बाटलीत चक्क एक माशी होती. माझ्या आईने त्या कंपनीला फोन केला किंवा पत्र लिहिले; त्यांनी आम्हाला ‘फ्रेस्का’चा एक पूर्ण बॉक्स मोफत मिळवून देणारे कूपन दिले—बस, एवढेच.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “छान प्रयत्न केलास बाई! लोकांनी असे प्रकार अनेकदा करून पाहिले आहेत आणि वेंडीजच्या चिली फिंगरवाल्या बाईप्रमाणेच ते नेहमीच पकडले जातात. या बाईवर मानहानी आणि कंपनीच्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी खटला दाखल केला पाहिजे!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “एका मोठ्या कारखान्यात २० हून अधिक वर्षे कोल्डड्रिंक प्रक्रियेच्या देखभालीचे काम केलेल्या व्यक्तीच्या नात्याने मी सांगतो—हे पूर्णपणे खोटे आहे. असे घडणे कोणत्याही प्रकारे शक्यच नाही”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.