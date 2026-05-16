Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Woman Shocking Claim Inside Canned Energy Drink Dead Rat Found Viral News In Marathi

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

Dead Rat In Cold Drink : कोल्डड्रिंक पिताय तर हा व्हिडिओ पाहा. अर्ध ड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला कोल्डड्रिंकच्या कॅनमध्ये आढळला मृत उंदिर. याचा व्हिडिओ तिने सोशल मिडियावर शेअर केलाय.

Updated On: May 16, 2026 | 03:50 PM
अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • अर्धे एनर्जी ड्रिंक पिल्यानंतर कॅनमध्ये संशयास्पद वस्तू असल्याचा दावा महिलेने केला.
  • कॅन कापून पाहिल्यावर आत धक्कादायक दृश्य दिसल्याने सोशल मिडियावर खळबळ उडाली.
  • घटनेनंतर पॅकेज्ड ड्रिंक्सच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तुम्हीही कॅनबंद कोल्ड्रिंकचे सेवन करत असाल तर सावधान. अलिकडेच यासंबंधित एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्याने सर्वांच्याच पायाखालची जमिन हादरवली. महिला आनंदात थंडगार पेयाचा आस्वाद घेते पण हे पेय अर्धे संपल्यानंतर अनोखा ट्विस्ट समोर येतो ज्याने ती हादरुन जाते. सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून यात महिलेने दावा केला आहे की, ड्रिंक अर्ध संपल्यानंतर तिला समजलं की यात एक मेलेला उंदीर आहे. कोल्ड्रिंक कॅनच्या तळाशी जेव्हा तिने उंदराला मेलेल्या अवस्थेत पाहिलं तेव्हा तिला मोठा धक्का बसला.

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

मुख्य म्हणजे, तिला हे जाणून घेण्यात फार उशीर झाला होता ज्यामुळे ते ड्रिंक तोपर्यंत तिच्या पोटात गेले होते. आपल्यासोबत घडलेल्या या घटनेने महिला नाराज झाली आणि तिने याचा व्हिडिओ शूट करुन तिचा अनुभव इंटरनेटवर शेअर केला. चला व्हिडिओत महिलेने नक्की काय म्हटले याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं?

महिलेने केलेल्या दाव्यानुसार, ती कारमध्ये एनर्जी ड्रिंक पित असताना तिला याच्या आत काहीतरी जड वस्तू असल्याची जाणीव झाली. अर्ध ड्रिंक संपवल्यानंतर तिचा संशय अधिक दृढ झाला आणि तिने घरी येताच कॅनला कापून त्याच्या आत काय आहे ते चेक केले. कॅन उघडताच तिने जे पाहिले त्याने ती पूर्णपणे हादरून गेली कारण त्यात तिला एका लहान उंदीर कोलड्रिंकवर तरंगताना दिसला. उंदीर जिवंत नव्हता पण त्याला पाहताच तिला धक्का बसला आणि ती पूर्णपणे या घटनेने गोंधळून गेली. महिलेने सांगितले की, या घटनेनंतर आता ती कॅनबंद पेय कधीही पिणार आहे. या घटनेमुळे आता कॅनबंद ड्रिंक्सच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

हे लक्षात घ्या की, अन्नात उंदिर आढळणे आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकते. उंदराच्या संपर्कात आलेले अन्न जर खाल्ले तर आपल्याला विषबाधा होण्याची शक्यता असते. यामुळे पोटाचा संसर्ग होऊ शकतो. तसेच लेप्टोस्पायरोसिस आणि साल्मोनेलोसिस सारखे गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. या आजारांमुळे मळमळ, उलट्या, जुलाब, पोटात दुखणे, ताप येणे आणि कावीळ यांसारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

महिलेच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ उडवली असून यूजर्सने महिलेच्या दाव्यावर आक्षेप घेत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “मी लहान असताना, माझ्या ‘फ्रेस्का’च्या बाटलीत चक्क एक माशी होती. माझ्या आईने त्या कंपनीला फोन केला किंवा पत्र लिहिले; त्यांनी आम्हाला ‘फ्रेस्का’चा एक पूर्ण बॉक्स मोफत मिळवून देणारे कूपन दिले—बस, एवढेच.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “छान प्रयत्न केलास बाई! लोकांनी असे प्रकार अनेकदा करून पाहिले आहेत आणि वेंडीजच्या चिली फिंगरवाल्या बाईप्रमाणेच ते नेहमीच पकडले जातात. या बाईवर मानहानी आणि कंपनीच्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी खटला दाखल केला पाहिजे!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “एका मोठ्या कारखान्यात २० हून अधिक वर्षे कोल्डड्रिंक प्रक्रियेच्या देखभालीचे काम केलेल्या व्यक्तीच्या नात्याने मी सांगतो—हे पूर्णपणे खोटे आहे. असे घडणे कोणत्याही प्रकारे शक्यच नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video woman shocking claim inside canned energy drink dead rat found viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
1

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral
2

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral
3

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral
4

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

May 16, 2026 | 03:50 PM
Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

May 16, 2026 | 03:50 PM
पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

May 16, 2026 | 03:37 PM
Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

May 16, 2026 | 03:36 PM
Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

May 16, 2026 | 03:30 PM
‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

May 16, 2026 | 03:16 PM
फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे ‘हे’ सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे ‘हे’ सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

May 16, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM