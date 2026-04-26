Post Office की Bank FD? तुमचे पैसे कुठे आहेत जास्त Safe; कोण देणार तुमच्या Investment ची गॅरंटी? जाणून घ्या सविस्तर

सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहता, Post Office आणि बँका या दोन्ही संस्थांना साधारणपणे अत्यंत सुरक्षित पर्याय मानले जाते; कारण या ठेवींच्या सुरक्षेची हमी खुद्द सरकारच देत असते. शिवाय, यावर मिळणाऱ्या परताव्याचीही हमी दिलेली असते. असे असले तरी, या दोन्हीपैकी कोणता पर्याय अधिक उत्तम आहे, असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असले तर या लेखात तुम्हाला उत्तर मिळणार आहे.
पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांना जसे की PPF, NSC आणि MIS सारख्या योजना भारत सरकारची ‘सार्वभौम हमी’ लाभलेली आहे. याचा अर्थ असा की, या योजनांमध्ये तुम्ही जमा केलेल्या निधीची संपूर्ण जबाबदारी खुद्द सरकारच स्वीकारते. ही हमी मूळ रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज या दोन्ही गोष्टींना लागू होत असल्याने, या योजना १००% जोखीममुक्त मानल्या जातात.
या योजना सरकारच्या कामकाजाचाच एक अविभाज्य भाग असल्याने, त्या दिवाळखोर निघण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तुम्ही ₹१ लाख जमा करा किंवा ₹१ कोटी; तुमची संपूर्ण गुंतवणूक तुम्हाला परत करण्याची जबाबदारी सरकारचीच राहते. ज्या व्यक्तींना ₹५ लाखांहून अधिक असलेली एखादी मोठी रक्कम, कोणत्याही आर्थिक चिंतेशिवाय एकाच ठिकाणी सुरक्षितपणे गुंतवायची आहे, त्यांच्यासाठी या योजना एक आदर्श पर्याय ठरतात.
ती बँक SBI असो वा HDFC, तुम्ही बँकांमध्ये जमा केलेल्या पैशांच्या सुरक्षिततेची हमी DICGC (डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) जी RBI ची एक उपसंस्था आहे. द्वारे दिली जाते. या योजनेअंतर्गत, जास्तीत जास्त ₹५ लाखांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आणि विमा-संरक्षित असते. याचा अर्थ असा की, भविष्यात कोणत्याही कारणामुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली किंवा बुडाली, तरीही तुम्हाला जास्तीत जास्त ₹५ लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळण्याची कायदेशीर हमी असते मग तुमच्या खात्यात प्रत्यक्षात ₹५० लाखांहून अधिक रक्कम जमा असली, तरीही ती सुरक्षित असते.
जर तुम्हाला एखादी मोठी रक्कम उदाहरणार्थ तुमची निवृत्तीसाठीची बचत एकाच आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतवायची असेल, तर ‘पोस्ट ऑफिस’ हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. याउलट, जर तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी खूप मोठी रक्कम उपलब्ध असेल, तर तुम्ही त्या रकमेचे प्रत्येकी ₹५ लाखांचे लहान-लहान भाग करून, ती रक्कम वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जमा करू शकता. यामुळे तुमची संपूर्ण गुंतवणूक विमा-संरक्षणाच्या कक्षेत सुरक्षित राहण्याची खात्री मिळते.