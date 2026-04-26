Post Office की Bank FD? तुमचे पैसे कुठे आहेत जास्त Safe; कोण देणार तुमच्या Investment ची गॅरंटी? जाणून घ्या सविस्तर

: बचतीचा विचार करता, लहान गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षेचा मुद्दा हाच मुख्य चिंतेचा विषय असतो. आपली कष्टाची कमाई कुठे गुंतवावी, जेणेकरून केवळ चांगला परतावाच मिळेल असे नाही, तर आपली मूळ गुंतवणूक देखील सुरक्षित राहिली पाहिजे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:55 PM
Post office schemes vs Bank FD: बचतीचा विचार करता, लहान गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षेचा मुद्दा हाच मुख्य चिंतेचा विषय असतो. आपली कष्टाची कमाई कुठे गुंतवावी, जेणेकरून केवळ चांगला परतावाच मिळेल असे नाही, तर आपली मूळ गुंतवणूक देखील सुरक्षित राहिली पाहिजे ज्यामुळे भीतीपासूनही पूर्णपणे सुटका होईल. असाच विचार लहान गुंतवणूकदार करतात.

सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहता, Post Office आणि बँका या दोन्ही संस्थांना साधारणपणे अत्यंत सुरक्षित पर्याय मानले जाते; कारण या ठेवींच्या सुरक्षेची हमी खुद्द सरकारच देत असते. शिवाय, यावर मिळणाऱ्या परताव्याचीही हमी दिलेली असते. असे असले तरी, या दोन्हीपैकी कोणता पर्याय अधिक उत्तम आहे, असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असले तर या लेखात तुम्हाला उत्तर मिळणार आहे.

पोस्ट ऑफिस

पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांना जसे की PPF, NSC आणि MIS सारख्या योजना भारत सरकारची ‘सार्वभौम हमी’ लाभलेली आहे. याचा अर्थ असा की, या योजनांमध्ये तुम्ही जमा केलेल्या निधीची संपूर्ण जबाबदारी खुद्द सरकारच स्वीकारते. ही हमी मूळ रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज या दोन्ही गोष्टींना लागू होत असल्याने, या योजना १००% जोखीममुक्त मानल्या जातात.
या योजना सरकारच्या कामकाजाचाच एक अविभाज्य भाग असल्याने, त्या दिवाळखोर निघण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तुम्ही ₹१ लाख जमा करा किंवा ₹१ कोटी; तुमची संपूर्ण गुंतवणूक तुम्हाला परत करण्याची जबाबदारी सरकारचीच राहते. ज्या व्यक्तींना ₹५ लाखांहून अधिक असलेली एखादी मोठी रक्कम, कोणत्याही आर्थिक चिंतेशिवाय एकाच ठिकाणी सुरक्षितपणे गुंतवायची आहे, त्यांच्यासाठी या योजना एक आदर्श पर्याय ठरतात.

बँक मुदत ठेवी (FDs)

ती बँक SBI असो वा HDFC, तुम्ही बँकांमध्ये जमा केलेल्या पैशांच्या सुरक्षिततेची हमी DICGC (डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) जी RBI ची एक उपसंस्था आहे. द्वारे दिली जाते. या योजनेअंतर्गत, जास्तीत जास्त ₹५ लाखांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आणि विमा-संरक्षित असते. याचा अर्थ असा की, भविष्यात कोणत्याही कारणामुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली किंवा बुडाली, तरीही तुम्हाला जास्तीत जास्त ₹५ लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळण्याची कायदेशीर हमी असते मग तुमच्या खात्यात प्रत्यक्षात ₹५० लाखांहून अधिक रक्कम जमा असली, तरीही ती सुरक्षित असते.

तुमच्यासाठी कोणता पर्याय अधिक चांगला?

जर तुम्हाला एखादी मोठी रक्कम उदाहरणार्थ तुमची निवृत्तीसाठीची बचत एकाच आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतवायची असेल, तर ‘पोस्ट ऑफिस’ हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. याउलट, जर तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी खूप मोठी रक्कम उपलब्ध असेल, तर तुम्ही त्या रकमेचे प्रत्येकी ₹५ लाखांचे लहान-लहान भाग करून, ती रक्कम वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जमा करू शकता. यामुळे तुमची संपूर्ण गुंतवणूक विमा-संरक्षणाच्या कक्षेत सुरक्षित राहण्याची खात्री मिळते.

Published On: Apr 26, 2026 | 08:55 PM

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

