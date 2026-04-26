केसगळती थांबवायची तर कांद्याच्या रसात मिसळा ‘हे’ दोन घटक, मास्टरशेफ पंकज भदोरियाने सांगितला प्रभावी घरगुती उपाय

Hairfall Remedy : उन्हाळा आणि चुकीची जीवनशैली यामुळे केसगळती, कोंडा आणि टाळूच्या समस्या वाढतात. यावर नैसर्गिक उपाय म्हणून कांद्याचा रस उपयोगी ठरू शकतो.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • कांद्याचा रस केसगळती कमी करून टाळू निरोगी ठेवण्यास मदत करतो.
  • यात असलेले सल्फर आणि क्वेर्सेटिन केसांच्या वाढीसाठी फायदेशीर असतात.
  • आठवड्यातून दोनदा वापर केल्यास काही आठवड्यांत चांगला परिणाम दिसू शकतो.
बदलते वातावरण आणि चुकीच्या जीवनशैलीचा परिणाम हळूहळू आपल्याला केसांवर देखील होऊ लागतो. उन्हाळ्याच्या दिवसांत आपल्याला घाम खूप जास्त प्रमाणात येतो ज्यामुळे केस चिकट होऊ लागतात. याकाळात केसांत कोंडा देखील मोठ्या प्रमाणात वाढतो. यामुळे केसगळतीची समस्या देखील वेगाने वाढू लागते. केसगळतीची समस्या महिलांसाठी काही नवीन नाही. अनेकजण या समस्येने ग्रस्त आहेत आणि यावर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर ही समस्या आणखी वाढू शकते.

केसांची योग्य काळजी न घेतल्यास केसगळती वाढू लागते. यामुळे केसांचा टाळूवर देखील रिकामा भाग दिसू लागतो, यामुळे भांग अरुंद होऊ शकतो. केसांच्या काही भागांत यामुळे टक्कल देखील दिसून येऊ शकते ज्यामुळे आपला ओव्हरऑल लूक बिघडतो. केसगळती थांबवण्यासाठी बाजारात अनेक महागडे प्रोडक्टस उपलब्ध आहेत पण यातील रासायनिक पदार्थ केसांना हानि पोहचवू शकतात ज्यामुळे यांचा वापर केल्याने केसांचे आरोग्य आणखी खराब होऊ शकते. अनेकदा जे बदल महागडे प्रोडक्टस घडवून आणत नाहीत ते बदल घरगुती पदार्थ घडवून आणतात. आपल्या स्वयंपाकघरात अनेक नैसर्गिक घटक असतात ज्यांचा वापर केल्याने केसगळती थांबवण्यास मदत मिळू शकते. यात कांद्याचा रस एक मोठी भूमिका बजावतो.

मास्टर शेफ पंकज भदोरिया यांनी केसगळती थांबवण्यासाठी कांद्याच्या रसाचा योग्य वापर कसा करावा यासाठी योग्य पद्धत समजावून सांगितली आहे. याचा वापर करुन तुम्ही केसगळतीच्या समस्येपासून स्वत:ची सुटका करु शकता. कांद्याच्या रसात असे काही पोषक घटक असतात जे केसगळती कमी करण्यास, कोंडा दूर करण्यास आणि टाळूला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

कांद्याच्या रसाचा केसांवर कसा वापर करायचा?

  • यासाठी कांद्याची साल काढून त्याचे तुकडे करा.
  • मिक्सरमध्ये या तुकड्यांना वाटून घ्या.
  • आता हे तुकडे एका कापडात टाकून याचा रस काढा.
  • या रसात थोडे मीठ आणि मध मिक्स करा.
  • हा रसाला दोन मिनिटे आंबवण्यासाठी बाजूला ठेवून द्या.
  • कांद्याचा रस ओल्या टाळूवर लावा आणि एक तास तसाच राहू द्या.
  • यानंतर साैम्य हर्बल शॅम्पूचा वापर करुन केसांना स्वच्छ धुवून काढा.
आठवड्यातून किती वेळा लावावे?

  • अधिक चांगल्या आणि जलद परिणामांसाठी हा रस आठवड्यातून दोनदा केसांना लावा.
  • किमान ४ ते ६ आठवडे याचा वापर आपल्या केसांवर करा.
  • कांद्यामधील क्वेर्सेटिन आणि सल्फर हे दोन घटक केसांसाठी फायदेशीर ठरतात.
  • हे केराटिन तयार करण्यास, दाह कमी करण्यास आणि टाळूच्या संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात.
  • याचा वापर केसांच्या मुळांना सक्रिय करण्यास मदत करते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
May 15, 2026 | 07:15 AM
May 15, 2026 | 07:05 AM
May 15, 2026 | 04:15 AM
May 15, 2026 | 02:35 AM
May 15, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 11:25 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM