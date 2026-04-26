Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Arvind Kejriwal Speech West Bengal Pm Modi 3 Friends Ed Cbi Mamata Banerjee

“ED, CBI आणि… हे मोदींचे ३ पक्के मित्र”; अरविंद केजरीवाल यांचा पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींवर प्रहार

Arvind Kejriwal on PM Modi: ममता बॅनर्जींच्या समर्थनार्थ अरविंद केजरीवाल कोलकाता येथील निवडणूक आखाड्यात उतरले. भाजपवर निशाणा साधत त्यांनी म्हटले की, मोदींचे केवळ तीनच मित्र आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:08 PM
अरविंद केजरीवाल यांचा पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींवर प्रहार (Photo Credit- X)

अरविंद केजरीवाल यांचा पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींवर प्रहार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “ED, CBI आणि… हे मोदींचे ३ पक्के मित्र”
  • अरविंद केजरीवाल यांचा पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींवर प्रहार
  • जाणून घ्या संपूर्ण बातमी
Arvind Kejriwal Slams PM Modi: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात, एका बाजूला मुख्यमंत्री आणि भवानीपूर मतदारसंघातील तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) उमेदवार ममता बॅनर्जी या त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात ‘पदयात्रा’ (पायी मोर्चा) काढत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, आम आदमी पक्षाचे (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे ममता बॅनर्जी यांच्या प्रचारासाठी कोलकात्याच्या निवडणूक रणांगणात उतरले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी जनतेला ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आणि भारतीय जनता पक्षावर (BJP) निशाणा साधला.

कोलकात्यातील एका सभेला संबोधित करताना, ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर टीका केली. आपल्या सरकारने हाती घेतलेल्या प्रत्येक सकारात्मक उपक्रमात भाजपने अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. केजरीवाल म्हणाले, “आज भाजपने आम्ही दिल्लीत केलेल्या सर्व चांगल्या कामांची वाट लावली आहे. आम्ही चांगल्या शाळा बांधल्या, पण त्यांनी त्या बंद पाडल्या.”

केजरीवाल पुढे म्हणाले, “आम्ही ‘मोहल्ला क्लिनिक्स’ सुरू केली आणि महिलांसाठी बस प्रवास मोफत केला, पण त्यांनी ते थांबवले. आम्ही मोफत वीज पुरवली, आणि आता ते ती सुविधाही बंद करण्याच्या बेतात आहेत. ‘दीदी’ यांनी इथे जे काही काम केले आहे जर तुम्ही चुकूनही त्यांना भाजपला मत दिले तर ते सर्व काम ठप्प करून टाकतील.”

पंतप्रधान मोदींचे तीन मित्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “तीन मित्रांचा” संदर्भ देत ‘आप’ प्रमुखांनी म्हटले, “सोशल मीडियाकडे पहा; लोक पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात जात आहेत आणि त्यांची खिल्ली उडवणारे ‘मीम्स’ तयार करत आहेत. मोदीजी प्रामाणिक मार्गाने निवडणूक जिंकू शकत नाहीत. मोदींचे तीन मित्र आहेत: ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि ज्ञानेश कुमार. संपूर्ण देशभरातून इथे सुरक्षा दले पाचारण करण्यात आली आहेत याची काय आवश्यकता आहे? बंगालची जनता काही दहशतवादी आहे का? हा बंगालच्या जनतेचा अपमान आहे. बंगालमध्ये तब्बल ३,५०,००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. नक्की कशाला घाबरत आहेत हे लोक? या सर्व उपाययोजना करूनही, जर मोदी निवडणूक हरले, तर बंगालची जनता त्यांना हा प्रश्न विचारू इच्छिते: ते आपल्या पदाचा राजीनामा देतील का?”

PM Narendra Modi on TMC: “गुंड आणि बलात्काऱ्यांना पाताळातून शोधून काढू”; पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

आपल्या स्वतःच्या कायदेशीर लढायांबाबत स्पष्टीकरण देताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “एका वर्षापूर्वी, एका बनावट खटल्याच्या आधारे त्यांनी मला तुरुंगात पाठवले होते. मात्र, जेव्हा न्यायालयाचा निकाल आला, तेव्हा न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप खोटे होते की केजरीवाल हे निर्दोष आहेत आणि अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ती आहेत.”

प्रत्येकजण ममता बॅनर्जींच्या मागे लागला आहे – केजरीवाल

ममता बॅनर्जींना मिळत असलेल्या जनसमर्थनाविषयी बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, ईडी (ED), सीबीआय (CBI), केंद्रीय सुरक्षा दले आणि पंतप्रधान मोदी हे सर्वजण ममता बॅनर्जींना लक्ष्य करत आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्री घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत. प्रत्येकजण एका एकट्या महिलेच्या मागे लागला आहे; असे असूनही, त्या विजयी होतात. त्या नक्कीच जिंकतील, कारण देवी कालीचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे.

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात, बंगालच्या सात जिल्ह्यांमधील कोलकाता, हावडा, उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, हुगळी, नदिया आणि पूर्व बर्धमान एकूण १४२ जागांसाठी मतदान घेतले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुरक्षा दलांचा समावेश असलेली कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाईल. या कालावधीत केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या एकूण २,२३१ तुकड्या (कंपन्या) तैनात केल्या जातील. यापैकी, सर्वाधिक म्हणजेच २३७ तुकड्या कोलकातामध्ये तैनात केल्या जातील.

West Bengal Election : आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या; राहुल गांधींची आक्रमक भूमिका, म्हणाले, “बंगालमध्ये गुंडराज…

Web Title: Arvind kejriwal speech west bengal pm modi 3 friends ed cbi mamata banerjee

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 08:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?
1

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका
2

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?
3

PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय
4

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM