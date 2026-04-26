“ED, CBI आणि… हे मोदींचे ३ पक्के मित्र”; अरविंद केजरीवाल यांचा पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींवर प्रहार

कोलकात्यातील एका सभेला संबोधित करताना, ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर टीका केली. आपल्या सरकारने हाती घेतलेल्या प्रत्येक सकारात्मक उपक्रमात भाजपने अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. केजरीवाल म्हणाले, “आज भाजपने आम्ही दिल्लीत केलेल्या सर्व चांगल्या कामांची वाट लावली आहे. आम्ही चांगल्या शाळा बांधल्या, पण त्यांनी त्या बंद पाडल्या.”
केजरीवाल पुढे म्हणाले, “आम्ही ‘मोहल्ला क्लिनिक्स’ सुरू केली आणि महिलांसाठी बस प्रवास मोफत केला, पण त्यांनी ते थांबवले. आम्ही मोफत वीज पुरवली, आणि आता ते ती सुविधाही बंद करण्याच्या बेतात आहेत. ‘दीदी’ यांनी इथे जे काही काम केले आहे जर तुम्ही चुकूनही त्यांना भाजपला मत दिले तर ते सर्व काम ठप्प करून टाकतील.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “तीन मित्रांचा” संदर्भ देत ‘आप’ प्रमुखांनी म्हटले, “सोशल मीडियाकडे पहा; लोक पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात जात आहेत आणि त्यांची खिल्ली उडवणारे ‘मीम्स’ तयार करत आहेत. मोदीजी प्रामाणिक मार्गाने निवडणूक जिंकू शकत नाहीत. मोदींचे तीन मित्र आहेत: ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि ज्ञानेश कुमार. संपूर्ण देशभरातून इथे सुरक्षा दले पाचारण करण्यात आली आहेत याची काय आवश्यकता आहे? बंगालची जनता काही दहशतवादी आहे का? हा बंगालच्या जनतेचा अपमान आहे. बंगालमध्ये तब्बल ३,५०,००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. नक्की कशाला घाबरत आहेत हे लोक? या सर्व उपाययोजना करूनही, जर मोदी निवडणूक हरले, तर बंगालची जनता त्यांना हा प्रश्न विचारू इच्छिते: ते आपल्या पदाचा राजीनामा देतील का?”
PM Narendra Modi on TMC: “गुंड आणि बलात्काऱ्यांना पाताळातून शोधून काढू”; पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात
आपल्या स्वतःच्या कायदेशीर लढायांबाबत स्पष्टीकरण देताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “एका वर्षापूर्वी, एका बनावट खटल्याच्या आधारे त्यांनी मला तुरुंगात पाठवले होते. मात्र, जेव्हा न्यायालयाचा निकाल आला, तेव्हा न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप खोटे होते की केजरीवाल हे निर्दोष आहेत आणि अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ती आहेत.”
ममता बॅनर्जींना मिळत असलेल्या जनसमर्थनाविषयी बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, ईडी (ED), सीबीआय (CBI), केंद्रीय सुरक्षा दले आणि पंतप्रधान मोदी हे सर्वजण ममता बॅनर्जींना लक्ष्य करत आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्री घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत. प्रत्येकजण एका एकट्या महिलेच्या मागे लागला आहे; असे असूनही, त्या विजयी होतात. त्या नक्कीच जिंकतील, कारण देवी कालीचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे.
येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात, बंगालच्या सात जिल्ह्यांमधील कोलकाता, हावडा, उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, हुगळी, नदिया आणि पूर्व बर्धमान एकूण १४२ जागांसाठी मतदान घेतले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुरक्षा दलांचा समावेश असलेली कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाईल. या कालावधीत केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या एकूण २,२३१ तुकड्या (कंपन्या) तैनात केल्या जातील. यापैकी, सर्वाधिक म्हणजेच २३७ तुकड्या कोलकातामध्ये तैनात केल्या जातील.
West Bengal Election : आसनसोलमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्याची हत्या; राहुल गांधींची आक्रमक भूमिका, म्हणाले, “बंगालमध्ये गुंडराज…