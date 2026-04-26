8th Pay Commission: मोठी अपडेट ! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार थेट 4 पटीने वाढवण्याची मागणी, काय होणार ?

आजकाल देशभरात '८ व्या वेतन आयोगा'शी संबंधित चर्चांना वेग आलेला दिसून येत आहे. विविध कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारकडे वेतन, भत्ते आणि इतर महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करत आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 07:48 PM
  • ‘८ व्या वेतन आयोगा’शी संबंधित चर्चांना वेग
  • वेतन रचनेत आमूलाग्र बदलांची मागणी
  • ‘फिटमेंट फॅक्टर’ आणि Incrementsवर भर
8th Pay Commission: आजकाल देशभरात ‘८ व्या वेतन आयोगा‘शी संबंधित चर्चांना वेग आलेला दिसून येत आहे. विविध कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारकडे वेतन, भत्ते आणि इतर महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करत आहेत. या संघटनांनी सरकारकडे अनेक सूचनाही सादर केल्या आहेत. जर या प्रस्तावांना सरकारची मंजुरी मिळाली, तर अलीकडील वर्षांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत झालेला हा सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल ठरू शकणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात नेमकं काय बदलणार आहे?

वेतन रचनेत आमूलाग्र बदलांची मागणी

केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच’ (PSNM) या संघटनेने संपूर्ण वेतन आणि भत्त्यांच्या रचनेत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या प्रस्तावात, या संघटनेने असे नमूद केले आहे की, Level 1 मधील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन वाढवून ते ₹५०,००० ते ₹६०,००० च्या दरम्यान निश्चित केले जावे. ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत सध्या दिले जाणारे ₹१८,००० चे मूळ वेतन पाहता, ही प्रस्तावित वाढ अत्यंत लक्षणीय आहे.

‘फिटमेंट फॅक्टर’ आणि Incrementsवर भर

या संघटनेने सध्याचा २.५७ असलेला Fitment Factor वाढवून तो २.६२ ते ३.८३ च्या दरम्यान असावा, असा प्रस्ताव मांडला आहे. याव्यतिरिक्त, वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून वाढवून ती अंदाजे ६ ते ७ टक्के करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, हे बदल करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे या संघटनेचे ठाम प्रतिपादन आहे. या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे शक्य होईल.

पगार चौपट करण्याची मागणी

1. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) किमान मूळ वेतन वाढवून ते अंदाजे ₹७२,००० पर्यंत नेण्याची मागणी केली आहे. ही वाढ सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत चौपट आहे.

2. यासोबतच, ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ४ वर निश्चित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, उच्च-स्तरीय पदांसाठीचे कमाल वेतन वाढवून ते ₹१० लाख करण्याबाबतचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. जर केंद्र सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 07:48 PM

