Credit Card आता तुमच्या मोबाईलमध्ये! PNB कडून ‘UPI वर क्रेडिट’ सेवा सुरू, असा घ्या लाभ…

आपल्या सुमारे १८ कोटी ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, ‘Kiwi’ या फिनटेक कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. ‘Kiwi’ हे एक ‘Credit-on-UPI’ प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखले जाते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना UPI द्वारे क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे; ज्यामुळे त्यांच्यासाठी पेमेंट प्रक्रिया अधिकच सोयीस्कर ठरते. या भागीदारीअंतर्गत, बँक ‘RuPay’ नेटवर्कवर ‘PNB Kiwi Credit Card‘ सादर करेल. यामुळे ग्राहकांना, त्यांच्या बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसतानाही, UPI द्वारे पेमेंट करणे शक्य होईल. जाणून घेऊयात सविस्तर
हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल असेल आणि ते UPI शी सहजपणे जोडता येईल, ज्यामुळे पैसे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन व्यवहारांवर वापरकर्त्यांना ०.५% ते १.५% पर्यंतचा कॅशबॅक मिळणार आहे.
हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात जारी केले जाईल; याचा अर्थ असा की, ग्राहक आपल्या घराच्या आरामात बसूनच यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत paperwork आवश्यकता अत्यंत कमी असते, ज्यामुळे ही प्रक्रिया सोपी आणि जलद ठरते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या कार्डवर कोणतेही ‘जोइनिंग फी’ किंवा ‘वार्षिक शुल्क’ आकारले जात नाही; ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी हा एक अधिकच सोयीस्कर पर्याय ठरु शकतो.
पंजाब नॅशनल बँकेचे कार्यकारी संचालक बिभू प्रसाद महापात्रा यांनी नमूद केले की, देशभरात Digital Payments वेगाने वाढ होत आहे. या विस्तारात ‘UPI’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यांनी सांगितले की, बँकेचे देशभरात १०,००० हून अधिक शाखांचे एक भक्कम जाळे कार्यरत आहे; ज्यापैकी सुमारे ६० टक्के शाखा निम-शहरी आणि ग्रामीण भागांत स्थित आहेत. या जाळ्याचा प्रभावी वापर करून, आतापर्यंत औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेबाहेर राहिलेल्या व्यक्तींपर्यंतही औपचारिक कर्ज सुविधा पोहोचवण्यासाठी बँक प्रयत्नशील आहे.