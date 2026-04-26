Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Pnb Kiwi Credit Card Upi Payment Rupay Digital Credit Facility Cashback Fintech Partnership Marathi News

Credit Card आता तुमच्या मोबाईलमध्ये! PNB कडून ‘UPI वर क्रेडिट’ सेवा सुरू, असा घ्या लाभ…

डिजिटल पेमेंटमध्ये अग्रेसर राहण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत सोयीस्कर सुविधा सुरू केली आहे. आता PNB ग्राहक त्यांचे 'रुपे क्रेडिट कार्ड'  थेट भीम किंवा इतर कोणत्याही UPI ॲपशी जोडू शकणार आह

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:35 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • PNB आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत सोयीस्कर सुविधा
  • ‘Kiwi’ फिनटेक कंपनीसोबत भागीदारी
  • वापरण्यास अगदी सोपं, सोबतच कॅशबॅक
PNB Digital Credit Card Launch: डिजिटल पेमेंटमध्ये अग्रेसर राहण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत सोयीस्कर सुविधा सुरू केली आहे. आता PNB ग्राहक त्यांचे ‘रुपे क्रेडिट कार्ड’  थेट भीम किंवा इतर कोणत्याही UPI ॲपशी जोडू शकणार आहेत. यामुळे आता लहान-मोठ्या खरेदीसाठी प्रत्यक्ष क्रेडिट कार्ड सोबत बाळगण्याची गरज उरणार नाही.

Alert! Credit Card वरून खूप खर्च करताय? तुम्हाला येऊ शकते Tax Notice, टाळण्यासाठी हे नक्की वाचा

‘Kiwi’ फिनटेक कंपनीसोबत भागीदारी

आपल्या सुमारे १८ कोटी ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, ‘Kiwi’ या फिनटेक कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. ‘Kiwi’ हे एक ‘Credit-on-UPI’ प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखले जाते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना UPI द्वारे क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे; ज्यामुळे त्यांच्यासाठी पेमेंट प्रक्रिया अधिकच सोयीस्कर ठरते. या भागीदारीअंतर्गत, बँक ‘RuPay’ नेटवर्कवर ‘PNB Kiwi Credit Card‘ सादर करेल. यामुळे ग्राहकांना, त्यांच्या बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसतानाही, UPI द्वारे पेमेंट करणे शक्य होईल. जाणून घेऊयात सविस्तर

वापरण्यास अगदी सोपं, सोबतच कॅशबॅक

हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल असेल आणि ते UPI शी सहजपणे जोडता येईल, ज्यामुळे पैसे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन व्यवहारांवर वापरकर्त्यांना ०.५% ते १.५% पर्यंतचा कॅशबॅक मिळणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, वापरकर्त्यांना कॅशबॅक मिळणार आहे.

कोणत्याही फीजशिवाय डिजिटल कार्ड

हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात जारी केले जाईल; याचा अर्थ असा की, ग्राहक आपल्या घराच्या आरामात बसूनच यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत paperwork आवश्यकता अत्यंत कमी असते, ज्यामुळे ही प्रक्रिया सोपी आणि जलद ठरते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या कार्डवर कोणतेही ‘जोइनिंग फी’ किंवा ‘वार्षिक शुल्क’ आकारले जात नाही; ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी हा एक अधिकच सोयीस्कर पर्याय ठरु शकतो.

ग्रामीण भागांत विस्तारसाठीची तयारी

पंजाब नॅशनल बँकेचे कार्यकारी संचालक बिभू प्रसाद महापात्रा यांनी नमूद केले की, देशभरात Digital Payments वेगाने वाढ होत आहे. या विस्तारात ‘UPI’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यांनी सांगितले की, बँकेचे देशभरात १०,००० हून अधिक शाखांचे एक भक्कम जाळे कार्यरत आहे; ज्यापैकी सुमारे ६० टक्के शाखा निम-शहरी आणि ग्रामीण भागांत स्थित आहेत. या जाळ्याचा प्रभावी वापर करून, आतापर्यंत औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेबाहेर राहिलेल्या व्यक्तींपर्यंतही औपचारिक कर्ज सुविधा पोहोचवण्यासाठी बँक प्रयत्नशील आहे.

कच्च्या तेलाचा भडका! जर तेल 100 Dollar च्या पार राहिलं, तर भारतीय रुपया कोसळणार? सर्वसामान्यांच्या काय होणार परिणाम?

Web Title: Pnb kiwi credit card upi payment rupay digital credit facility cashback fintech partnership marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
1

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
2

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!
3

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता
4

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM