Share Market मध्ये उस्ताद निघाले राहुल गांधी, कोणत्या कंपनींमध्ये गुंतवलेत पैसे? मिळतो इतका रिटर्न

Rahul Gandhi Investment :शेअर बाजारातील बारकावे समजून घेणे हे काही प्रत्येकाच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. एखाद्या कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करून नफा कमावणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी विवेकबुद्धी, धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि योग्य वेळी निर्णय घेण्याची गरज असते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज आपला ५६ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, शेअर बाजारात नफा कमावण्यातील त्यांचे कौशल्य आपण जाणून घेऊया.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राहुल गांधींची एकूण मालमत्ता २०.४ कोटी रुपयांची आहे. यामध्ये पिडीलाइट, बजाज फायनान्स आणि नेस्ले यांसारख्या कंपन्यांमधील शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि गुरुग्राममधील मालमत्तेचा समावेश आहे.
शपथपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांच्याकडे २५ हून अधिक सूचीबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स असून, त्यात त्यांची एकूण थेट इक्विटी गुंतवणूक ₹४.३३ कोटी आहे. त्यांच्या गुंतवणुकीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी कोणत्याही मोठ्या सरकारी कंपनी किंवा अदानी-अंबानी ग्रुपऐवजी निफ्टी ५० मध्ये सूचीबद्ध असलेल्या ब्लू-चिप कंपन्या आणि डिफेन्सिव्ह स्टॉक्सवर विश्वास ठेवला आहे.
मूल्याच्या दृष्टीने, राहुल गांधींच्या आवडत्या स्टॉक्सपैकी एक म्हणजे पिडीलाइट इंडस्ट्रीज. त्यांच्याकडे या कंपनीचे १,४७४ शेअर्स असून, त्यांचे मूल्य ₹४२.२७ लाख आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर बजाज फायनान्स असून, त्यांच्याकडे या कंपनीचे ५५१ शेअर्स आहेत, ज्यांचे मूल्य अंदाजे ₹३५.८९ लाख आहे.
नेस्ले इंडिया देखील राहुल यांच्या आवडत्या स्टॉक्सपैकी एक आहे. राहुल गांधी यांनी या आघाडीच्या एफएमसीजी कंपनीचे १,३७० शेअर्स खरेदी केले आहेत, ज्यांचे मूल्य अंदाजे ₹३५.६७ लाख आहे. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये एशियन पेंट्सचे १,२३१ शेअर्स देखील आहेत, ज्यांचे मूल्य अंदाजे ₹३५.२९ लाख आहे. राहुल यांचा पाचवा सर्वात आवडता स्टॉक टायटन कंपनी आहे. त्यांच्याकडे या दिग्गज कंपनीचे ८९७ शेअर्स आहेत, ज्यांचे मूल्य अंदाजे ₹३५.५९ लाख आहे.
राहुल गांधी यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ग्राहक, वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष रसायन कंपन्यांच्या शेअर्सचाही समावेश आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या इतर लार्ज-कॅप होल्डिंग्जमध्ये हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयसीआयसीआय बँक, इन्फोसिस, आयटीसी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि एलटीआय माइंडट्री यांचा समावेश आहे. गांधी यांच्या गुंतवणुकीत डिव्हिज लॅबोरेटरीज, दीपक नायट्राइट, जीएमएम फाउडलर, गारवारे टेक्निकल फायबर्स, अल्काइल अमाईन्स केमिकल्स, फाइन ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज, सुप्राजित इंजिनिअरिंग, मोल्ड-टेक पॅकेजिंग, ट्यूब इन्व्हेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, डॉ. लाल पाथलाब्स, इन्फोएज, विनाइल केमिकल्स आणि व्हर्टोझ ॲडव्हर्टायझिंग यांसारख्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, राहुल यांच्या प्रतिज्ञापत्रात ‘यंग इंडियन’च्या १,९०० इक्विटी शेअर्सचाही उल्लेख आहे. ही ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राशी संबंधित एक असूचीबद्ध (unlisted) कंपनी असून, या शेअर्सचे मूल्य ₹१.९० लाख आहे.
शेअर बाजाराव्यतिरिक्त, राहुल गांधी यांनी सात वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये अंदाजे ₹३.८१ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यातील सर्वात मोठा हिस्सा एचडीएफसी स्मॉल-कॅप फंडात असून, त्यात अंदाजे ₹१.२४ कोटींची गुंतवणूक आहे. राहुल यांची सीआयसीआय प्रुडेन्शियल रेग्युलर सेव्हिंग्ज फंडात अंदाजे ₹१.०२ कोटी आणि एचडीएफसी हायब्रीड डेट फंडात अंदाजे ₹७९.०१ लाखांची गुंतवणूक आहे.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, राहुल गांधी यांनी २०२०-२१ मालिकेतील २२० सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्सचा उल्लेख केला आहे, ज्यांचे मूल्य ₹१५.२१ लाख आहे. राहुल यांच्याकडे ३३३.३० ग्रॅम सोने देखील आहे. यापैकी १६८.८० ग्रॅम शुद्ध सोने असून, त्याचे मूल्य ₹४.२० लाख आहे.
राहुल गांधी यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य ₹११.१५ कोटी आहे. यातील सर्वात मोठा भाग म्हणजे गुरुग्रामच्या सिग्नेचर टॉवर्समध्ये खरेदी केलेली त्यांची व्यावसायिक कार्यालयाची जागा, ज्यात दोन युनिट्स असून, तिचे मूल्य ₹९.०५ कोटी आहे. त्यांनी नवी दिल्लीतील मेहरौली, सुलतानपूर येथील शेतजमीन आणि एका फार्महाऊस इमारतीमधील वडिलोपार्जित हिश्श्याचाही खुलासा केला आहे. ही त्यांची बहीण प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यासोबतची संयुक्त मालमत्ता असून तिचे मूल्य ₹२.१० कोटी आहे. प्रतिज्ञापत्रात गांधींच्या नावावर असलेल्या कोणत्याही निवासी अपार्टमेंट किंवा मोटार वाहनाचा उल्लेख नाही.
(Declaimer: येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navrasthra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)