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आपण आपल्या आयुष्यात सरासरी किती किलोमीटर चालतो? जाणून घ्या हे रंजक तथ्य!

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:56 PM IST
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सारांश

आपण आपल्या आयुष्यात किती किलोमीटर चालतो याचे जागतिक संशोधन काय सांगते? एका सामान्य माणसाच्या दैनंदिन पावलांचा हिशोब लावला, तर आयुष्यभरातील एकूण अंतर तब्बल १.६ लाख किलोमीटरपर्यंत पोहोचते. आपल्या या रोजच्या साध्या सवयीमागे लपलेले हे अद्भुत वास्तव आणि आरोग्याशी असलेला त्याचा संबंध नक्की काय आहे?

आपण आपल्या आयुष्यात सरासरी किती किलोमीटर चालतो? जाणून घ्या हे रंजक तथ्य!

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • काही रिसर्च पेपर्सनुसार एक सामान्य व्यक्ती आयुष्यात १५ ते २१ कोटी पावले चालून १.६ लाख किमी अंतर पूर्ण करते.
  • हे अथांग अंतर पृथ्वीच्या विषुववृत्तीय परिघाला जवळपास ३ ते ४ वेळा पूर्ण प्रदक्षिणा घालण्याइतके मोठे ठरते.
  • स्टॅनफर्डच्या अभ्यासानुसार रोज चालल्याने हृदयविकार, मधुमेह व लठ्ठपणा नियंत्रणात राहून आयुष्यमान वाढण्यास मदत होते.

आपल्या दैनंदिन आयुष्यात चालणे ही एक अत्यंत नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. घरातल्या घरात फिरण्यापासून ते ऑफिस, महाविद्यालय किंवा बाजारात जाण्यापर्यंत आपण दररोज हजारो पावले चालत असतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की एका सामान्य माणसाने आपल्या संपूर्ण आयुष्यात चाललेले अंतर एकत्र केले तर ते किती किलोमीटर होईल?

जागतिक संशोधन आणि आकडेवारी

अमेरिकन पोडियाट्रिक मेडिकल असोसिएशन’ आणि जागतिक आरोग्य संस्थांच्या संशोधनानुसार, एक निरोगी व्यक्ती दररोज सरासरी ३,००० ते ७,५०० पावले चालते. या हिशोबाने एक माणूस एका वर्षात सुमारे १,५०० ते २,५०० किलोमीटर चालतो.

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एका सरासरी ८० वर्षांच्या आयुष्याचा विचार केला, तर एक व्यक्ती आयुष्यभरात सुमारे १५ कोटी ते २१ कोटी पावले चालते. हे सर्व अंतर एकत्र केले तर ते १,१०,००० ते १,६०,००० किलोमीटर इतके होते.

पृथ्वीला ३ ते ४ फेऱ्या मारण्याइतके अंतर!

पृथ्वीचा विषुववृत्तीय परिघ सुमारे ४०,०७५ किलोमीटर आहे. याचा अर्थ असा की, आपण आपल्या संपूर्ण आयुष्यात जितके चालतो, त्या अंतरामध्ये आपण पृथ्वीला सुमारे ३ ते ४ वेळा प्रदक्षिणा घालू शकतो! हे अंतर पृथ्वीवरून चंद्राच्या दिशेने अर्ध्याहून अधिक रस्ता चालून पार करण्यासारखे आहे.

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स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीने जगभरातील १११ देशांतील ७ लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या स्मार्टफोन डेटावर केलेल्या एका मोठ्या अभ्यासात असे दिसून आले की, हाँगकाँग आणि जपानसारख्या देशांतील लोक दररोज सर्वाधिक म्हणजे ६,००० हून पावले चालतात. तर ज्या देशांत वाहनांचा वापर जास्त आहे, तिथे दैनंदिन चालण्याचे प्रमाण कमी आहे.

चालणे हा केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचा मार्ग नसून आपल्या आरोग्यासाठी एक उत्तम व्यायाम आहे. दररोज नियमित चालल्याने हृदयविकार, मधुमेह आणि लठ्ठपणा यांसारख्या समस्यांपासून बचाव होतो. त्यामुळे आजपासूनच चालण्याची सवय वाढवा आणि आरोग्याची काळजी घ्या!

Web Title: Average distance human walks in lifetime research facts

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:24 PM

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