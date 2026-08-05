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IndiGo Free Tickets : वाहह…! 20000 मोफत विमान तिकिटं देतंय इंडिगो, कुठे मिळणार ऑफरचा लाभ, काय आहे प्रोसेस?

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:15 PM IST
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सारांश

IndiGo Free Tickets : हवाई प्रवास करणाऱ्यांसाठी इंडिगोने एक भन्नाट ऑफर आणली आहे. इंडिगो कंपनी २०,००० मोफत विमानाची तिकिटे देत असून, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. या ऑफरचा लाभ नक्की कोणाला मिळणार सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इंडिगो देणार २०,००० मोफत विमानाची तिकिटे!
  • कसा मिळणार ऑफरचा लाभ
  • काय आहे प्रक्रिया? जाणून घ्या
IndiGo Free Tickets : जर तुम्ही विमान प्रवास करत असाल किंवा कुठे फिरायला जायचा प्लॅन करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी, इंडिगोने, आपला २० व्या वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी एक विशेष ऑफर आणली आहे. या ऑफरअंतर्गत, कंपनी ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ऑफर देत आहे. यामध्ये कंपनी २०,००० मोफत ( IndiGo Free Tickets ) देशांतर्गत विमान तिकिटे जिंकण्याची संधी देत ​​आहे. ‘हॅपी इंडिगो डे’ मोहिमेचा एक भाग असणार आहे. नेमका कोणकोणत्या गोष्टींचा यात समावेश आहे?

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कोणत्या बुकिंगवर ही ऑफर लागू?

विमान कंपनी निवडक ग्राहकांना प्रति PNR ₹१०,००० पर्यंतचे भाडे परत करेल. ही परतफेड ४ ऑगस्ट ते ६ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान केलेल्या देशांतर्गत बुकिंगसाठी लागू होईल. ही ऑफर फक्त इंडिगोच्या वेबसाइट, मोबाइल ॲप आणि एआय व्हर्च्युअल असिस्टंट ‘6Eskai’ यांसारख्या थेट माध्यमांद्वारे केलेल्या बुकिंगवरच लागू आहे. इंडिगोच्या २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही ऑफर सुरू करण्यात आली आहे. इंडिगोने ४ ऑगस्ट २००६ रोजी गुवाहाटीमार्गे दिल्ली आणि इम्फाळ दरम्यान आपल्या पहिल्या विमानाने कामकाज सुरू केले. आज, कंपनीकडे ४३० हून अधिक विमानांचा ताफा असून ती दररोज अंदाजे २,२०० उड्डाणे चालवते.

ही ऑफर कशी काम करेल?

ऑफरच्या कालावधीत जे पात्र असतील असे देशांतर्गत विमानप्रवास बुक करणाऱ्या ग्राहकांना निवड प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल. निवडलेल्या ग्राहकांना एक ईमेल आणि व्हॉट्सॲप संदेश मिळेल, ज्यामध्ये त्यांना एका सोप्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास सांगितले जाईल. प्रत्येक निवडलेल्या ग्राहकाला अचूक उत्तर देण्यासाठी तीन संधी मिळतील. अचूक उत्तर देणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या बुकिंग शुल्काचा रिटर्न मिळणार आहे.

कोणत्या बुकिंगसाठी ही ऑफर वैध?

ही रक्कम प्रति PNR ₹10,000 पर्यंत असेल आणि रिटर्न तीन ते पाच कामकाजाच्या दिवसांत दिला जाईल. ही ऑफर इकॉनॉमी क्लास आणि इंडिगोस्ट्रेच या दोन्ही बुकिंगसाठी वैध आहे. यामध्ये देशांतर्गत मार्गांवरील एकेरी आणि परतीच्या प्रवासाचा समावेश आहे. इंडिगोने म्हटले आहे की, ही ऑफर कंपनीच्या वेबसाइटवर नमूद केलेल्या अटी व शर्तींनुसार असणार आहे.

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Web Title: Indigo free tickets offer how to apply and eligibility details

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:15 PM

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