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इंडोनेशियाला जायचा प्लॅन करताय? मग टेन्शन मिटलं! तिथेही फक्त QR कोड स्कॅन करा अन् UPI ने करा पेमेंट

Updated On: Jul 07, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

भारताचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक मोठी झेप घेणार आहे. आता इंडोनेशियामध्येही भारताचे UPI चालणार आहे. दोन्ही देशांमधील डिजिटल पेमेंट अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि फिनटेक सेक्टरला बळकट करण्यासाठी एक ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इंडोनेशियाला जायचा प्लॅन करताय?
  • तिथेही फक्त QR कोड स्कॅन करा
  • अन् UPI ने करा पेमेंट
भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली, UPI चा डंका हळूहळू जगभर वाजत आहे.  आता ही सेवा आणखी एका देशात पोहोचणार आहे. भारत आणि इंडोनेशियाने त्यांच्या डिजिटल पेमेंट प्रणाली एकमेकांना जोडण्यास सहमती मिळाली आहे. या करारानंतर, भारतीय प्रवासी आणि व्यावसायिक इंडोनेशियामध्ये UPI द्वारे सहजपणे पेमेंट करता येणार आहे. तर इंडोनेशियन नागरिकही भारतात त्यांची क्यूआर-आधारित पेमेंट प्रणाली वापरू शकतील. त्यामुळे नेमके काय फायदे होणार आहेत?

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नेमके प्रकरण काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबावो सुबियांतो यांच्या भेटीत, दोन्ही देशांनी डिजिटल पेमेंट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारताची यूपीआय आणि इंडोनेशियाची क्यूआरआयएस (QRIS) प्रणाली एकमेकांना जोडण्याचे काम केले जाईल.

सर्वसामान्य जनतेला काय होणार फायदा?

ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर, भारतीयांना इंडोनेशियामध्ये पेमेंट करण्यासाठी वारंवार चलन बदलण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय कार्डांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. UPI द्वारे QR कोड स्कॅन करून थेट पेमेंट करता येईल. इंडोनेशियातून भारतात प्रवास करणारे लोकही त्यांच्या देशाच्या QR पेमेंट प्रणालीद्वारे सहजपणे डिजिटल पेमेंट करू शकतील.

अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढणार

भारत आणि इंडोनेशिया केवळ डिजिटल पेमेंटमध्येच नव्हे, तर फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, शिक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्यास सहमत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी आपली आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली आहे.

UPI विस्तार सगळीकडे

गेल्या काही वर्षांत, भारताचे यूपीआय अनेक देशांमध्ये पोहोचले आहे. इंडोनेशियासोबतची ही प्रस्तावित भागीदारी डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारताची वाढती जागतिक उपस्थिती आणखी मजबूत करेल. यामुळे भारतीय फिनटेक कंपन्यांसाठी नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतात.

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Web Title: India indonesia upi digital payment agreement marathi news

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Published On: Jul 07, 2026 | 04:45 PM

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