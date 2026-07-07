इंडोनेशियाला जायचा प्लॅन करताय? मग टेन्शन मिटलं! तिथेही फक्त QR कोड स्कॅन करा अन् UPI ने करा पेमेंट

Anand Mahindra यांची मोठी भविष्यवाणी! बदलत्या जगात भारताची महत्त्वाची भूमिका, बनेल Connector Economy
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबावो सुबियांतो यांच्या भेटीत, दोन्ही देशांनी डिजिटल पेमेंट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारताची यूपीआय आणि इंडोनेशियाची क्यूआरआयएस (QRIS) प्रणाली एकमेकांना जोडण्याचे काम केले जाईल.
ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर, भारतीयांना इंडोनेशियामध्ये पेमेंट करण्यासाठी वारंवार चलन बदलण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय कार्डांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. UPI द्वारे QR कोड स्कॅन करून थेट पेमेंट करता येईल. इंडोनेशियातून भारतात प्रवास करणारे लोकही त्यांच्या देशाच्या QR पेमेंट प्रणालीद्वारे सहजपणे डिजिटल पेमेंट करू शकतील.
भारत आणि इंडोनेशिया केवळ डिजिटल पेमेंटमध्येच नव्हे, तर फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, शिक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्यास सहमत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी आपली आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत, भारताचे यूपीआय अनेक देशांमध्ये पोहोचले आहे. इंडोनेशियासोबतची ही प्रस्तावित भागीदारी डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारताची वाढती जागतिक उपस्थिती आणखी मजबूत करेल. यामुळे भारतीय फिनटेक कंपन्यांसाठी नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतात.
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