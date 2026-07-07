पठ्ठयाने Zee Marathi च्या मालिकेवरून नाव ठेवलं लेकीचं! निर्माती शर्मिष्ठा राऊत झाली खुश, म्हणाली ‘निर्माती म्हणून…’

शर्मिष्ठा म्हणते “जेव्हा आपण एखादी मालिका करतो त्यामागे मालिकेतील कलाकारांपासून ते अगदी कॉस्ट्यूमपर्यंत अनेक कलाकारांची कलाकृतींचा स्पर्श झालेला असतो. एखादी मालिका खऱ्या अर्थाने तेव्हाच मोठी ठरते, जेव्हा त्यातील एखादा पात्र कुणाच्या तरी खऱ्या आयुष्याचा महत्वाचा भाग बनतो.” शर्मिष्ठा सांगते “हेमंत पाटील आणि दीपाली पाटील यांनी आपल्या लेकीचं नाव ‘तारिणी’ असे ठेवले आहे. आमच्यासाठी ही भाग्याची बाब आहे की आमच्या मालिकेतील एखादं पात्र कुणाच्या तरी आयुष्यातील इतका महत्वाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.” शर्मिष्ठाने नव्या बाळाला आशीर्वाद दिले आहेत. ‘आमच्या मालिकेतील ‘तारिणी’सारखी तुमची तारिणीही निडर, सामर्थ्यवान आणि प्रेमळ होवो’ असे त्या आईबापाला सांगणे केले आहे.
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निर्माती शर्मिष्ठा राऊतने पोस्टखाली कॅप्शन नमूद केले आहे की, “प्रिय तारिणी, तू एक निर्माती म्हणून मला आज माझ्या कामाची पोचपावती दिलीस… कथेतील एखादं पात्र कुणाच्या आयुष्याचा, विचारांचा भाग झालंय हे पाहून गहिवरून आलंय गं. आज लक्ष्मीसोबत आपल्या घरी दुर्गाही यावी, अशी इच्छा बाळगणारे तुझ्या आईबाबांसारखे पालक पाहिले की मन खरंच भरून येतं. तु सुद्धा मालिकेतील तारिणीप्रमाणे निडर, धैर्यवान आणि स्वतःच्या ध्येयासाठी खंबीरपणे उभी राहणारी होवो हा आशीर्वाद आणि मनापासून शुभेच्छा! तुझीच शर्मिष्ठा मावशी. टीम मधील सर्व कलाकारांचे खूप खूप आभार आणि खूप कौतुक… तुमच्या मेहनती शिवाय हे अपूर्ण आहे.”
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तारिणी मालिका!
‘तारिणी’ ही Zee Marathi वाहिनीवरील मराठी अॅक्शन-क्राईम ड्रामा मालिका आहे. या मालिकेत एका धाडसी तरुणीची कथा दाखवण्यात आली आहे. घरात साधी आणि शांत मुलगी म्हणून वावरणारी ही तरुणी प्रत्यक्षात गुप्त पोलीस अधिकारी (अंडरकव्हर कॉप) असते. आईच्या मृत्यूमागील सत्य शोधण्याचा तिचा संघर्ष आणि गुन्हेगारांविरुद्धची तिची लढाई ही मालिकेची मुख्य कथा आहे. या मालिकेत अभिनेत्री शिवानी सोनार मुख्य भूमिकेत झळकत असून, मालिकेची निर्मिती शर्मिष्ठा राऊत यांनी केली आहे.