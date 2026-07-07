मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Rajapur Barrage Water Flow Karnataka Sandip Rajoba Sangli Irrigation Department Protest

Krishna River Overflows: राजापूर बंधाऱ्यातून ७७ हजार क्युसेक पाणी कर्नाटकात!

Updated On: Jul 07, 2026 | 06:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्या उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी ताकारी, म्हैशाळ आणि टेंभू उपसा सिंचन योजनांद्वारे उचलून खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ, कडेगाव, मिरज पूर्व भाग तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील तलाव तातडीने भरावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

Krishna River Overflows: राजापूर बंधाऱ्यातून ७७ हजार क्युसेक पाणी कर्नाटकात!

राजापूर बंधाऱ्यातून ७७ हजार क्युसेक पाणी कर्नाटकात!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Krishna River Overflows:  महाराष्ट्रातून कर्नाटकात वाहून जाणाऱ्या कृष्णा व पंचगंगा नदीच्या पाण्याचा तातडीने उपसा करून ताकारी, म्हैशाळ व टेंभू उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्यात. या योजनांद्वारे दुष्काळी भागातील तलाव तातडीने भरावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांनी निवेदनानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, सात जूनपासून पावसाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्याने सांगली जिल्ह्यासह परिसरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र १ जुलैपासून कोयना धरण परिसर, नवजा, महाबळेश्वर तसेच सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने कृष्णा, कोयना, वारणा आणि पंचगंगा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत.

Onion Market News: आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

शासकीय आकडेवारीनुसार ७ जुलै रोजी सकाळपर्यंत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील राजापूर बंधाऱ्यातून सुमारे ७७,१२५ क्युसेक पाणी कर्नाटकात वाहून जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामध्ये सांगली येथील आयर्विन पूल परिसरातून २५,१६४ क्युसेक, आयर्विन पूल व अंकली येथील एकत्रित प्रवाह ४८,५२० क्युसेक तर नरसोबाची वाडी येथे पंचगंगा नदीतून ३६ हजार क्युसेक पाण्याचा प्रवाह असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच राजापूर बंधाऱ्याच्या उजव्या बाजूने सुमारे ६,७६७ क्युसेक पाणी थेट कर्नाटकात जात असून त्याची स्वतंत्र नोंद होत नसल्याने प्रत्यक्ष वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सध्या उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी ताकारी, म्हैशाळ आणि टेंभू उपसा सिंचन योजनांद्वारे उचलून खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ, कडेगाव, मिरज पूर्व भाग तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील तलाव तातडीने भरावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT मार्फत होणार चौकशी’; मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

याशिवाय कर्नाटक सरकारने हिप्परगी बॅरेजमधून पाणी पूर्ण क्षमतेने आलमट्टी धरणाकडे सोडण्याबाबत शासनाने आवश्यक निर्देश द्यावेत. अन्यथा शिरोळ तालुक्यासह सांगली जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही राजोबा यांनी दिला.

निवेदनातील मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला.

यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सूर्यकांत मोरे, विश्वास कोळी, संजय बेले, धन्यकुमार पाटील, मनोहर पाटील, श्रेयांश पाटील, रोहित पाटील, प्रमोद गोंडाजी, योगेश पाटील, श्रेणी खवाटे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

Web Title: Rajapur barrage water flow karnataka sandip rajoba sangli irrigation department protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 06:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Local : मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका; जीटीबीजवळ झाड पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत
1

Mumbai Local : मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका; जीटीबीजवळ झाड पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

Kalyan News : टिटवाळा-बल्ल्यानी रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे भगदाड; मुसळधार पावसाने वाहतूक धोक्यात, प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप
2

Kalyan News : टिटवाळा-बल्ल्यानी रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे भगदाड; मुसळधार पावसाने वाहतूक धोक्यात, प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप

Nashik Rain Devendra Fadnavis : उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये
3

Nashik Rain Devendra Fadnavis : उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

Karjat News : कर्जतच्या पळसदरीत दरड कोसळली; पाच वाहने मातीखाली, मुख्य रस्ता बंद
4

Karjat News : कर्जतच्या पळसदरीत दरड कोसळली; पाच वाहने मातीखाली, मुख्य रस्ता बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Raigad Pen Flood: पुराचा थरकाप! पेणमध्ये २ गर्भवती महिलांसाठी ‘आपदा मित्र’ ठरले देवदूत; जीवाची बाजी लावून केलं सुखरूप रेस्क्यू

Raigad Pen Flood: पुराचा थरकाप! पेणमध्ये २ गर्भवती महिलांसाठी ‘आपदा मित्र’ ठरले देवदूत; जीवाची बाजी लावून केलं सुखरूप रेस्क्यू

Jul 07, 2026 | 07:04 PM
Cash Shortage: देशभरातील ATM रिकामी? कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई, बँकांना दिले कडक आदेश

Cash Shortage: देशभरातील ATM रिकामी? कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई, बँकांना दिले कडक आदेश

Jul 07, 2026 | 07:03 PM
Maharashtra Politics: रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार? बारामती ॲग्रो लिमिटेड कारखान्याला नोटिस, दिल ‘हा’ इशारा

Maharashtra Politics: रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार? बारामती ॲग्रो लिमिटेड कारखान्याला नोटिस, दिल ‘हा’ इशारा

Jul 07, 2026 | 06:58 PM
पठ्ठयाने Zee Marathi च्या मालिकेवरून नाव ठेवलं लेकीचं! निर्माती शर्मिष्ठा राऊत झाली खुश, म्हणाली ‘निर्माती म्हणून…’

पठ्ठयाने Zee Marathi च्या मालिकेवरून नाव ठेवलं लेकीचं! निर्माती शर्मिष्ठा राऊत झाली खुश, म्हणाली ‘निर्माती म्हणून…’

Jul 07, 2026 | 06:52 PM
Sangli News: सांगली ‘सिव्हिल’मधील ५०० बेडच्या रुग्णालयासाठी अधिवेशनानंतर बैठक; हसन मुश्रीफ यांची पृथ्वीराज पाटील यांना ग्वाही

Sangli News: सांगली ‘सिव्हिल’मधील ५०० बेडच्या रुग्णालयासाठी अधिवेशनानंतर बैठक; हसन मुश्रीफ यांची पृथ्वीराज पाटील यांना ग्वाही

Jul 07, 2026 | 06:36 PM
Insurance: अमित शाह यांची मोठी घोषणा! LIC नंतर आता CLIC ची मार्केटमध्ये एन्ट्री; काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

Insurance: अमित शाह यांची मोठी घोषणा! LIC नंतर आता CLIC ची मार्केटमध्ये एन्ट्री; काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

Jul 07, 2026 | 06:23 PM
आयर्लंडकडून पराभव, इंग्लंडविरुद्धही नांगी टाकली; आज न जिंकल्यास Shreyas Iyer च्या कॅप्टन्सीवर लागणार डाग

आयर्लंडकडून पराभव, इंग्लंडविरुद्धही नांगी टाकली; आज न जिंकल्यास Shreyas Iyer च्या कॅप्टन्सीवर लागणार डाग

Jul 07, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा