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Insurance: अमित शाह यांची मोठी घोषणा! LIC नंतर आता CLIC ची मार्केटमध्ये एन्ट्री; काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

Updated On: Jul 07, 2026 | 06:23 PM IST
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सारांश

सहकारिता क्षेत्रातून विमा क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा निर्णय समोर आला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एका नवीन विमा कंपनीची घोषणा केली आहे, जिचे नाव 'क्लिक' असणार आहे. ही कंपनी LIC पर्याय नसून, सहकार क्षेत्रातील लोकांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमित शाह यांची मोठी घोषणा!
  • LIC नंतर आता CLIC ची मार्केटमध्ये एन्ट्री
  • काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?
सहकारिता क्षेत्रातून विमा क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार मंत्रालयाने सोमवारी आपला पाचवा स्थापना दिवस साजरा केला. याप्रसंगी, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एका नवीन विमा कंपनीची घोषणा केली आहे, जिचे नाव ‘क्लिक’ असणार आहे. ज्यामुळे सहकारी संस्थांना फायदा होईल असे आश्वासन देण्यात आलं आहे. ही विमा कंपनी पूर्णपणे ‘भारत टॅक्सी’च्या धर्तीवर आधारित असणार आहे. LIC नंतर आता CLIC चं नेमकं प्रकरण काय?

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विमा कंपनीचा भारत टॅक्सीशी संबंध!

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी CLIC नावाच्या जीवन विमा कंपनीची घोषणा केली. ही कंपनी सहकारी संस्थांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढवेल. शाह म्हणाले, “भारतात अंदाजे ८.५ लाख सहकारी संस्था असून, ३० कोटींहून अधिक सदस्य आहेत.” त्यांनी असेही सांगितले की, ‘भारत टॅक्सी’ या सहकारी कॅब सेवा मॉडेलच्या यशामुळे ही विमा कंपनी त्याच धर्तीवर तयार केली जाईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की,”आम्ही भारत टॅक्सीच्या धर्तीवर सहकारी क्षेत्रात एक जीवन विमा कंपनी स्थापन करणार आहोत. यामुळे विमा क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या विकासाला मदत होईल.”

नवीन विमा कंपनीचे फायदे काय?

अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, ही नवीन जीवन विमा कंपनी स्थापन झाल्यावर, सुमारे ३० कोटी सहकारी सदस्यांना विमा सेवा सहज उपलब्ध होतील. याचा फायदा देशभरातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांशी PACS संबंधित असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना होईल. त्यांना आता मोठ्या शहरांमध्ये किंवा बँकांमध्ये जाण्याची गरज न भासता, थेट त्यांच्या जवळच्या सहकारी केंद्रातून विमा पॉलिसी खरेदी करता येतील आणि त्यावर दावा करता येईल.

‘भारत टॅक्सी’चा विस्तार होणार

या कार्यक्रमादरम्यान, अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, देशभरातून ‘भारत टॅक्सी’ला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाह यांच्या मते, सहकारी मॉडेल अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ‘भारत टॅक्सी’ या कॅब सेवा प्लॅटफॉर्मने चांगली कामगिरी केली असून, पुढील दोन वर्षांत ५०० शहरांमध्ये तिचा विस्तार केला जाईल. सध्या, भारत टॅक्सीमध्ये ६.३७ लाख नोंदणीकृत चालक आणि ३५.७७ लाख नोंदणीकृत ग्राहक आहेत. परिणामी, भविष्यात इतर नवीन शहरांमध्येही तिचा विस्तार होईल.

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Web Title: Amit shahs announcement after lic clic is now the governments master plan

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Published On: Jul 07, 2026 | 06:23 PM

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