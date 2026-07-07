Insurance: अमित शाह यांची मोठी घोषणा! LIC नंतर आता CLIC ची मार्केटमध्ये एन्ट्री; काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

Football फॅन्सना Swiggy कडून भेट! लाँच केली Late Night Eats सर्व्हिस, काय आहे खास?
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी CLIC नावाच्या जीवन विमा कंपनीची घोषणा केली. ही कंपनी सहकारी संस्थांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढवेल. शाह म्हणाले, “भारतात अंदाजे ८.५ लाख सहकारी संस्था असून, ३० कोटींहून अधिक सदस्य आहेत.” त्यांनी असेही सांगितले की, ‘भारत टॅक्सी’ या सहकारी कॅब सेवा मॉडेलच्या यशामुळे ही विमा कंपनी त्याच धर्तीवर तयार केली जाईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की,”आम्ही भारत टॅक्सीच्या धर्तीवर सहकारी क्षेत्रात एक जीवन विमा कंपनी स्थापन करणार आहोत. यामुळे विमा क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या विकासाला मदत होईल.”
अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, ही नवीन जीवन विमा कंपनी स्थापन झाल्यावर, सुमारे ३० कोटी सहकारी सदस्यांना विमा सेवा सहज उपलब्ध होतील. याचा फायदा देशभरातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांशी PACS संबंधित असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना होईल. त्यांना आता मोठ्या शहरांमध्ये किंवा बँकांमध्ये जाण्याची गरज न भासता, थेट त्यांच्या जवळच्या सहकारी केंद्रातून विमा पॉलिसी खरेदी करता येतील आणि त्यावर दावा करता येईल.
या कार्यक्रमादरम्यान, अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, देशभरातून ‘भारत टॅक्सी’ला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाह यांच्या मते, सहकारी मॉडेल अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ‘भारत टॅक्सी’ या कॅब सेवा प्लॅटफॉर्मने चांगली कामगिरी केली असून, पुढील दोन वर्षांत ५०० शहरांमध्ये तिचा विस्तार केला जाईल. सध्या, भारत टॅक्सीमध्ये ६.३७ लाख नोंदणीकृत चालक आणि ३५.७७ लाख नोंदणीकृत ग्राहक आहेत. परिणामी, भविष्यात इतर नवीन शहरांमध्येही तिचा विस्तार होईल.
इंडोनेशियाला जायचा प्लॅन करताय? मग टेन्शन मिटलं! तिथेही फक्त QR कोड स्कॅन करा अन् UPI ने करा पेमेंट