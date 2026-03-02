Gujarat Semicon Conference 2026: केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांच्याकडून ‘सेमीकॉन 2.0’ची घोषणा; सेमीकॉन मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फरन्स २०२६' मध्ये देशाच्या भविष्यासाठी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की भारताचे सेमीकॉन अभियान आता त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात, 'सेमीकॉन २.०' मध्ये प्रवेश करत आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 12:07 PM
  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची मोठी घोषणा
  • ‘सेमीकॉन २.०’ ने भारत होणार जगाचा चिप पॉवरहाऊस
  • सेमीकॉन 2.0 मध्ये डीप टेक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
 

Gujarat Semicon Conference 2026: ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फरन्स २०२६’ मध्ये देशाच्या भविष्यासाठी एक प्रमुख रोडमॅप सादर केला असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय केले. त्यांनी सांगितले की भारताचे सेमीकॉन अभियान आता त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात, ‘सेमीकॉन २.०’ मध्ये प्रवेश करत आहे. या नवीन टप्प्याचे मुख्य लक्ष्य डीप टेक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि देशात एक मजबूत डिझाइन इकोसिस्टम तयार करणे आहे. सेमीकॉन 1.0 चे प्राथमिक उद्दिष्ट भारतात उत्पादन युनिट्स स्थापन करणे हे होते. सरकारने यामध्ये लक्षणीय यश मिळवले आहे. आता, देशात 10 प्लांट आहेत. यापैकी पहिल्या प्लांटने काल व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले आणि दुसरा प्लांट देखील लवकरच सुरू होईल. सेमीकॉन 2.0 मागील टप्प्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल.

हे देखील वाचा: US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा परिणाम; परदेशी गुंतवणूकदारांची तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

सरकारला आता भारतीय स्टार्टअप्सना क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम आणि एनव्हीडिया जागतिक सारख्या दिग्गजांच्या बरोबरीने मान्यता मिळवायची आहे. त्यांनी मान्य केले की हा प्रवास आव्हानात्मक आहे, परंतु सरकार त्यासाठी पूर्णपणे तयार आणि व्यावहारिक आहे. या पुढील टप्प्यात, सरकारचे लक्ष केवळ चिप उत्पादनावरच नाही तर आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या निर्मितीवर देखील असेल. भारतात चाचणी आणि प्रमाणीकरण सुविधा विकसित केल्या जातील.

मंत्र्यांच्या मते, पुढील 20 वर्षांसाठी मजबूत पाया रचण्यासाठी साहित्य आणि यंत्रसामग्रीची देशांतर्गत परिसंस्था तयार करणे आवश्यक आहे. सेमीकॉन 1.0 अंतर्गत, 10 वर्षांत 85,000 अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते. भारताने हे ध्येय फक्त चार वर्षांत साध्य केले. सेमीकॉन 2.0 मध्ये आता तरुणांना प्रशिक्षण देणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता असेल. सेमीकॉन उद्योग जगभरात वेगाने वाढत आहे आणि लवकरच तो 1 ट्रिलियनचा उद्योग बनेल.

हे देखील वाचा: EMI Scheme Update: ईएमआय योजना १ एप्रिलपासून होणार सुरू; सीमाशुल्क भरण्यास मिळणार तात्पुरती सूट

या विस्तारामुळे बाजारात 20 लाख कुशल कामगारांची कमतरता भासेल. हे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी सादर करते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सरकार या मोहिमेशी संलग्न विद्यापीठांची संख्या 350 वरून 500 पर्यंत वाढवेल. आता, विद्यार्थ्यांना प्रत्येक राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये चिप डिझाइन, उत्पादन आणि चाचणीचे प्रशिक्षण घेता येईल.

Web Title: Semicon 20 will make india the worlds chip powerhouse

Published On: Mar 02, 2026 | 12:07 PM

