‘मी काही अशिक्षित नाही…’, प्रियदर्शन यांच्या वक्तव्यावर राजपाल यादव नाराज; दिग्दर्शकाला दिले सडेतोड उत्तर

राजपाल यादव संपूर्ण फेब्रुवारी महिन्यात चर्चेत राहिले आहेत. २०१२ मधील चेक बाउन्स प्रकरणात त्यांनी मागील महिन्यात तिहार कारागृहात सरेंडर केले होते. त्यानंतर कुटुंबातील लग्नसमारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना १८ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. शनिवारी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्वतःवर झालेल्या फसवणुकीच्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देखील दिले आहे. तसेच चित्रपटसृष्टीतून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल अभिनेत्याने आभार देखील मानले आहेत. मात्र याच वेळी प्रियदर्शन यांच्या एका वक्तव्यावर त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केली.
दिग्दर्शक प्रियदर्शन नक्की काय म्हणाले?
प्रियदर्शन यांनी सांगितले, “मी राजपाल यादव यांना गेली २० वर्षे ओळखतो. मी त्यांना पहिल्यांदा जंगल (2000) मध्ये पाहिले होते आणि त्यांच्या अभिनयाने मी थक्क झालो होतो. माझा त्यांच्यासोबतचा पहिला चित्रपट मालामाल वीकली (2006) होता. त्यानंतर ते माझ्या बहुतांश चित्रपटांमध्ये दिसले आहेत. माझ्या पुढील चित्रपटाच्या निर्मात्यांना मी त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करून त्यांना अधिक मानधन देण्यास सांगितले. आम्ही त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि निर्मातेही त्यासाठी तयार झाले आहेत. माझ्या चित्रपटात ते खलनायकाची भूमिका साकारत आहेत. त्यांच्या अडचणींबद्दल मला माहिती होती, म्हणूनच मी त्यांना प्रत्येक चित्रपटात संधी देत राहिलो. जाहिरात चित्रपटांमध्येही मी त्यांना पुढे आणले. ते थोडे कमी शिकलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडून चूक झाली असावी; मात्र राजपाल अतिशय चांगले व्यक्ती आहेत.” असे ते म्हणाले आहेत.
राजपाल यादव यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली
‘स्क्रीन’शी संवाद साधताना राजपाल यादव यांनी म्हटले, “हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. प्रियांजी मला ओळखतच नाहीत. मी सुशिक्षित माणूस आहे. वयाच्या ११ व्या वर्षापासून ५५ व्या वर्षापर्यंत सातत्याने काम करत आहे. आयुष्यात मोठी माणसंही कधी अडचणीत सापडू शकतात, पण त्याचा त्यांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नसतो. जर मी कमी शिकलेलो असतो, तर २५-३० वर्षे इंडस्ट्रीत टिकू शकलो नसतो.” असे ते म्हणाले आहेत.
राजपाल यादव पुढे म्हणाले, “मी तीन दिग्दर्शकांचा खूप आदर करतो, राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन आणि प्रियदर्शन. मी केवळ या तिघांसोबत ५० हून अधिक चित्रपट केले आहेत. येथे कमी शिक्षणाचा प्रश्नच येत नाही. यामागे काही वेगळाच हेतू आहे. मी प्रियांजींना वडिलांसमान मानतो. त्यांनी सांगितलं तर मी आयुष्यभर त्यांच्यासाठी अभिनेता म्हणून परीक्षा देत राहीन. पण प्रियांजी किंवा बॉलीवूडमधील कोणीही संपूर्ण कथा जाणून घेत नाही, त्यामुळे त्यांच्या अशा मतांना फारसं महत्त्व नाही.”
कायदेशीर वाद असूनही राजपाल यांच्याकडे कामांची कमतरता नाही. आपल्या आगामी प्रकल्पांविषयी बोलताना अभिनेता म्हणाला, “या वर्षी मी प्रियांजींसोबत भूत बंगला चित्रपटात काम करत आहे. त्यानंतर वेलकम टू जंगल चित्रपट आहे, ज्यामध्ये २७ कलाकार आहेत. याशिवाय हैवान आहे, ज्यात माझी छोटी पण प्रभावी भूमिका आहे. तसेच दोन वेब सिरीज आणि आणखी दोन चित्रपट आहेत, ज्याबद्दल सध्या बोलू शकत नाही.”
सोनू सूदच्या विधानाबद्दल त्यांनी काय म्हटले?
राजपालला काम देण्याबाबत सोनू सूदच्या विधानाबद्दल विचारले असता, राजपाल म्हणाले, “मला काम मागावे लागते हा गैरसमज कृपया दूर करा. आणि काम मागण्यात कोणतीही लाज नाही. मी माझ्या कामातून उदरनिर्वाह करतो. चित्रपट हा माझा छंद आहे. मी अशा प्रकारे काम करतो की मला चारपट जास्त काम मिळते. मी सुट्टीच्या काळातही काम करतो. काम मला शोधत नाही; गेल्या ११ वर्षांपासून काम माझ्यासोबत आहे.”