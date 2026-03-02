Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Israel Iran War: इराणवरील हल्ल्यामुळे भारतात हिंसाचार भडकणार? गृह मंत्रालयाकडून ‘या’ राज्यात अलर्ट जारी

अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर शिया मुस्लीम आक्रमक झाले आहेत. शिया मुस्लीम यांनी शोक व्यक्त केला असून बदल्याची भावना व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत गृह मंत्रालय अलर्ट मोडवर आले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:50 AM
Home Ministry alerts on impact of Iran-Israel war and Khamenei death on India

इराण-इस्रायल युद्धाचे आणि खामेनेईच्या मृत्यूमुळे भारतावर परिणाम गृहमंत्रालय अलर्ट जारी केला (फोटो - istock)

  • इराण-इस्त्रायल युद्धाचे भारतामध्ये पडसाद
  • केंद्रीय गृहमंत्रालय अलर्ट मोडवर
  • मंत्रालयाने काही राज्यांना दिला अलर्ट
US-Israel Iran War: नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील युद्धाची आग आता इराण आणि इस्रायलच्या सीमा (Iran-Israel War) ओलांडून इतर देशांमध्ये पसरु लागली आहे. या देशामधील विनाशकारी युद्धाची झळ ही भारताला देखील बसण्याची शक्यता आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर शिया मुस्लीम आक्रमक झाले आहेत. शिया मुस्लीम यांनी शोक व्यक्त केला असून बदल्याची भावना व्यक्त केली आहे. भारताच्या अनेक भागांमध्ये शिया मुस्लीम रस्त्यावर उतरले असून तीव्र निषेध करत आहेत. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून (Home Ministry) खबरदारी घेतली जात आहे. काही राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.

 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयाने राज्यांना इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्याची शक्यता कळवली. या हल्ल्यानंतर भारतात हिंसाचार पसरू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला. मीडिया रिपोर्टनुसार, या पत्रात राज्यांना “इराण समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकांना” ओळखण्याची विनंती करण्यात आली आहे जे प्रक्षोभक भाषणांद्वारे हिंसाचार भडकावू शकतात. मंत्रालयाने सुरक्षा एजन्सींना अशा उपदेशकांच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे देखील वाचा : Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली CCS बैठक; मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

काश्मीर आणि श्रीनगरमध्ये प्रचंड निदर्शने

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ २ मार्च रोजी काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. निदर्शकांनी अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्ध घोषणाबाजी केली आणि शोकात छाती पिटली. काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मोबाईल इंटरनेटचा वेग कमी केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. काश्मीरमध्ये सुमारे १.५ दशलक्ष शिया मुस्लिम राहतात, जे या निदर्शनांमध्ये सक्रिय होते.

हे देखील वाचा : हिजबुल्लाहचा ‘राजकीय’ अंत! मोहम्मद राद इस्रायली हवाई हल्ल्यात ठार; IDFने प्रथमच केला ‘Iron beam’ने घातक प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांना असेही कळवले की इराणवर संयुक्त लष्करी हल्ल्यानंतर भारतात हिंसाचार पसरण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाने असा इशारा दिला की भारतात अस्थिरता निर्माण करू शकणाऱ्या उपदेशकांवर आणि हालचालींवर कडक नजर ठेवावी. मंत्रालयाने आपल्या पत्रात विशेषतः इराण समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकांचा उल्लेख केला आहे जे प्रक्षोभक भाषणांद्वारे हिंसाचार भडकावू शकतात.

उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये निदर्शने

अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ उत्तर प्रदेशातील विविध भागातही निदर्शने करण्यात आली. राजधानी लखनऊमध्ये, शिया समुदायाचे सदस्य इमामबाड्यात जमले आणि त्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्ध घोषणाबाजी केली. त्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या कृतींचा निषेध केला आणि खमेनी यांच्या हत्येला मोठे नुकसान म्हटले. जौनपूर, अलीगड आणि मुझफ्फरनगरमध्येही निदर्शने झाली. मुझफ्फरनगरमध्ये हजारो शिया मुस्लिमांनी खमेनींच्या हत्येच्या निषेधार्थ मिरवणूक काढली आणि भारताच्या राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवले.

Published On: Mar 02, 2026 | 11:50 AM

Mar 02, 2026 | 11:50 AM
