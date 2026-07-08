Hormuz Attack : US जपानपासून कोरियापर्यंत खळबळ, Hormuz मधील सामुद्रधुनीत युद्धाची ठिणगी, कच्च्या तेलाचे दर भडकले

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या सगळ्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे खळबळ उडाली आहे आणि जगभरातील शेअर बाजारांमध्येही खळबळ दिसून येत आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारासाठी नकारात्मक संकेत मिळत आहेत. भारतीय शेअर बाजारासाठी एक प्रमुख निर्देशक मानला जाणारा गिफ्ट निफ्टी देखील घसरणीच्या स्थितीत आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणने तीन व्यापारी जहाजांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर, अमेरिकेच्या लष्कराने प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या ८० हून अधिक लष्करी तळांवर मोठा हवाई हल्ला केला आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा इराणमध्ये अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अंत्यविधी सुरू आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, या मोठ्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर नागरी व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. एका निवेदनात म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तीन व्यापारी जहाजांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हे ताजे हल्ले करण्यात आले, जे शस्त्रसंधीचे थेट उल्लंघन होते.
अमेरिकेने इराणी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा अचानक मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड तेल, जे सोमवार आणि मंगळवारी प्रति बॅरल ७१-७२ डॉलरच्या दरम्यान व्यवहार करत होते, त्यात अचानक ३% पेक्षा जास्त वाढ होऊन ते ७६ डॉलरच्या पुढे गेले आहे. इतकेच नाही, तर हा लेख लिहित असताना, डब्ल्यूटीआय (WTI) क्रूड तेलाच्या किमती २.६०% वाढून जवळपास ७३ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत, तर मुरबान क्रूड तेलाच्या किमती ३% वाढून प्रति बॅरल ७१ डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत.
तेलाच्या किमती बाजारांना हादरवून सोडत आहेत. होर्मुझमधील वाढता तणाव आणि हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा जगभरातील शेअर बाजारांवर परिणाम झाला आहे. काल अमेरिकन शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले असले तरी, बुधवारी बहुतांश आशियाई शेअर बाजारांमध्ये तेजी दिसून येत आहे.
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