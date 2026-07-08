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Hormuz Attack : US जपानपासून कोरियापर्यंत खळबळ, Hormuz मधील सामुद्रधुनीत युद्धाची ठिणगी, कच्च्या तेलाचे दर भडकले

Updated On: Jul 08, 2026 | 01:03 PM IST
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सारांश

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे आणि मालवाहू जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली आहे. या भू-राजकीय संकटामुळे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या महासत्तांमध्ये अचानक खळबळ उडाली आहे.

(फोटो सौजन्य: X)

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • US जपानपासून कोरियापर्यंत खळबळ,
  • Hormuz मधील सामुद्रधुनीत युद्धाची ठिणगी,
  • कच्च्या तेलाचे दर भडकले
मध्य पूर्वेतील तणाव थोडा ओसरला असं वाटत असताना पुन्हा युद्धाची ठिणगी पडली आहे. अमेरिका-इराण शांतता चर्चेच्या घडामोडींदरम्यान, आता पुन्हा जगाच्या २०% तेलाची गरज भागवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा तणावाचे कारण बनत आहे. सर्व काही सुरळीत चाललं असताना सोमवार आणि मंगळवारी २४ तासांच्या आत इराणने सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर तिहेरी हल्ला सुरु केला आणि अमेरिकेने ताज्या हल्ल्याने त्याला प्रत्युत्तर दिले. या सगळ्याचा काय परिणाम सुरु झालाय?

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या सगळ्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे खळबळ उडाली आहे आणि जगभरातील शेअर बाजारांमध्येही खळबळ दिसून येत आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारासाठी नकारात्मक संकेत मिळत आहेत. भारतीय शेअर बाजारासाठी एक प्रमुख निर्देशक मानला जाणारा गिफ्ट निफ्टी देखील घसरणीच्या स्थितीत आहे.

अमेरिका-इराण पुन्हा एकदा तणाव

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणने तीन व्यापारी जहाजांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर, अमेरिकेच्या लष्कराने प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या ८० हून अधिक लष्करी तळांवर मोठा हवाई हल्ला केला आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा इराणमध्ये अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अंत्यविधी सुरू आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, या मोठ्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर नागरी व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. एका निवेदनात म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तीन व्यापारी जहाजांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हे ताजे हल्ले करण्यात आले, जे शस्त्रसंधीचे थेट उल्लंघन होते.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ

अमेरिकेने इराणी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा अचानक मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड तेल, जे सोमवार आणि मंगळवारी प्रति बॅरल ७१-७२ डॉलरच्या दरम्यान व्यवहार करत होते, त्यात अचानक ३% पेक्षा जास्त वाढ होऊन ते ७६ डॉलरच्या पुढे गेले आहे. इतकेच नाही, तर हा लेख लिहित असताना, डब्ल्यूटीआय (WTI) क्रूड तेलाच्या किमती २.६०% वाढून जवळपास ७३ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत, तर मुरबान क्रूड तेलाच्या किमती ३% वाढून प्रति बॅरल ७१ डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत.

शेअर बाजारावर परिणाम

तेलाच्या किमती बाजारांना हादरवून सोडत आहेत. होर्मुझमधील वाढता तणाव आणि हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा जगभरातील शेअर बाजारांवर परिणाम झाला आहे. काल अमेरिकन शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले असले तरी, बुधवारी बहुतांश आशियाई शेअर बाजारांमध्ये तेजी दिसून येत आहे.

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Web Title: Strait of hormuz attacks crude oil price hike us japan korea marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 01:02 PM

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