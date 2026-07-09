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Salary Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर ‘सरप्राईज’; काही दिवसांत होऊ शकते मोठी घोषणा

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:46 PM IST
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सारांश

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच पगारासंदर्भात मोठी आनंदाची बातमी येण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता (DA), वेतनवाढ किंवा इतर आर्थिक लाभांबाबत सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा होण्याची चर्चा असून, यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळू शकतो.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगारवाढीबाबत लवकरच मोठा निर्णय अपेक्षित

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगारवाढीबाबत लवकरच मोठा निर्णय अपेक्षित

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विस्तार
  • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!
  • पगारवाढीबाबत लवकरच मोठा निर्णय अपेक्षित
  • महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता का आहे?
Central Government Employees News Marathi : जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. केंद्र सरकारमधील नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारासंदर्भात खूशखबरी देण्याच्या तयारीत आहे. हे सरप्राईज ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरच्या पगारासोबत येऊ शकते, जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

केंद्र सरकारचे कर्मचारी सध्या जुलै ते डिसेंबर या महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA) वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की महागाई भत्त्यात ३% वाढ होईल. ही वाढ जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, सरकार नवरात्रीच्या आसपास महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा करू शकते. यावर्षी नवरात्री ऑक्टोबरमध्ये येत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर रोजी पगारवाढ मिळू शकते.

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सर्व पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांची थकबाकी देखील मिळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याचा महागाई भत्ता ६०% आहे. ३% वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचा भत्ता ६३% होईल.

महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता का आहे?

बँकबाजारचे सीईओ अधिल शेट्टी यांनी सद्यस्थिती स्पष्ट केली, “आतापर्यंतच्या AICPI-IW ट्रेंडनुसार, महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. तथापि, अंतिम बदल जूनच्या AICPI-IW आकडेवारीवर अवलंबून असेल. ही वाढ जरी कमी वाटत असली तरी, ती कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीचे महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यास आणि कौटुंबिक बजेटला काहीसा दिलासा देण्यास मदत करते. तोपर्यंत, हा अंदाज केवळ एक सूचक आहे, अंतिम आकडा नाही.”

आकडेवारी कधी जाहीर होईल?

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) सोमवार, १३ जुलै रोजी जून २०२६ साठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि महागाईचा डेटा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. जर हे अंदाज खरे ठरले, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३% ने वाढेल.

सरकार सामान्यतः एकूण महागाईची आकडेवारी आणि सध्याच्या आर्थिक घटकांचा आढावा घेते. त्यानंतरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर महागाई भत्त्यातील सुधारणा जाहीर केल्या जातात. एकदा मंजूर झाल्यावर, सुधारित भत्ते १ जुलैपासून लागू होतील.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत अद्ययावत माहिती

दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. वेतन आयोगाला १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Central government employees salary hike update good news

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:45 PM

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