Salary Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर ‘सरप्राईज’; काही दिवसांत होऊ शकते मोठी घोषणा

केंद्र सरकारचे कर्मचारी सध्या जुलै ते डिसेंबर या महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA) वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की महागाई भत्त्यात ३% वाढ होईल. ही वाढ जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, सरकार नवरात्रीच्या आसपास महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा करू शकते. यावर्षी नवरात्री ऑक्टोबरमध्ये येत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर रोजी पगारवाढ मिळू शकते.
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सर्व पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांची थकबाकी देखील मिळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याचा महागाई भत्ता ६०% आहे. ३% वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचा भत्ता ६३% होईल.
बँकबाजारचे सीईओ अधिल शेट्टी यांनी सद्यस्थिती स्पष्ट केली, “आतापर्यंतच्या AICPI-IW ट्रेंडनुसार, महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. तथापि, अंतिम बदल जूनच्या AICPI-IW आकडेवारीवर अवलंबून असेल. ही वाढ जरी कमी वाटत असली तरी, ती कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीचे महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यास आणि कौटुंबिक बजेटला काहीसा दिलासा देण्यास मदत करते. तोपर्यंत, हा अंदाज केवळ एक सूचक आहे, अंतिम आकडा नाही.”
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) सोमवार, १३ जुलै रोजी जून २०२६ साठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि महागाईचा डेटा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. जर हे अंदाज खरे ठरले, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३% ने वाढेल.
सरकार सामान्यतः एकूण महागाईची आकडेवारी आणि सध्याच्या आर्थिक घटकांचा आढावा घेते. त्यानंतरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर महागाई भत्त्यातील सुधारणा जाहीर केल्या जातात. एकदा मंजूर झाल्यावर, सुधारित भत्ते १ जुलैपासून लागू होतील.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. वेतन आयोगाला १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करणे आवश्यक आहे.
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