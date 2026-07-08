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Share Market मध्ये थरथराट… डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशाऱ्याने मोठा फटका, सेन्सेक्स 1900 अंकांनी धडाम तर निफ्टीचे हाल बेहाल

Updated On: Jul 08, 2026 | 05:28 PM IST
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सारांश

जागतिक घडामोडी आणि राजकीय विधानांमुळे शेअर बाजारात मोठ्या पडझडी झाली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे भारतीय शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स तब्बल १९०० अंकांनी कोसळला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Share Market मध्ये थरथराट…
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशाऱ्याने मोठा फटका
  • सेन्सेक्स 1900 अंकांनी धडाम
Share Market Crash: भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून येत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील नव्याने निर्माण झालेल्या तणावाचा गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सेन्सेक्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दुपारी २ वाजता, BES सेन्सेक्स जवळपास १,८०० अंकांनी, म्हणजेच २.०५ टक्क्यांनी घसरून ७६,५७० अंकांवर व्यवहार करत होता, तर NSE निफ्टी निर्देशांक ४९३ अंकांनी, म्हणजेच २.०३ टक्क्यांनी घसरून २३,९०७ अंकांवर होता. कोणत्या कारणांचा पडला प्रभाव? पुढे काय होणार?

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शेअर बाजारात मोठी घसरण

शेअर बाजारात झालेल्या लक्षणीय घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले आहे. गुंतवणूकदारांची एकूण गुंतवणूक मंगळवारी 480.20 लाख ितकी होती ती आज ₹८.५६ लाख कोटींनी कमी होऊन ₹४७१.६४ लाख कोटींवर आली आहे. दुपारच्या सत्रात, इंटरग्लोब एव्हिएशन, एचयूएल, मारुती सुझुकी, आयटीसी, एशियन पेंट्स, भारती एअरटेल, बजाज फायनान्स, आरआयएल, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि ॲक्सिस बँक यांसारखे सेन्सेक्समधील शेअर्स ५ टक्क्यांपर्यंत घसरले. हे सर्व शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत होते.

शेअर बाजारात १,९०० अंकांची घसरण

बुधवारी दुपारी २:३० पर्यंत भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स दिवसभरात जवळपास १,९०० अंकांनी घसरला आणि अखेरीस तब्बल १,८७८.२६ अंकांच्या घसरणीसह ७६,३०२.४६ अंकांवर बंद झाला. या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आणि निफ्टी ५० देखील २४,००० च्या पातळीच्या खाली घसरला.

कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या

काल रात्री इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला. रात्रभर दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरूच होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा शस्त्रसंधी करार संपल्याची घोषणा करताच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या. ब्रेंट क्रूडच्या किमती रातोरात ६ टक्क्यांनी वाढून ७८ डॉलरवर पोहोचल्या. याचा परिणाम भविष्यात इतर देशांमध्येही जाणवू शकतो. सध्या सर्वांचे लक्ष होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आहे. जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर भारतासह इतर देशांतील लोकांना पुन्हा एकदा महागाईचा फटका बसू शकतो. लोकांना अलीकडेच काहीसा दिलासा मिळाला होता, पण आता परिस्थिती पुन्हा सामान्य झाली आहे.

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Web Title: Sensex crashes 1900 points after donald trump statement marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 05:28 PM

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