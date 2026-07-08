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IPO Alert : ऋतिक रोशनसोबत बिझनेस पार्टनर व्हायचंच? तयार रहा, Cult.fit आणतोय 4000 कोटींचा मेगा IPO, वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 08, 2026 | 06:04 PM IST
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सारांश

फिटनेस आणि बिझनेस क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. अभिनेता ऋतिक रोशनची भागीदारी असलेली भारतातील आघाडीची फिटनेस कंपनी 'Cult.fit' लवकरच आपला ४,००० कोटी रुपयांचा मेगा IPO बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना थेट ऋतिक रोशनच्या कंपनीत बिझनेस पार्टनर बनण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ऋतिक रोशनसोबत बिझनेस पार्टनर व्हायचंच?
  • Cult.fit आणतोय 4000 कोटींचा मेगा IPO
  • कंपनीमध्ये हृतिकचा हिस्सा किती?
फिटनेस आणि बिझनेस क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. अभिनेता ऋतिक रोशनची भागीदारी असलेली भारतातील आघाडीची फिटनेस कंपनी ‘Cult.fit’ लवकरच आपला ४,००० कोटी रुपयांचा मेगा IPO बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना थेट ऋतिक रोशनच्या कंपनीत बिझनेस पार्टनर बनण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे.

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Cult.fit , आपला IPO सादर करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने SEBI कडे मसुदा कागदपत्रे सादर केली आहेत. या IPO चा आकार ₹४,००० कोटींपर्यंत असण्याचा अंदाज आहे. या प्रस्तावामध्ये ₹९५० कोटींच्या नवीन शेअर्सच्या विक्रीचा समावेश असेल आणि विद्यमान गुंतवणूकदारदेखील OFS विंडोअंतर्गत आपले शेअर्स विकतील.

कोण-कोण विकतंय आपले शेअर?

IPO द्वारे, कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार, टेमासेक, फिटनेस फर्स्ट लक्झेंबर्ग, चिराटे व्हेंचर्स, टाटा डिजिटल, ॲक्सेल इंडिया, कलारी कॅपिटल आणि श्रोडर्स कॅपिटल, १७८.६ दशलक्ष शेअर्स विकणार आहेत. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य ₹१ आहे. आपले शेअर्स विकणाऱ्यांमध्ये सह-संस्थापक मुकेश बन्सल, एंजल गुंतवणूकदार ब्रुनो राशले, डोली ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स, हॉस्पिटॅलिटी कंपनी सन एन सँड हॉटेल्स, एंडिया पार्टनर्सचे संस्थापक सतीश आंद्रा, मायंत्राचे माजी सीईओ अनंत नारायणन यांचा फॅमिली ट्रस्ट आणि अभिनेता हृतिक रोशनची गुंतवणूक कंपनी, एक्स्ट्रीम ब्रँड्स यांचा समावेश आहे.

कंपनीमध्ये हृतिकचा हिस्सा किती?

हृतिक हा Cult.fit चा ब्रँड ॲम्बेसेडर आणि एक एंजल इन्व्हेस्टर आहे. तो IPO द्वारे ६,१०,००० हून अधिक शेअर्स विकून कंपनीमधील आपला हिस्सा विकत आहे. कंपनीचा सर्वात मोठा शेअरहोल्डर मॅकरिची इन्व्हेस्टमेंट्स आहे, ज्यांच्याकडे २०.३% हिस्सा आहे. यानंतर ॲक्सेल (१३.५%), सह-संस्थापक मुकेश बन्सल (८.४%) आणि कलारी कॅपिटल (७.८%) यांचा क्रमांक लागतो. इटरनल आणि टाटा डिजिटल यांच्याकडे अनुक्रमे ४.९% आणि ३.६% हिस्सा आहे.

या निधीचा वापर कुठे केला जाईल?

कंपनी IPO द्वारे उभारलेल्या निधीचा वापर जुने कर्ज फेडण्यासाठी, आपल्या विद्यमान केंद्रांचे भाडे आणि लीज देण्यासाठी, आपल्या ब्रँडचे मार्केटिंग करण्यासाठी आणि देशभरात नवीन कल्ट एलिट व कल्ट निओ केंद्रे उभारण्यासाठी करेल. कल्ट.फिट ही भारतातील एक मोठी फिटनेस कंपनी असून, ७७ शहरांमध्ये तिची ७०८ केंद्रे आहेत. सध्या तिचे सदस्यत्व अंदाजे ९,८७,००० आहे.

(Declaimer: हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navrashtra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)

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Web Title: Cult fit to launch 4000 crore mega ipo hrithik roshan marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 06:04 PM

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