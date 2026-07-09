गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Share Market: मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजाराची जोरदार उसळी, सेन्सेक्स 600 हून अधिक अंकांनी वधारला

Updated On: Jul 09, 2026 | 10:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

बुधवारच्या मोठ्या घसरणीनंतर, आशियाई बाजारांमधील तेजी दर्शवत आज शेअर बाजार तेजीने उघडला. सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स ६०० हून अधिक अंकांनी वधारला. निफ्टीनेही पुन्हा एकदा २४,००० चा टप्पा ओलांडला.

शेअर मार्केटची आजची स्थिती (फोटो सौजन्य - iStock)

शेअर मार्केटची आजची स्थिती (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शेअर मार्केटमधील आजची अपडेट 
  • मोठ्या घसरणीनंतर आज उसळी 
  • सेन्सेक्सही ६०० अंकापेक्षा अधिक वधारला 
बुधवारी मोठी घसरण झालेला भारतीय शेअर बाजार आज तेजीसह उघडला. आशियाई बाजारांमधील तेजी देशांतर्गत शेअर बाजारात दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स ६०० हून अधिक अंकांनी वधारला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या निफ्टी ५० निर्देशांकानेही पुन्हा २४,००० चा टप्पा ओलांडला. सकाळी १० वाजता, सेन्सेक्स ६१७.५० अंकांनी किंवा ०.८१% नी वाढून ७७,१२१.१० वर व्यवहार करत होता. निफ्टीदेखील १८५.५५ अंकांनी किंवा ०.७८% नी वाढून २४,०६७.६० वर पोहोचला. यापूर्वी बुधवारी, सेन्सेक्स १६७७.१२ अंकांनी घसरून बंद झाला होता, तर निफ्टी ५१६.६५ अंकांनी घसरून २३,८८२.०५ वर होता.

आज, सेन्सेक्समधील ३० पैकी २३ शेअर्स तेजीसह उघडले. इटरनल, टायटन, भारती एअरटेल, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ट्रेंट, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, लार्सन अँड टुब्रो या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. दुसरीकडे, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फायनान्स, एनटीपीसी आणि रिलायन्स या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घट झाली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास स्थिर उघडला. मागील सत्रात तो ९५.५५५० वर बंद झाला आणि आज ९५.५५ वर उघडला.

Share Market मध्ये थरथराट… डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशाऱ्याने मोठा फटका, सेन्सेक्स 1900 अंकांनी धडाम तर निफ्टीचे हाल बेहाल

सकाळी 10 वाजता सेन्सेक्स शेअर्सची स्थिती 

1 इटरनल (ETERNAL) 296.10 🔼 +3.33%
2 सन फार्मा (SUNPHARMA) 1,939.60 🔼 +2.74%
3 भारती एअरटेल (BHARTIARTL) 1,941.00 🔼 +2.71%
4 आयसीआयसीआय बँक (ICICIBANK) 1,398.15 🔼 +1.24%
5 एशियन पेंट्स (ASIANPAINT) 2,698.80 🔼 +1.21%
6 रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RELIANCE) 1,290.00 🔼 +1.10%
7 एल अँड टी (LT) 3,935.90 🔼 +1.04%
8 अल्ट्राटेक सिमेंट (ULTRACEMCO) 11,461.50 🔼 +0.90%
9 एचडीएफसी बँक (HDFCBANK) 817.40 🔼 +0.86%
10 भारतीय स्टेट बँक (SBIN) 1,026.45 🔼 +0.83%
11 हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HINDUNILVR) 2,152.35 🔼 +0.77%
12 पॉवर ग्रिड (POWERGRID) 281.90 🔼 +0.71%
13 बीईएल (BEL) 409.75 🔼 +0.52%
14 आयटीसी (ITC) 282.00 🔼 +0.45%
15 कोटक महिंद्रा बँक (KOTAKBANK) 371.95 🔼 +0.39%
16 अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS) 1,799.75 🔼 +0.38%
17 बजाज फिनसर्व (BAJAJFINSV) 1,860.40 🔼 +0.31%
18 एक्सिस बँक (AXISBANK) 1,315.00 🔼 +0.27%
19 टायटन (TITAN) 4,598.60 🔼 +0.25%
20 महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M) 3,110.15 🔼 +0.23%
21 इंडिगो (INDIGO) 5,135.30 🔼 +0.19%
22 ट्रेंट (TRENT) 2,924.40 🔼 +0.04%
23 मारुति सुझुकी (MARUTI) 13,904.85 🔻 -0.28%
24 टाटा स्टील (TATASTEEL) 186.95 🔻 -0.61%
25 टेक महिंद्रा (TECHM) 1,417.95 🔻 -0.76%
26 एनटीपीसी (NTPC) 345.90 🔻 -0.82%
27 एचसीएल टेक (HCLTECH) 1,135.75 🔻 -0.84%
28 बजाज फायनान्स (BAJFINANCE) 999.00 🔻 -1.11%
29 टीसीएस (TCS) 2,035.35 🔻 -1.13%
30 इन्फोसिस (INFY) 1,049.45 🔻 -1.86%

स्रोत: बीएसई सेन्सेक्स 

व्यापक बाजाराची स्थिती

व्यापक बाजारातही तेजी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांकांमध्ये १% पर्यंत वाढ झाली. क्षेत्रनिहाय, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि निफ्टी रिअल्टीमध्ये २% पर्यंत वाढ झाली. दरम्यान, निफ्टी आयटीमध्ये १.५% ची सर्वात मोठी घसरण झाली. एकूणच, बाजारातील वातावरण सकारात्मक राहिले. एनएसईवर, २,२११ शेअर्समध्ये वाढ झाली, ४०५ शेअर्समध्ये घट झाली, तर ८४ शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होऊ शकते बाजाराची सुरुवात; ट्रेडिंगपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

कच्च्या तेलाच्या किमती

आज कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स प्रति बॅरल ७९ डॉलरच्या जवळपास पोहोचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल सांगितले की इराणसोबतचा अंतरिम करार संपुष्टात आला आहे, ज्यामुळे पश्चिम आशियामध्ये तणाव पुन्हा वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड सध्या प्रति बॅरल ७८.९२ डॉलरवर व्यवहार करत आहे, ज्यात १.१५% वाढ झाली आहे.

Web Title: Share market today update sensex nse bse trends on 9 july

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 10:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हातमाग क्षेत्राचा कायापालट होणार! केंद्र सरकारकडून ‘हँडलूम हॅकेथॉन २०२६’ ची घोषणा; विणकरांना मिळणार तंत्रज्ञानाची साथ
1

हातमाग क्षेत्राचा कायापालट होणार! केंद्र सरकारकडून ‘हँडलूम हॅकेथॉन २०२६’ ची घोषणा; विणकरांना मिळणार तंत्रज्ञानाची साथ

Flight Ticket: विंडो सीटसाठी जादा पैसे का? एअरलाईन्सच्या Seat Selection Fee चं संपूर्ण गणित
2

Flight Ticket: विंडो सीटसाठी जादा पैसे का? एअरलाईन्सच्या Seat Selection Fee चं संपूर्ण गणित

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च
3

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

IPO Alert : ऋतिक रोशनसोबत बिझनेस पार्टनर व्हायचंच? तयार रहा, Cult.fit आणतोय 4000 कोटींचा मेगा IPO, वाचा सविस्तर
4

IPO Alert : ऋतिक रोशनसोबत बिझनेस पार्टनर व्हायचंच? तयार रहा, Cult.fit आणतोय 4000 कोटींचा मेगा IPO, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market: मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजाराची जोरदार उसळी, सेन्सेक्स 600 हून अधिक अंकांनी वधारला

Share Market: मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजाराची जोरदार उसळी, सेन्सेक्स 600 हून अधिक अंकांनी वधारला

Jul 09, 2026 | 10:32 AM
त्वचेवरील तारुण्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे कोमट पाणी, उपाशी पोटी नियमित करा सेवन

त्वचेवरील तारुण्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे कोमट पाणी, उपाशी पोटी नियमित करा सेवन

Jul 09, 2026 | 10:31 AM
ABVP Foundation Day : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस म्हणजे ‘ज्ञान, शील, एकता’ मंत्रासह विद्यार्थी शक्तीचा जागर

ABVP Foundation Day : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस म्हणजे ‘ज्ञान, शील, एकता’ मंत्रासह विद्यार्थी शक्तीचा जागर

Jul 09, 2026 | 10:28 AM
Indian Army Women Recruitment 2026: महिला इंजिनिअर्ससाठी लष्कराची मोठी भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

Indian Army Women Recruitment 2026: महिला इंजिनिअर्ससाठी लष्कराची मोठी भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

Jul 09, 2026 | 10:18 AM
Swami Samarth Tarak Mantra: संकटाच्या काळात धैर्य देणारा स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र; जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

Swami Samarth Tarak Mantra: संकटाच्या काळात धैर्य देणारा स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र; जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

Jul 09, 2026 | 10:10 AM
थेट टोल प्लाझा जप्तीचाच न्यायालयाने दिला आदेश; ऐतिहासिक निर्णयाचीच आता सगळीकडे चर्चा…

थेट टोल प्लाझा जप्तीचाच न्यायालयाने दिला आदेश; ऐतिहासिक निर्णयाचीच आता सगळीकडे चर्चा…

Jul 09, 2026 | 10:04 AM
Nanded Crime: पहिली पत्नी जिवंत असताना पोलीस कर्मचाऱ्याचा दुसरा विवाह; लग्नमंडपातच पत्नीला बेदम मारहाण

Nanded Crime: पहिली पत्नी जिवंत असताना पोलीस कर्मचाऱ्याचा दुसरा विवाह; लग्नमंडपातच पत्नीला बेदम मारहाण

Jul 09, 2026 | 10:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा