Share Market: मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजाराची जोरदार उसळी, सेन्सेक्स 600 हून अधिक अंकांनी वधारला

आज, सेन्सेक्समधील ३० पैकी २३ शेअर्स तेजीसह उघडले. इटरनल, टायटन, भारती एअरटेल, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ट्रेंट, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, लार्सन अँड टुब्रो या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. दुसरीकडे, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फायनान्स, एनटीपीसी आणि रिलायन्स या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घट झाली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास स्थिर उघडला. मागील सत्रात तो ९५.५५५० वर बंद झाला आणि आज ९५.५५ वर उघडला.
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सकाळी 10 वाजता सेन्सेक्स शेअर्सची स्थिती
|1
|इटरनल (ETERNAL)
|296.10
|🔼 +3.33%
|2
|सन फार्मा (SUNPHARMA)
|1,939.60
|🔼 +2.74%
|3
|भारती एअरटेल (BHARTIARTL)
|1,941.00
|🔼 +2.71%
|4
|आयसीआयसीआय बँक (ICICIBANK)
|1,398.15
|🔼 +1.24%
|5
|एशियन पेंट्स (ASIANPAINT)
|2,698.80
|🔼 +1.21%
|6
|रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RELIANCE)
|1,290.00
|🔼 +1.10%
|7
|एल अँड टी (LT)
|3,935.90
|🔼 +1.04%
|8
|अल्ट्राटेक सिमेंट (ULTRACEMCO)
|11,461.50
|🔼 +0.90%
|9
|एचडीएफसी बँक (HDFCBANK)
|817.40
|🔼 +0.86%
|10
|भारतीय स्टेट बँक (SBIN)
|1,026.45
|🔼 +0.83%
|11
|हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HINDUNILVR)
|2,152.35
|🔼 +0.77%
|12
|पॉवर ग्रिड (POWERGRID)
|281.90
|🔼 +0.71%
|13
|बीईएल (BEL)
|409.75
|🔼 +0.52%
|14
|आयटीसी (ITC)
|282.00
|🔼 +0.45%
|15
|कोटक महिंद्रा बँक (KOTAKBANK)
|371.95
|🔼 +0.39%
|16
|अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS)
|1,799.75
|🔼 +0.38%
|17
|बजाज फिनसर्व (BAJAJFINSV)
|1,860.40
|🔼 +0.31%
|18
|एक्सिस बँक (AXISBANK)
|1,315.00
|🔼 +0.27%
|19
|टायटन (TITAN)
|4,598.60
|🔼 +0.25%
|20
|महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M)
|3,110.15
|🔼 +0.23%
|21
|इंडिगो (INDIGO)
|5,135.30
|🔼 +0.19%
|22
|ट्रेंट (TRENT)
|2,924.40
|🔼 +0.04%
|23
|मारुति सुझुकी (MARUTI)
|13,904.85
|🔻 -0.28%
|24
|टाटा स्टील (TATASTEEL)
|186.95
|🔻 -0.61%
|25
|टेक महिंद्रा (TECHM)
|1,417.95
|🔻 -0.76%
|26
|एनटीपीसी (NTPC)
|345.90
|🔻 -0.82%
|27
|एचसीएल टेक (HCLTECH)
|1,135.75
|🔻 -0.84%
|28
|बजाज फायनान्स (BAJFINANCE)
|999.00
|🔻 -1.11%
|29
|टीसीएस (TCS)
|2,035.35
|🔻 -1.13%
|30
|इन्फोसिस (INFY)
|1,049.45
|🔻 -1.86%
स्रोत: बीएसई सेन्सेक्स
व्यापक बाजाराची स्थिती
व्यापक बाजारातही तेजी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांकांमध्ये १% पर्यंत वाढ झाली. क्षेत्रनिहाय, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि निफ्टी रिअल्टीमध्ये २% पर्यंत वाढ झाली. दरम्यान, निफ्टी आयटीमध्ये १.५% ची सर्वात मोठी घसरण झाली. एकूणच, बाजारातील वातावरण सकारात्मक राहिले. एनएसईवर, २,२११ शेअर्समध्ये वाढ झाली, ४०५ शेअर्समध्ये घट झाली, तर ८४ शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही.
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कच्च्या तेलाच्या किमती
आज कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स प्रति बॅरल ७९ डॉलरच्या जवळपास पोहोचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल सांगितले की इराणसोबतचा अंतरिम करार संपुष्टात आला आहे, ज्यामुळे पश्चिम आशियामध्ये तणाव पुन्हा वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड सध्या प्रति बॅरल ७८.९२ डॉलरवर व्यवहार करत आहे, ज्यात १.१५% वाढ झाली आहे.