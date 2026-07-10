Adani Stock : अदानींच्या बिझनेस मॉडेलवर सिंगापूरच्या कंपनी फिदा, केली मोठी गुंतवणूक; शेअर्समध्ये येणार सुसाट तेजी?

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ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, हेलिओसचे संस्थापक समीर अरोरा यांनी अलीकडील एका मुलाखतीत सांगितले की, अदानी ग्रुपशी संबंधित कायदेशीर आणि पतविषयक चिंता कमी झाल्या आहेत. शिवाय, हा समूह बंदरे आणि उदयोन्मुख ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आपला व्यवसाय विस्तारत आहे, ज्यामुळे त्याची गुंतवणुकीची क्षमता मजबूत होत आहे. हेलिओस, कॅपिटल ग्रुप आणि एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटसारख्या इतर गुंतवणूकदारांसोबत, अदानी ग्रुपमधील आपला हिस्सा वाढवत आहे.
“आम्हाला त्यांची कार्यशैली नेहमीच आवडली आहे. आमच्याकडे अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे शेअर्स आहेत, त्यामुळे आम्ही अदानी ग्रुपला ओळखतो,” असे अरोरा म्हणाले. अरोरा यांच्या ७५.८ अब्ज रुपयांच्या हेलिओस फ्लेक्सी कॅप फंडाने गेल्या वर्षी जवळपास ८% परतावा दिला. आपल्या मोठ्या ऊर्जा मालमत्तांचा वापर करून, अदानी ग्रुप डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल विस्तारात अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समध्ये आज तेजी दिसून येत आहे. गेल्या सत्रात बीएसईवर तो ३,०८५.३० रुपयांवर बंद झाला आणि आज ३,१००.०५ रुपयांवर उघडला. व्यवहारादरम्यान, तो २.५% पेक्षा जास्त वाढून ३,१७३ रुपयांवर पोहोचला. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ३,२४५ रुपये आणि नीचांक १,७५३.४५ रुपये आहे.
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