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Adani Stock : अदानींच्या बिझनेस मॉडेलवर सिंगापूरच्या कंपनी फिदा, केली मोठी गुंतवणूक; शेअर्समध्ये येणार सुसाट तेजी?

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:12 PM IST
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सारांश

सिंगापूरच्या आघाडीच्या गुंतवणूक कंपनीने अदानी ग्रूपच्या मॅनेजमेंट आणि प्रोजेक्ट्स वेळेत पूर्ण करण्याच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक करत ही गुंतवणूक केली आहे. त्याचा मोठा फायदा अदानी ग्रूपच्या शेअर्समध्ये तेजीच्या रुपात दिसून येणार आहे. सिंगापूरच्या कंपनीने केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेअर मार्केटमध्येही त्याचा प्रभाव वाटणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अदानींच्या बिझनेस मॉडेलवर सिंगापूरच्या कंपनी फिदा
  • केली मोठी गुंतवणूक
  • शेअर्समध्ये येणार सुसाट तेजी
अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी येण्याची शक्यता आहे. कारणही तसंच आहे. अदानी ग्रुपच्या प्रेमात सिंगापूरची कंपनी पडली आहे. सिंगापूरस्थित मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी हेलिओस कॅपिटलने अदानी ग्रुपमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने अदानी ग्रुपचं कौतुक करत या गुंतवणूकीचं कारणंही सांगितलं आहे. या मालमत्ता व्यवस्थापकाने दुसऱ्या तिमाहीत आपल्या तीन फंडांमार्फत अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे ​​अंदाजे ७,७०,००० शेअर्स खरेदी केले आहे. त्याहा स्टॉक त्यांच्या फंडांसाठी पुढील मोठा फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. अदानी ग्रुप हा देशातील तिसरा सर्वात मोठा औद्योगिक समूह असून, त्याचा व्यवसाय अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे.

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अहवालात काय?

ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, हेलिओसचे संस्थापक समीर अरोरा यांनी अलीकडील एका मुलाखतीत सांगितले की, अदानी ग्रुपशी संबंधित कायदेशीर आणि पतविषयक चिंता कमी झाल्या आहेत. शिवाय, हा समूह बंदरे आणि उदयोन्मुख ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आपला व्यवसाय विस्तारत आहे, ज्यामुळे त्याची गुंतवणुकीची क्षमता मजबूत होत आहे. हेलिओस, कॅपिटल ग्रुप आणि एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटसारख्या इतर गुंतवणूकदारांसोबत, अदानी ग्रुपमधील आपला हिस्सा वाढवत आहे.

१०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक

“आम्हाला त्यांची कार्यशैली नेहमीच आवडली आहे. आमच्याकडे अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे शेअर्स आहेत, त्यामुळे आम्ही अदानी ग्रुपला ओळखतो,” असे अरोरा म्हणाले. अरोरा यांच्या ७५.८ अब्ज रुपयांच्या हेलिओस फ्लेक्सी कॅप फंडाने गेल्या वर्षी जवळपास ८% परतावा दिला. आपल्या मोठ्या ऊर्जा मालमत्तांचा वापर करून, अदानी ग्रुप डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल विस्तारात अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.

शेअर बाजारात काय परिस्थिती?

अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समध्ये आज तेजी दिसून येत आहे. गेल्या सत्रात बीएसईवर तो ३,०८५.३० रुपयांवर बंद झाला आणि आज ३,१००.०५ रुपयांवर उघडला. व्यवहारादरम्यान, तो २.५% पेक्षा जास्त वाढून ३,१७३ रुपयांवर पोहोचला. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ३,२४५ रुपये आणि नीचांक १,७५३.४५ रुपये आहे.

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Web Title: Singaporean company makes huge investment in adani group shares rise

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Published On: Jul 10, 2026 | 05:12 PM

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