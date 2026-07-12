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Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:19 PM IST
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सारांश

रेल्वे प्रवाशांसाठी भारतीय रेल्वेने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक नियम लागू केला आहे. या नियमाची माहिती नसल्यास प्रवाशांना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो, ज्यामुळे सध्या प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज
  • तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड
  • ‘ही’ चूक करणं टाळा
Train Ticket Alert: भारतीय रेल्वेच्या नव्या नियमामुळे लोकं बरेच नाराज आहेत. या नियमामुळे तुम्हालाही बराच दंड भरावा लागू शकतो. जर तुम्ही ट्रेनच्या जनरल डब्यातून प्रवास करण्यासाठी व्हॉट्सॲपवरून मिळवलेले तिकीट किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट वापरत असाल, तर काळजी घ्या. रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, तपासणीच्या वेळी फक्त ‘रेल वन’ ॲपवर दाखवलेले मूळ डिजिटल तिकीटच वैध मानले जाईल. कोणताही स्क्रीनशॉट, फोटो, पीडीएफ प्रत किंवा व्हॉट्सॲपवरून पाठवलेले तिकीट वैध मानले जाणार नाही आणि त्यासाठी दंड आकारला जाऊ शकतो. नेमका नियम काय?

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नवीन नियम काय सांगतो?

रेल्वेच्या नवीन नियमांनुसार, डिजिटल अनारक्षित तिकीट फक्त बुकिंगसाठी वापरलेल्या मोबाईल फोनवरच उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांनी ट्रेन स्टेशनवरून सुटण्यापूर्वी हे डिजिटल तिकीट खरेदी करणे आवश्यक आहे. ट्रेन सुटल्यानंतर केलेले कोणतेही बुकिंग अवैध ठरेल. मूळ डिजिटल तिकिटाऐवजी व्हॉट्सॲपचा स्क्रीनशॉट दाखवल्याबद्दल एका प्रवाशाला नुकताच दंड आकारण्यात आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर दिली माहिती

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने आपल्या अधिकृत खात्यावर एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिले आहे की, “रेल वन ॲपद्वारे बुक केलेली अनारक्षित तिकिटे केवळ त्याच नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर वैध आहेत, ज्यावरून तिकीट जारी केले गेले होते. प्रवासादरम्यान मोबाईल नंबरसोबत फोटो ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे. व्हॉट्सॲप, स्क्रीनशॉट किंवा इतर माध्यमांद्वारे मिळालेली तिकिटे वैध प्रवास परवानगी मानली जाणार नाहीत.”

नवीन नियमांवर लोकांचा संताप

या नवीन रेल्वे आदेशामुळे सोशल मीडियावर प्रवाशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, या नियमामुळे वृद्ध व्यक्तींना आणि ज्यांना स्वतः ॲप वापरता येत नाही व आपल्या कुटुंबीयांकडून तिकीट बुक करता येत नाही, त्यांना सर्वाधिक त्रास होईल. एका यूजरने लिहिले आहे की, ‘नियम असे बनवा की प्रत्येकजण त्यांचा वापर करू शकेल. वृद्धांना Rail One किंवा UTS ॲप कसे वापरायचे हे माहित नाही. तुम्ही त्यांचाही विचार करता का? ही व्यवस्था नाही तर समस्या आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले आहे की, टीटीईने आयडी प्रूफ तपासले तर तिकीट वैध मानले जाईल का?

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Web Title: Whatsapp unreserved ticket screenshot not valid rail one app new rules

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Published On: Jul 12, 2026 | 07:19 PM

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