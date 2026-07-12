Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा

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रेल्वेच्या नवीन नियमांनुसार, डिजिटल अनारक्षित तिकीट फक्त बुकिंगसाठी वापरलेल्या मोबाईल फोनवरच उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांनी ट्रेन स्टेशनवरून सुटण्यापूर्वी हे डिजिटल तिकीट खरेदी करणे आवश्यक आहे. ट्रेन सुटल्यानंतर केलेले कोणतेही बुकिंग अवैध ठरेल. मूळ डिजिटल तिकिटाऐवजी व्हॉट्सॲपचा स्क्रीनशॉट दाखवल्याबद्दल एका प्रवाशाला नुकताच दंड आकारण्यात आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
व्हाट्सएप पर आया टिकट दिखाना पर्याप्त नहीं, रेलवे के नियम जानना है ज़रूरी! RailOne App से बुक किया गया अनारक्षित टिकट केवल उसी पंजीकृत मोबाइल पर वैध माना जाता है, जिससे टिकट जारी हुआ हो। यात्रा के दौरान उक्त मोबाइल के साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य है। व्हाट्सएप,… pic.twitter.com/5n45Jgdq4c — South East Central Railway (@secrail) July 8, 2026
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने आपल्या अधिकृत खात्यावर एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिले आहे की, “रेल वन ॲपद्वारे बुक केलेली अनारक्षित तिकिटे केवळ त्याच नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर वैध आहेत, ज्यावरून तिकीट जारी केले गेले होते. प्रवासादरम्यान मोबाईल नंबरसोबत फोटो ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे. व्हॉट्सॲप, स्क्रीनशॉट किंवा इतर माध्यमांद्वारे मिळालेली तिकिटे वैध प्रवास परवानगी मानली जाणार नाहीत.”
या नवीन रेल्वे आदेशामुळे सोशल मीडियावर प्रवाशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, या नियमामुळे वृद्ध व्यक्तींना आणि ज्यांना स्वतः ॲप वापरता येत नाही व आपल्या कुटुंबीयांकडून तिकीट बुक करता येत नाही, त्यांना सर्वाधिक त्रास होईल. एका यूजरने लिहिले आहे की, ‘नियम असे बनवा की प्रत्येकजण त्यांचा वापर करू शकेल. वृद्धांना Rail One किंवा UTS ॲप कसे वापरायचे हे माहित नाही. तुम्ही त्यांचाही विचार करता का? ही व्यवस्था नाही तर समस्या आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले आहे की, टीटीईने आयडी प्रूफ तपासले तर तिकीट वैध मानले जाईल का?
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