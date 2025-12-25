India–Bangladesh Relations: भारत–बांगलादेश संबंधात तणाव; बांगलादेश भारतावर कशासाठी अवलंबून आहे?

India–Bangladesh Relations: भारत आणि बांगलादेशमध्ये दीर्घकाळापासून मजबूत व्यापारी संबंध आहेत. दोन्ही देश अनेक आवश्यक दैनंदिन वस्तूंची देवाणघेवाण करतात. परंतु देशाच्या संबंधांमधील अलिकडच्या तणावाचा आणि बांगलादेशातील अंतर्गत राजकीय परिस्थितीचा या व्यापारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः बांगलादेशच्या दैनंदिन जीवनाचा आधार असलेल्या भारतीय वस्तूंवर. जर पुरवठा विस्कळीत झाला तर कपड्यांपासून अन्नापर्यंतचे संकट निर्माण होऊ शकते. मग प्रश्न असा आहे की, बांगलादेश भारताकडून कोणत्या आवश्यक वस्तूंवर अवलंबून आहे? बांगलादेश त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे भारतावर अवलंबून आहे. बांगलादेशचा ९४% भाग भारताशी सीमा सामायिक करतो, ज्याची एकूण लांबी ४,३६७ किमी आहे. म्हणूनच, व्यापार, वाहतूक आणि सुरक्षेत भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.
भारतातून स्वस्त आणि जलद पुरवठा बांगलादेशला किमतीचा फायदा देतो. दरम्यान, बांगलादेशातील बिघडत्या परिस्थिती आणि हिंसाचारामुळे चिंतेत असलेल्या भारतीय तांदूळ निर्यातदारांचा एक भाग सरकारने बांगलादेशला ५०,००० टन तांदळाच्या निर्यातीवर तात्पुरती बंदी घालण्याची मागणी करत आहे. २०२२-२३ आर्थिक वर्षात भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय व्यापार १५.९ अब्ज डॉलर्स होता. बांगलादेशने भारतात २ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. भारताची निर्यात २०२१ मध्ये १४ अब्ज डॉलर्स, २०२२ मध्ये १३.८ अब्ज डॉलर्स आणि २०२३ मध्ये ११.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
गेल्या आठ वर्षांत भारताने बांगलादेशला ८ अब्ज डॉलर्सची विकास मदत दिली, प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यासारख्या प्रकल्पांसाठी. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात (२००९-जुलै २०२४), जीडीपी १२३ अब्ज डॉलर्सवरून ४५५ अब्ज डॉलर्सवर आणि दरडोई उत्पन्न ८४१ डॉलर्सवरून २,६५० डॉलर्सवर पोहोचले. चीन बांगलादेशमध्ये एक प्रमुख गुंतवणूकदार आहे (बीआरआय अंतर्गत ७अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक, २०२३ मध्ये २२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात), परंतु तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भारताइतकेच खर्च आणि अंतराचे फायदे कोणीही देऊ शकत नाही. कापड उद्योग (जीडीपीमध्ये ११% योगदान देणारा) भारतीय कच्च्या मालावर अवलंबून आहे.
भारत अनेक आघाड्यांवर नुकसान करू शकतो, जरी परिस्थिती इतकी भयानक नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की बांगलादेशातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चितगावमधील भारतीय व्हिसा केंद्र रविवारपासून पुढील सूचना येईपर्यंत बंद करण्यात आले होते. यापूर्वी, डाका आणि इतर दोन ठिकाणी केंद्रे देखील बंद करण्यात आली होती. शनिवारी, बांगलादेशातील सिल्हेटमधील भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्त कार्यालय आणि व्हिसा अर्ज केंद्रावर सुरक्षा वाढवण्यात आली होती.
भारताने बांगलादेश सरकारला हिंदू तरुणाच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी आवाहन केले आहे. भारताशी चर्चा करणे बांगलादेशसाठी खूप महाग ठरू शकते. विशेषतः बांगलादेशच्या वीज पुरवठ्याची गुरुकिल्ली भारताकडे असल्याने, तीव्र गॅस टंचाई, कोळसा प्रकल्प देखभालीच्या समस्या आणि वाढत्या वापरामुळे बांगलादेश अशा परिस्थितीत आला आहे की भारतातून येणारी विज त्याची जीवनरेखा बनली आहे. पुरवठ्यात थोडासा व्यत्यय देखील देशाचा मोठा भाग अंधारात बुडू शकतो. उल्लेखनीय म्हणजे, बांगलादेशला त्याचा बहुतांश वीजपुरवठा फक्त एकाच भारतीय कंपनी गौतम अदानी यांच्या अदानी पाँवरकडून, जी एकट्या दररोज अंदाजे १,५०० मेगावॅट वीज पुरवते.