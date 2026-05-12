  • Stock Market Under Pressure Sensex Nifty Fall Sharply Experts Suggest Key Stocks Share Market News Marathi

Share Market Today: शेअर बाजारात आजही घसरणीचे संकेत; गुंतवणूकदारांसाठी तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही मोठ्या घसरणीसह बंद झाले आहेत. आजच्या व्यवहारात देखील बाजार गॅप-डाउन उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 08:31 AM
  • सेन्सेक्स १३१२ अंकांनी घसरून ७६,०१५ वर बंद झाला.
  • निफ्टी ५० निर्देशांक २३,९०० च्या खाली घसरला आहे.
  • तज्ज्ञांनी फोर्टिस हेल्थकेअर, एचयूएल आणि जेके लक्ष्मी सिमेंटसारख्या शेअर्सची शिफारस केली आहे.
India Share Market Update: १२ मे रोजी आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी घसरण कायम ठेवून खालील पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत.

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग तिसऱ्या सत्रात घसरण झाली आणि निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीखाली घसरल्याने बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स १,३१२.९१ अंकांनी, म्हणजेच १.७० टक्क्यांनी घसरून ७६,०१५.२८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३६०.३० अंकांनी, म्हणजेच १.४९ टक्क्यांनी घसरून २३,८१५.८५ वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८७०.६५ अंकांनी, म्हणजेच १.५७ टक्क्यांनी घसरून ५४,४३९.९० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये फोर्टिस हेल्थकेअर, इटरनल आणि गोवा कार्बन यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज खरेदी करण्यासाठी जेके लक्ष्मी सिमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL), फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड आणि मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार टाटा पॉवर, डॉ. रेड्डीज, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, नझारा टेक्नॉलॉजीज, भारतीय हॉटेल्स, जेबीएम ऑटो, बँक ऑफ बडोदा, एथर एनर्जी, एचएफसीएल, भारत फोर्ज, अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सॅटिन क्रेडिटकेअर नेटवर्क या शेअर्सवर लक्ष ठेऊ शकणार आहेत. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी ॲक्मे सोलर होल्डिंग्ज, एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज, नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स, नारायणा हृदयालय आणि जेके पेपर या पाच स्टॉक्सची निवड केली आहे. टाटा पॉवर, डॉ. रेड्डीज, टॉरेंट पॉवर, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस या काही कंपन्यांनी आज त्यांचे २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 12, 2026 | 08:31 AM

