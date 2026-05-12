Share Market Today: शेअर बाजारात आजही घसरणीचे संकेत; गुंतवणूकदारांसाठी तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स

Todays Gold-Silver Price: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम? सोन्याच्या किंमतीत अचानक घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!
सोमवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग तिसऱ्या सत्रात घसरण झाली आणि निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीखाली घसरल्याने बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स १,३१२.९१ अंकांनी, म्हणजेच १.७० टक्क्यांनी घसरून ७६,०१५.२८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३६०.३० अंकांनी, म्हणजेच १.४९ टक्क्यांनी घसरून २३,८१५.८५ वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८७०.६५ अंकांनी, म्हणजेच १.५७ टक्क्यांनी घसरून ५४,४३९.९० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये फोर्टिस हेल्थकेअर, इटरनल आणि गोवा कार्बन यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज खरेदी करण्यासाठी जेके लक्ष्मी सिमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL), फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड आणि मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार टाटा पॉवर, डॉ. रेड्डीज, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, नझारा टेक्नॉलॉजीज, भारतीय हॉटेल्स, जेबीएम ऑटो, बँक ऑफ बडोदा, एथर एनर्जी, एचएफसीएल, भारत फोर्ज, अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सॅटिन क्रेडिटकेअर नेटवर्क या शेअर्सवर लक्ष ठेऊ शकणार आहेत. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी ॲक्मे सोलर होल्डिंग्ज, एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज, नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स, नारायणा हृदयालय आणि जेके पेपर या पाच स्टॉक्सची निवड केली आहे. टाटा पॉवर, डॉ. रेड्डीज, टॉरेंट पॉवर, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस या काही कंपन्यांनी आज त्यांचे २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत.