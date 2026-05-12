6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…
११ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, सोन्याची खरेदी आणि परदेश प्रवास यांविषयी केलेल्या विधानांनंतर शेअर बाजारावरील दबाव वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मंदावलेला उपभोग यांविषयीच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘दलाल स्ट्रीट’वरील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीतून जवळपास ₹६ लाख कोटींची घट झाली आहे.
IT शेअर्सवर सर्वाधिक दबाव दिसून येत आहे. निफ्टी आयटी निर्देशांक ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL टेक यांसारख्या शेअर्सवर ३ टक्क्यांहून अधिक दबाव दिसून येत आहे. निफ्टी रिअल्टी आणि Financial Services क्षेत्रांमध्येही विक्रीचा कल स्पष्टपणे दिसून आला. शेअर बाजारातील आजच्या घसरणीमागील विविध कारणे समोर येत आहेत. या कारणांचा परिणाम शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे.
१२ मे रोजी, भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली आहे. प्रथमच प्रति डॉलर ₹९५.५० च्या पातळीवर पोहोचला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत सुमारे १०% अवमूल्यन झाले आहे; याउलट, दीर्घकाळाचा विचार करता रुपयाच्या वार्षिक घसरणीचा सरासरी दर सुमारे ३% राहिला आहे. पण तज्ञांच्या मते भारताचा परकीय चलन साठा सध्या सुमारे ६९० अब्ज डॉलर्सच्या भक्कम पातळीवर आहे. यामुळे नजीकच्या काळात रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात आधार मिळू शकेल.
जागतिक तेलाचा प्रमुख मापदंड असलेल्या ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमतीत ०.९३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ती प्रति बॅरल १०५.२ डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारताच्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात केला जात असल्याने, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती ही देशासाठी चिंतेची बाब मानली जाते. या वाढीमुळे महागाईला चालना मिळू शकते, तसेच आर्थिक विकास आणि कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो.
परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात ₹८,४३७.५६ कोटींचे शेअर्स विकले. परकीय गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या या सततच्या विक्रीमुळे बाजारातील वातावरण कमकुवत होतं आणि प्रमुख निर्देशांकांवर दबाव वाढतो.
