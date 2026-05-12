Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Relentless Sell Off In Share Market Continues Today Sensex Nifty Down It Stocks Tumbles Know Reasons Behind This Fall

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

२ मे रोजी, सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स विक्री होताना दिसत आहे. सकाळी सेन्सेक्स ७०६ अंशांनी घसरून ७५,३०९ च्या पातळीवर व्यवहार करत असल्याचे दिसलं. त्यामुळे त्याचा दणका रुपयाला बसताना दिसत आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य: Gemini)

(फोटो सौजन्य: Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा
  • गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण
  • विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून विक्री
Share Market Today: जागतिक स्तरावर सुरु असलेली उल्थापालथ आणि ताणतणावामुळे शेअर बाजारातही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नागरिकांना केलेलं आवाहन यासगळ्याचा शेअर मार्केटवर मोठा परिणाम झाला आहे. आज १२ मे रोजी, सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स विक्री होताना दिसत आहे. सकाळी सेन्सेक्स ७०६ अंशांनी घसरून ७५,३०९ च्या पातळीवर व्यवहार करत असल्याचे दिसून आले. निफ्टी १८८ अंशांनी खाली आला आणि २३,६२७.५० च्या पातळीवर पोहोचला. या घसरणीचा परिणाम म्हणून, गुंतवणूकदारांचे अंदाजे ₹६ लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे.

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…

विधानांनंतर बाजारावरील दबाव वाढला

११ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, सोन्याची खरेदी आणि परदेश प्रवास यांविषयी केलेल्या विधानांनंतर शेअर बाजारावरील दबाव वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मंदावलेला उपभोग यांविषयीच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘दलाल स्ट्रीट’वरील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीतून जवळपास ₹६ लाख कोटींची घट झाली आहे.
IT शेअर्सवर सर्वाधिक दबाव दिसून येत आहे. निफ्टी आयटी निर्देशांक ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL टेक यांसारख्या शेअर्सवर ३ टक्क्यांहून अधिक दबाव दिसून येत आहे. निफ्टी रिअल्टी आणि Financial Services क्षेत्रांमध्येही विक्रीचा कल स्पष्टपणे दिसून आला. शेअर बाजारातील आजच्या घसरणीमागील विविध कारणे समोर येत आहेत. या कारणांचा परिणाम शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे.

भारतीय रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर

१२ मे रोजी, भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली आहे. प्रथमच प्रति डॉलर ₹९५.५० च्या पातळीवर पोहोचला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत सुमारे १०% अवमूल्यन झाले आहे; याउलट, दीर्घकाळाचा विचार करता रुपयाच्या वार्षिक घसरणीचा सरासरी दर सुमारे ३% राहिला आहे. पण तज्ञांच्या मते भारताचा परकीय चलन साठा सध्या सुमारे ६९० अब्ज डॉलर्सच्या भक्कम पातळीवर आहे. यामुळे नजीकच्या काळात रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात आधार मिळू शकेल.

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ

जागतिक तेलाचा प्रमुख मापदंड असलेल्या ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमतीत ०.९३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ती प्रति बॅरल १०५.२ डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारताच्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात केला जात असल्याने, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती ही देशासाठी चिंतेची बाब मानली जाते. या वाढीमुळे महागाईला चालना मिळू शकते, तसेच आर्थिक विकास आणि कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो.

FIIs विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून सततची विक्री

परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात ₹८,४३७.५६ कोटींचे शेअर्स विकले. परकीय गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या या सततच्या विक्रीमुळे बाजारातील वातावरण कमकुवत होतं आणि प्रमुख निर्देशांकांवर दबाव वाढतो.

Todays Gold-Silver Price: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम? सोन्याच्या किंमतीत अचानक घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!

Web Title: Relentless sell off in share market continues today sensex nifty down it stocks tumbles know reasons behind this fall

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?
1

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?

Chandrapur News: मुसळधार पावसानंतरही चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाई; नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरुच
2

Chandrapur News: मुसळधार पावसानंतरही चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाई; नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरुच

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…
3

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…

Share Market Today: शेअर बाजारात आजही घसरणीचे संकेत; गुंतवणूकदारांसाठी तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स
4

Share Market Today: शेअर बाजारात आजही घसरणीचे संकेत; गुंतवणूकदारांसाठी तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

May 12, 2026 | 01:35 PM
बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 01:28 PM
उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

May 12, 2026 | 01:12 PM
NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता पुढे काय?

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता पुढे काय?

May 12, 2026 | 01:08 PM
Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

May 12, 2026 | 01:06 PM
पावसाळ्यात कृत्रिम पुराचा धोका; आळेफाट्यात ओढे-नाले गाडून उभं राहतंय काँक्रीटचं साम्राज्य

पावसाळ्यात कृत्रिम पुराचा धोका; आळेफाट्यात ओढे-नाले गाडून उभं राहतंय काँक्रीटचं साम्राज्य

May 12, 2026 | 01:02 PM
पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

May 12, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM