परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, इराणने अमेरिकेकडे सर्व निर्बंध उठवण्याची, तेल निर्यातीवरील मर्यादा संपुष्टात आणण्याची आणि अमेरिकन नौदलाने घातलेली नाकेबंदी हटवण्याची मागणी केली. पण या अटींची पूर्तता झाल्यास ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली करण्यात आपण मदत करू, असेही इराणने स्पष्ट केले. पण आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत आणि युरेनियमच्या साठ्यांबाबत अमेरिकेने केलेल्या मुख्य मागण्या मान्य करण्यास इराणने नकार दिला आहे. त्यामुळ सध्या तरी सगळंच अलबेल असलेलं पाहायला मिळत आहे. या सगळ्याचा जागतिक स्तरावर नेमका काय परिणाम होणार या सर्व परिस्थितीमुळे भितीचं वातावरण आहे.
या सगळ्यात बेंजामिन नेतन्याहू यांनी केलेलं विधान महत्त्वपूर्ण ठरतं. ते म्हणाले की, इराणसोबतचा संघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही आणि त्यांच्या अणु-स्थळांचा खातमा करण्याचे कार्य अद्याप बाकी आहे. या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, आशियाई बाजारांमध्ये संमिश्र स्वरूपाचा व्यवहार दिसून आला. ‘हँग सेंग’ निर्देशांक ०.३१ टक्क्यांनी घसरून २६,३१० अंकांवर व्यवहार करत होता, तर ‘शांघाय’ निर्देशांकात किंचित मंदी दिसून आली आणि तो ४,१७९ अंकांवर व्यवहार करत होता. ‘निक्केई’ निर्देशांक ०.२१ टक्क्यांच्या घसरणीसह बंद झाला, तर ‘कोस्पी’ निर्देशांकाने ४.४१ टक्क्यांची जोरदार वाढ नोंदवत क्लोज झाला.
अमेरिकन बाजारांमधील व्यवहारही बऱ्याच अंशी स्थिर राहिले आहेत. Dow Jones किरकोळ वाढीसह बंद झाला, तर ‘S&P 500’ आणि ‘Nasdaq मध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. या जागतिक संकेतांचा प्रभाव पडल्यामुळे, ‘GIFT Nifty’ सध्या २४,०५५ च्या पातळीवर व्यवहार करत असून, त्यात १७९ अंशांची घसरण झाली आहे.
शुक्रवारी ‘Nifty’ घसरणीसह बंद झाला होता; जर आज ही कमकुवत स्थिती कायम राहिली, तर २४,००० आणि त्यानंतर २३,८०० या पातळ्या महत्त्वाचे support क्षेत्र म्हणून काम करतील अशी अपेक्षा आहे. याउलट, २४,३०० ते २४,५०० या पातळ्यांच्या दरम्यान एक मजबूत अडथळा क्षेत्र कायम आहे. ‘Bank Nifty’ साठी, ५५,००० ची पातळी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार ‘बँक ऑफ बडोदा’, ‘बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘स्विगी’ यांसारख्या कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात.
