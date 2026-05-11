परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…

. ब्रेंट क्रूडच्या किमतीही वाढून प्रति बॅरल १०५ डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. या घडामोडीचा परिणाम जागतिक बाजारपेठा आणि भारतीय बाजारपेठ या दोन्हींवर होणार आहे. परिणामी जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडणार आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 05:58 PM
  • जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका
  • अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव
  • जागतिक स्तरावर मार्केटचे हाल
Modi Appeal Trump Decision Impact : सोमवारी शेअर बाजारावर अनेक प्रमुख घटकांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला सध्यापुरते घरून काम करण्याला प्राधान्य देण्याचे, वर्षभरासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास पुढे ढकलण्याचे आणि सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केली आहेत. पण त्याचा परिणामी, टायटन, सेन्को, कल्याण ज्वेलर्स आणि इंडिगो यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर झालेला पाहायला मिळाला. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे ३.५% वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमतीही वाढून प्रति बॅरल १०५ डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. या घडामोडीचा परिणाम जागतिक बाजारपेठा आणि भारतीय बाजारपेठ या दोन्हींवर होणार आहे. परिणामी जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडणार आहे. त्यामुळे सामान्यांचं जगणं कठीण झालं आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, इराणने अमेरिकेकडे सर्व निर्बंध उठवण्याची, तेल निर्यातीवरील मर्यादा संपुष्टात आणण्याची आणि अमेरिकन नौदलाने घातलेली नाकेबंदी हटवण्याची मागणी केली. पण या अटींची पूर्तता झाल्यास ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली करण्यात आपण मदत करू, असेही इराणने स्पष्ट केले. पण आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत आणि युरेनियमच्या साठ्यांबाबत अमेरिकेने केलेल्या मुख्य मागण्या मान्य करण्यास इराणने नकार दिला आहे. त्यामुळ सध्या तरी सगळंच अलबेल असलेलं पाहायला मिळत आहे. या सगळ्याचा जागतिक स्तरावर नेमका काय परिणाम होणार या सर्व परिस्थितीमुळे भितीचं वातावरण आहे.

आशियाई मार्केटचे हाल

या सगळ्यात बेंजामिन नेतन्याहू यांनी केलेलं विधान महत्त्वपूर्ण ठरतं. ते म्हणाले की, इराणसोबतचा संघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही आणि त्यांच्या अणु-स्थळांचा खातमा करण्याचे कार्य अद्याप बाकी आहे. या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, आशियाई बाजारांमध्ये संमिश्र स्वरूपाचा व्यवहार दिसून आला. ‘हँग सेंग’ निर्देशांक ०.३१ टक्क्यांनी घसरून २६,३१० अंकांवर व्यवहार करत होता, तर ‘शांघाय’ निर्देशांकात किंचित मंदी दिसून आली आणि तो ४,१७९ अंकांवर व्यवहार करत होता. ‘निक्केई’ निर्देशांक ०.२१ टक्क्यांच्या घसरणीसह बंद झाला, तर ‘कोस्पी’ निर्देशांकाने ४.४१ टक्क्यांची जोरदार वाढ नोंदवत क्लोज झाला.

अमेरिकन बाजार स्थिर

अमेरिकन बाजारांमधील व्यवहारही बऱ्याच अंशी स्थिर राहिले आहेत. Dow Jones किरकोळ वाढीसह बंद झाला, तर ‘S&P 500’ आणि ‘Nasdaq मध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. या जागतिक संकेतांचा प्रभाव पडल्यामुळे, ‘GIFT Nifty’ सध्या २४,०५५ च्या पातळीवर व्यवहार करत असून, त्यात १७९ अंशांची घसरण झाली आहे.
शुक्रवारी ‘Nifty’ घसरणीसह बंद झाला होता; जर आज ही कमकुवत स्थिती कायम राहिली, तर २४,००० आणि त्यानंतर २३,८०० या पातळ्या महत्त्वाचे support क्षेत्र म्हणून काम करतील अशी अपेक्षा आहे. याउलट, २४,३०० ते २४,५०० या पातळ्यांच्या दरम्यान एक मजबूत अडथळा क्षेत्र कायम आहे. ‘Bank Nifty’ साठी, ५५,००० ची पातळी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार ‘बँक ऑफ बडोदा’, ‘बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘स्विगी’ यांसारख्या कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात.

