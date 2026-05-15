International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day 2026 : आज १५ मे, म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन’ (International Family Day). रक्ताची नाती जेव्हा प्रेमाच्या धाग्याने एकत्र गुंफली जातात, तेव्हा त्याला ‘कुटुंब’ म्हणतात. कुटुंब ही आपल्या आयुष्यातील केवळ एक संस्था नसून, ती आपली पहिली शाळा आहे. जिथे आपण जगायचे कसे, प्रेम कसे करायचे आणि संकटात एकमेकांना आधार कसा द्यायचा, हे शिकतो. आजच्या तांत्रिक युगात आणि करिअरच्या स्पर्धेत आपण आपल्या माणसांपासून दूर जात असताना, हा दिवस आपल्याला आपल्या मुळांकडे परत जाण्याची आठवण करून देतो.
आपण कितीही मोठे झालो, तरी संकटाच्या वेळी सर्वात आधी आठवते ते आपले घर आणि आपले कुटुंब. आईचे प्रेम, वडिलांचे मार्गदर्शन, भावंडांची भांडणे आणि आजी-आजोबांच्या गोष्टी हे सर्व घटक मिळून एक व्यक्ती म्हणून आपले व्यक्तिमत्व घडवत असतात. संस्कारांची शिदोरी ही बाजारात विकत मिळत नाही, ती केवळ कुटुंबातच मिळते. एकमेकांचा आदर करणे, सहकार्याची भावना ठेवणे आणि निस्वार्थ प्रेम करणे हे गुण आपल्याला केवळ कुटुंबच शिकवू शकते.
विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञानाने मोठी प्रगती केली. स्मार्टफोनमुळे आपण जगाच्या कोपऱ्यात असलेल्या लोकांशी जोडले गेलो, पण त्याच वेळी एकाच सोफ्यावर बसूनही घरातील माणसांशी मात्र आपण दुरावत गेलो. ‘डिजिटल गॅप’मुळे संवादाची जागा चॅटिंगने घेतली आहे. कामाचा वाढता ताण आणि शहरांमधील धावपळीची जीवनशैली यामुळे कुटुंबाला वेळ देणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी, हा आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन आपल्याला थांबायला शिकवतो. आजच्या दिवशी आपल्या कुटुंबासोबत किमान एक तास तरी गॅजेट्स बाजूला ठेवून संवाद साधणे गरजेचे आहे.
कुटुंब हे समाजाचे सर्वात लहान पण सर्वात महत्त्वाचे एकक (Unit) आहे. जर कुटुंब सुखी असेल, तरच राष्ट्र प्रगत होऊ शकते. याच भावनेतून दरवर्षी सरकार आणि विविध स्वयंसेवी संस्था या दिवशी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. चर्चासत्रे, कौटुंबिक मूल्यांवर आधारित कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा याद्वारे कुटुंबाचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते. केवळ आर्थिक सुबत्ता म्हणजे प्रगती नव्हे, तर कौटुंबिक स्थैर्य ही खरी प्रगती आहे, हे या दिनाचे ब्रीदवाक्य आहे.
१. डिजिटल डिटॉक्स: आजच्या दिवशी मोबाईल आणि लॅपटॉप बाजूला ठेवून आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवा.
२. एकत्र जेवण: कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी एकत्र बसून जेवण करा, जुन्या आठवणींना उजाळा द्या.
३. आदर आणि कृतज्ञता: आपल्या आई-वडिलांचे आणि वडीलधाऱ्यांचे आभार माना. त्यांच्यामुळेच आज तुम्ही जे काही आहात, ते शक्य झाले आहे.
४. मुलांशी संवाद: आपल्या घरातील लहानांशी गप्पा मारा, त्यांच्या समस्या समजून घ्या आणि त्यांना प्रेमाची उब द्या.
लक्षात ठेवा, यश मिळवण्यासाठी आयुष्य पडले आहे, पण ही नाती एकदा तुटली की पुन्हा जुळवणे कठीण असते. त्यामुळे, चला आज या आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिनानिमित्त शपथ घेऊया की आपल्या कुटुंबाला आपण नेहमीच प्राधान्य देऊ!
Ans: आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन दरवर्षी १५ मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
Ans: कुटुंबांचे महत्त्व पटवून देणे, त्यांच्यातील नातेसंबंध दृढ करणे आणि कौटुंबिक समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) १९९३ मध्ये हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि १९९४ पासून याची अधिकृत सुरुवात झाली.