Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग चौथ्या सत्रात विक्रीचा सपाटा कायम राहिला, ज्यामुळे बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स १,४५६.०४ अंकांनी, म्हणजेच १.९२ टक्क्यांनी घसरून ७४,५५९.२४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४३६.३० अंकांनी, म्हणजेच १.८३ टक्क्यांनी घसरून २३,३७९.५५ वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८८४.७० अंकांनी, म्हणजेच १.६३ टक्क्यांनी घसरून ५३,५५५.२० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष आणि डेरिव्हेटिव्हज व क्वांट रिसर्च प्रमुख जय ठक्कर यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज फ्युचर्स, मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट फ्युचर्स आणि इटरनल फ्युचर्स या शेअर्सची शिफारस केली आहे. तसेच तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, टाटा मोटर्स, टीव्हीएस मोटर कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑइल इंडिया, सिप्ला, व्होडाफोन आयडिया, टाटा पॉवर, टॉरेंट पॉवर, नझारा टेक्नॉलॉजीज, डॉ. रेड्डीज, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, रेल विकास निगम, पीएनसी इन्फ्राटेक, युनायटेड ब्रुअरीज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आरआर केबल, व्ही२ रिटेल, बजाज कंझ्युमर केअर, वनसोर्स स्पेशालिटी फार्मा आणि ब्लिस जीव्हीएस फार्मा हे शेअर्स खरेदी करण्याला प्राधान्य देऊ शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये ॲक्सिस बँक, डीएलएफ आणि पीएनबी यांचा समावेश आहे.