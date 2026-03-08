Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सनी देओल–आमिर खानच्या चित्रपटाचं टायटल बदललं; ‘Lahore 1947’ ‘या’ नवीन नावाने प्रदर्शित होणार

अलीकडेच असे वृत्त आले आहे की निर्मात्यांना चित्रपटाच्या शीर्षकात "लाहोर" हा शब्द नको होता, म्हणून त्यांनी शीर्षक बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात हा निर्णय घेण्यात आला.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:41 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित “लाहोर १९४७” हा चित्रपट गेल्या काही काळापासून चढ-उतार अनुभवत आहे. यात सनी देओल मुख्य भूमिकेत आहे. गेल्या वर्षी त्याचे प्रदर्शन अपेक्षित असतानाही भारत-पाकिस्तान तणावामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. आता, निर्मात्यांनी चित्रपटाचे शीर्षक बदलले आहे. अलीकडेच असे वृत्त आले आहे की निर्मात्यांना चित्रपटाच्या शीर्षकात “लाहोर” हा शब्द नको होता, म्हणून त्यांनी शीर्षक बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात हा निर्णय घेण्यात आला.

सनी देओलच्या “लाहोर १९४७” चित्रपटाचे नाव आता “पार्टीशन १९४७” असे ठेवण्यात आले आहे. विकी लालवाणी यांनी इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये चित्रपटाचे नवीन शीर्षक जाहीर केले. हा चित्रपट आमिर खानने निर्मित केल्यामुळे देखील चर्चेत आहे.

या चित्रपटात सनी देओल व्यतिरिक्त आमिर खानही दिसणार आहे. असे म्हटले जात आहे की आमिर एका मोठ्या भूमिकेत दिसणार आहे. शिवाय, या चित्रपटात प्रीती झिंटा, शबाना आझमी, करण देओल, अली फजल आणि अभिमन्यू सिंग असे दिग्गज कलाकार देखील आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा चित्रपट असगर वजाहत यांच्या “जिस लाहोर नै वेख्या ओ जम्या ए नै” या नाटकावर आधारित आहे.

अल्लू अर्जुनने लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी स्नेहाला गिफ्ट केली आलिशान कार; Viral Video ने वेधले लक्ष

सनी देओल आणि आमिर खान अभिनीत हा चित्रपट १९४७ च्या फाळणीची कहाणी सांगेल. हा चित्रपट फाळणीनंतर लाहोरमध्ये राहणाऱ्या वृद्ध हिंदू महिले माईभोवती फिरतो. सुरुवातीला गोविंद निहलानी यांनी चित्रपटाचे हक्क विकत घेतले होते, परंतु दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी या कथेने इतके प्रभावित झाले की त्यांनी चित्रपटाचे हक्क मिळवले. राजकुमार संतोषी अनेक वर्षांपासून सनी देओलला चित्रपटात कास्ट करू इच्छित होते. जेव्हा आमिरला ही कथा सांगितली गेली तेव्हा त्यांनी त्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. हा चित्रपट या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

Published On: Mar 08, 2026 | 04:41 PM

Mar 08, 2026 | 04:41 PM
