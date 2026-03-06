Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज... कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये
गुरुवारी, तीन सत्रांच्या तीव्र घसरणीनंतर शॉर्ट-कव्हरिंग दरम्यान भारतीय शेअर बाजाराने उच्चांक गाठला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ८ ९९ .७१ अंकांनी म्हणजेच १.१४% ने वाढून ८०,०१५.९० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८५.४० अंकांनी म्हणजेच १.१७% ने वाढून २४,७६५.९० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३००.६० अंकांनी किंवा ०.५१% ने वाढून ५९,०५५.८५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) आणि टोरेंट पॉवरचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तांत्रिक संशोधन गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तांत्रिक संशोधन शिजू कुथुपलक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच स्टॉकची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये बीईएल, जीईशिप, नॅल्को, एमसीएक्स, एम अँड एम, कमिन्स इंडिया, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, बजाज ऑटो, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, टाटा एलेक्ससी, डॉ. रेड्डीज लॅब, एसबीआय कार्ड आणि पेमेंट्स, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, डीसीएक्स सिस्टीम्स, झॅगल प्रीपेड ओशन सर्व्हिसेस, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअरिंग या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, जम्मू आणि काश्मीर बँक, सारडा एनर्जी अँड मिनरल्स, बंधन बँक आणि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.