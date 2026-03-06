Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Trends On Gift Nifty Also Indicate A Negative Start For The Indian Benchmark Index Share Market News In Marathi

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज… कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी आज व्यवहार करताना सावध राहणं गरजेचं आहे. कारण आज शेअर बाजार लाल रंगात उघडू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:07 AM
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज... कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज... कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Follow Us:
Follow Us:
  • गुरुवारी भारतीय शेअर बाजाराने उच्चांक गाठला
  • भारतीय शेअर बाजार आज नकारात्मक पातळीवर उघडणार
  • गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस
India Share Market Update:  अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात कमकुवत संकेत आहेत, याचाच परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० शुक्रवारी, ६ मार्च रोजी नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,६२१ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ २३३ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये

गुरुवारी, तीन सत्रांच्या तीव्र घसरणीनंतर शॉर्ट-कव्हरिंग दरम्यान भारतीय शेअर बाजाराने उच्चांक गाठला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ८ ९९ .७१ अंकांनी म्हणजेच १.१४% ने वाढून ८०,०१५.९० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८५.४० अंकांनी म्हणजेच १.१७% ने वाढून २४,७६५.९० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३००.६० अंकांनी किंवा ०.५१% ने वाढून ५९,०५५.८५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) आणि टोरेंट पॉवरचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तांत्रिक संशोधन गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तांत्रिक संशोधन शिजू कुथुपलक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच स्टॉकची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये बीईएल, जीईशिप, नॅल्को, एमसीएक्स, एम अँड एम, कमिन्स इंडिया, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे.

Women’s Day : खास महिलांसाठी होम क्रेडिट इंडियाचे संशोधन! ‘क्‍वाइट फायनान्शियल रिवॉल्‍यूशनरीज’ म्हणून नवी ओळख

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, बजाज ऑटो, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, टाटा एलेक्ससी, डॉ. रेड्डीज लॅब, एसबीआय कार्ड आणि पेमेंट्स, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, डीसीएक्स सिस्टीम्स, झॅगल प्रीपेड ओशन सर्व्हिसेस, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअरिंग या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, जम्मू आणि काश्मीर बँक, सारडा एनर्जी अँड मिनरल्स, बंधन बँक आणि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Trends on gift nifty also indicate a negative start for the indian benchmark index share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran–Israel Conflict: ऊर्जा, विमान वाहतूक ते फार्मा; ३० हून अधिक भारतीय कंपन्या धोक्यात
1

Iran–Israel Conflict: ऊर्जा, विमान वाहतूक ते फार्मा; ३० हून अधिक भारतीय कंपन्या धोक्यात

Iran–Israel Conflict: आशियाई शेअर बाजारात ‘भूकंप’; KOSPI, Nikkei, TAIEX मध्ये मोठी घसरण
2

Iran–Israel Conflict: आशियाई शेअर बाजारात ‘भूकंप’; KOSPI, Nikkei, TAIEX मध्ये मोठी घसरण

Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत
3

Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Iran-Israel War Losses: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतीय बाजारावर परिणाम; रिलायन्स-अदानी शेअर्समध्ये मोठी घसरण
4

Iran-Israel War Losses: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतीय बाजारावर परिणाम; रिलायन्स-अदानी शेअर्समध्ये मोठी घसरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज… कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज… कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Mar 06, 2026 | 09:07 AM
zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 06, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 06, 2026 | 08:58 AM
बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral

बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral

Mar 06, 2026 | 08:58 AM
“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

Mar 06, 2026 | 08:34 AM
Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार अर्थसंकल्प

Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार अर्थसंकल्प

Mar 06, 2026 | 08:34 AM
‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

Mar 06, 2026 | 08:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM