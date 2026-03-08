Nanded News : अवैध रेती उत्खननावर छापे! DIGच्या पथकाची कारवाई, १ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nanded News : नांदेड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीविरुद्ध पोलिसांनी मोठी कारवाई करत सुमारे १ कोटी ४ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. (Crime News) ही कारवाई पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. नांदेड परिक्षेत्रातील अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी आपल्या कार्यालयातील अधिकारी व अंमलदारांचे विशेष पथक मौजे माळाकौठा येथे पाठविले होते. या पथकाने दिनांक ६ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारास मुदखेड पोलीस ठाणे हद्दीतील माळकौठा येथील वाळू घाटावर छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान घटनास्थळी अवैधरित्या वाळू उपसा, साठवणूक आणि वाहतूक सुरू असल्याचे आढळून आले. (Nanded News)
पथकाने घटनास्थळावरून टाटा कंपनीचे दोन हायवा ट्रक, एक जेसीबी मशीन, एक लोखंडी हॉपर, एक छोटी बोट तसे नदीपात्रातून बाहेर काढून ठेवलेली सुमा ५० ब्रास वाळू असा एकूण १ कोटी लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ज केला. या प्रकरणी मुदखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचा पुढील हा तपास पोलीस उपनिरीक्षक शिंदे करीत आहेत.
कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरील परिस्थितीवरून माळकौठा घाटावरून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा, साठवणूक व वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईत पोलीस उपनिरीक्षक पंकज इंगळे, पोहेकों प्रदीप खानसोले, पोहेकों संजीव जिंकलवाड, पोलीस कॉन्स्टेबल गणेश धुमाळ आणि कामाजी गवळी यांनी सहभाग घेतला. पथकाच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी अधिकारी व अंमलदारांना प्रशंसापत्र देऊन अभिनंदन केले,
दरम्यान, आपल्या परिसरातील अवैध व्यवसायांची माहिती नागरिकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यास किंवा ‘खबर’ हेल्पलाईन ९१ ५० १०० १०० वर कळवावी, असे आवाहनही पोलीस उपमहानिरीक्षक उमाप यांनी केले आहे. मुदखेड तालुक्यात अनेक ठिकाणी अवैधरित्या वाळूचा उपसा केला जात आहे. वाळूमाफियांनी नुसता उच्छाद मांडला आहे. डीआयजी शहाजी उमाप यांनी धडक कारवाई केल्यामुळे वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुदखेड तालुक्यातील रोही पिंपळगाव शिवारात अवैधरित्या रेती वाहतूक करत असताना दोन हायवा वाहनांचा अपघात होऊन शेतातील हळदी पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना ५ मार्च रोजी रात्री घडली. याप्रकरणी मुदखेड पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी कैलास भानूदास कदम, आनंदा अंबादास कदम व इतर एका व्यक्तीने संगनमत करून कोणताही परवाना न घेता बेकायदेशीररीत्या रेतीची वाहतूक सुरू केली होती. हायवा क्रमांक एमएच-१२-एएन-९१२३ तसेच एक विना नंबर हायवा वाहनात प्रत्येकी सुमारे पाच ब्रास रेती (अंदाजे २५ हजार रुपये किंमतीची) भरून नेली जात होती. दरम्यान, ही दोन्ही वाहने भरधाव वेगात च निष्काळजीपणे चालवित असताना एकमेकांना धडकली. त्यानंतर दोन्ही वाहने रस्त्यालगतच्या शेतात घुसल्याने शेतकऱ्यांच्या हळदी पिकाचे सुमारे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाले.