शेअर बाजारात मोठी पडझड? सेन्सेक्स 547 अंकांनी घसरला, ‘या’ मोठ्या शेअर्सना बसला फटका

सकाळी ९:१५ वाजता, बीएसई सेन्सेक्स ५४७.४९ अंकांनी म्हणजेच ०.६८% ने घसरून ७९,४६८.४१ वर पोहोचला. तर एनएसई निफ्टी १५५.४५ अंकांनी म्हणजेच ०.६३% ने घसरून २४ ६१०.४५ वर पोहोचला. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्हीके विजयकुमार यांनी स्पष्ठ केलं की युद्ध सुरु राहिल्याने आणि युद्ध किती दिवस सुरु राहिल याबाबत अनिश्चितता कायम राहिल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींचा बाजारांवर परिणाम होणार आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती १६ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत.
इंटरग्लोब एव्हिएशन INDIGO २.२५ % वरुन घसरुन ४४०३.४० वर पोहोचला आहे. ICICI बँकेचा शेअर १.८४ % घसरला, तर HDFC शेअर अनुक्रमे १.५४ %, १% आणि ०.९६ % इतका खाली घसरला.
सेबी नोंदणीकृत संशोधन तज्ज्ञ आणि लाईव्हलॉन्ग वेल्थचे संस्थापक हरिप्रसाद यांनी सांगितलं की, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया सारख्या कंपन्यांचे स्टॉक नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. कारण तेल्या किमती वाढल्याने सहसा अपस्ट्रीम ऊर्जा उत्पादकांना फायदा होतो.
या सगळ्या घटकांचा परिणाम आशियाई बाजारावर कशा प्रकारे झाला हे बघताना आशियाई बाजार मिश्रित स्वरुपाचा होता. जपानचा निक्केई २२५०.३८ % वाढून ५५४९०.०४ वर पोहोचला. तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी १.३४ % वरुन घसरुन ५५०९.२५ वर पोहोचला तर हाँगकाँगचा हँग सेंग १.४४ % वाढून २५६८५.३१ वर पोहोचला.
वॉल स्ट्रीटवरील रात्रीचं सत्र नकारात्मकतेनं संपल्यानंतर तिन्ही प्रमुख निर्देशांक लाल रंगांतमध्ये जाऊन बंद झाला. S&P 500 0.56% घसरून 6,830.71 वर बंद झाला, तर डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी 1.61% घसरून 47,954.74 वर बंद झाला. नॅस्डॅक कंपोझिट 0.26% ने किंचित घसरून 22७४८.९९ वर बंद झाला.