शेअर बाजारात मोठी पडझड? सेन्सेक्स 547 अंकांनी घसरला, ‘या’ मोठ्या शेअर्सना बसला फटका

अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात कमकुवत संकेत आहेत, याचाच परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. यामुळे शुक्रवारी देशांतर्गत बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यात मोठी घसरण पाहायला मिळाली

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:06 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

  • शेअर बाजारात मोठी पडझड?
  • कोणत्या शेअर्सना मोठा फटका
  • जागतिक बाजाराची परिस्थिती काय?
Today Sensex Nifty Down : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमध्ये तणावाची परिस्थिती असताना त्याचा मोठा फटका जागतिक स्तरावर बसला आहे. जागतिक शेअर बाजाराची होणार पडझड, देशांमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात कमकुवत संकेत आहेत, याचाच परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे शुक्रवारी देशांतर्गत बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यात मोठी घसरण झाली.

Maharashtra Budget 2026-27: मेट्रो, भूमिगत रस्ते आणि जलमार्ग, शहरी वाहतुकीवर मोठा भर

सकाळी ९:१५ वाजता, बीएसई सेन्सेक्स ५४७.४९ अंकांनी म्हणजेच ०.६८% ने घसरून ७९,४६८.४१ वर पोहोचला. तर एनएसई निफ्टी १५५.४५ अंकांनी म्हणजेच ०.६३% ने घसरून २४ ६१०.४५ वर पोहोचला. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्हीके विजयकुमार यांनी स्पष्ठ केलं की युद्ध सुरु राहिल्याने आणि युद्ध किती दिवस सुरु राहिल याबाबत अनिश्चितता कायम राहिल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींचा बाजारांवर परिणाम होणार आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती १६ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत.

सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये

इंटरग्लोब एव्हिएशन INDIGO २.२५ % वरुन घसरुन ४४०३.४० वर पोहोचला आहे. ICICI बँकेचा शेअर १.८४ % घसरला, तर HDFC शेअर अनुक्रमे १.५४ %, १% आणि ०.९६ % इतका खाली घसरला.
सेबी नोंदणीकृत संशोधन तज्ज्ञ आणि लाईव्हलॉन्ग वेल्थचे संस्थापक हरिप्रसाद यांनी सांगितलं की, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया सारख्या कंपन्यांचे स्टॉक नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. कारण तेल्या किमती वाढल्याने सहसा अपस्ट्रीम ऊर्जा उत्पादकांना फायदा होतो.

आशियाई बाजाराची परिस्थिती?

या सगळ्या घटकांचा परिणाम आशियाई बाजारावर कशा प्रकारे झाला हे बघताना आशियाई बाजार मिश्रित स्वरुपाचा होता. जपानचा निक्केई २२५०.३८ % वाढून ५५४९०.०४ वर पोहोचला. तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी १.३४ % वरुन घसरुन ५५०९.२५ वर पोहोचला तर हाँगकाँगचा हँग सेंग १.४४ % वाढून २५६८५.३१ वर पोहोचला.

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

अमेरिकन बाजारातही घसरण

वॉल स्ट्रीटवरील रात्रीचं सत्र नकारात्मकतेनं संपल्यानंतर तिन्ही प्रमुख निर्देशांक लाल रंगांतमध्ये जाऊन बंद झाला. S&P 500 0.56% घसरून 6,830.71 वर बंद झाला, तर डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी 1.61% घसरून 47,954.74 वर बंद झाला. नॅस्डॅक कंपोझिट 0.26% ने किंचित घसरून 22७४८.९९ वर बंद झाला.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Mar 07, 2026 | 01:06 PM

शेअर बाजारात मोठी पडझड? सेन्सेक्स 547 अंकांनी घसरला, ‘या’ मोठ्या शेअर्सना बसला फटका

