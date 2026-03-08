Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: न्यूझीलंडविरुद्धच्या महामुकाबल्यासाठी भारताची प्लेइंग-११ निश्चित; पाहा कोणाला मिळाली संधी?

IND vs NZ: कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने (Team India) सेमीफायनलमध्ये ज्या ११ शिलेदारांसह इंग्लंडचा पराभव केला होता, त्याच खेळाडूंवर फायनलमध्येही विश्वास दाखवला जाण्याची चिन्हे आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:53 PM
India national cricket team vs New Zealand cricket team: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा आज अहमदाबादमध्ये होणारा अंतिम सामना ऐतिहासिक ठरणार आहे. जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी मैदानात उतरणारा भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या (IND vs NZ) या खिताबी लढतीत कोणताही बदल न करता उतरण्याची शक्यता आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने (Team India) सेमीफायनलमध्ये ज्या ११ शिलेदारांसह इंग्लंडचा पराभव केला होता, त्याच खेळाडूंवर फायनलमध्येही विश्वास दाखवला जाण्याची चिन्हे आहेत.

वरुण आणि अभिषेकला पुन्हा संधी

अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय संघात दोन महत्त्वाचे बदल होतील, अशी चर्चा क्रीडा वर्तुळात रंगली होती. विशेषतः खराब फॉर्मशी झुंजणारा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि महागडा ठरलेला फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. वरुणच्या जागी अनुभवी कुलदीप यादवला संघात स्थान मिळावे, अशी मागणी चाहत्यांकडून होत होती.

मात्र, मिळालेल्या वृत्तानुसार, संघ व्यवस्थापन आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव हे ‘विनिंग कॉम्बिनेशन’मध्ये बदल करण्यास उत्सुक नाहीत. सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद मिळवण्यासाठी भारत आपल्या जुन्याच यशस्वी प्लेइंग-११ सह मैदानात उतरेल.

IND vs NZ T20 Final: बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री? अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस; निर्णायक ठरेल लढत

वरुण चक्रवर्तीच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह, तरीही संघात स्थान?

वरुण चक्रवर्तीने या विश्वचषकात आतापर्यंत १३ बळी घेतले आहेत. मात्र, सुपर-८ फेरीत त्याची ज्या प्रकारे धुलाई झाली, त्यामुळे भारताची गोलंदाजी केवळ जसप्रीत बुमराहवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले. ७ मार्च रोजी झालेल्या सराव सत्रात वरुण आणि कुलदीप या दोघांनीही गोलंदाजीचा सराव केला होता. वरुण सराव अर्धवट सोडून गेला होता, तर कुलदीपने बराच वेळ घाम गाळला होता. यावरून वरुणला बाहेर बसवले जाईल असे वाटत होते, परंतु अखेर व्यवस्थापनाने त्याच्या अनुभवावरच शिक्कामोर्तब केले आहे. दुसरीकडे, सलामीवीर अभिषेक शर्मा या स्पर्धेत तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धची ५५ धावांची खेळी वगळता त्याला मोठी धावसंख्या उभारता आलेली नाही. तरीही त्याच्या आक्रमक शैलीवर विश्वास ठेवून त्याला अंतिम सामन्यात खेळवले जाणार आहे.

भारतासमोर इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी

जर आज भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा पराभव केला, तर क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक नवे विक्रम प्रस्थापित होतील:

  • १. घरच्या मैदानावर टी-२० विश्वचषक जिंकणारा भारत पहिला देश ठरेल.
  • २. सलग दोनदा जेतेपद राखण्याचा विक्रम भारताच्या नावे होईल.
  • ३. एकूण तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा भारत जगातील एकमेव संघ बनेल.

टी-२० वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताची संभाव्य प्लेइंग-११:

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

Published On: Mar 08, 2026 | 04:53 PM

Mar 08, 2026 | 04:53 PM
