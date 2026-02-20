Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Share Market Closed: घसरणीनंतर दमदार कमबॅक; शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद

शुक्रवारी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजार मागील दिवसाच्या तीव्र घसरणीतून आणि सकाळी झालेल्या घसरणीतून सावरत हिरव्या रंगात बंद झाला. ज्यामुळे गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगत आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:05 PM
  • शुक्रवारी शेअर बाजार हिरव्यात बंद
  • बँका, मेटल आणि ऑटो शेअर्सची आघाडी
  • अमेरिका–इराण तणावाचा आशियावर परिणाम
 

Share Market Closed: आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजार मागील दिवसाच्या तीव्र घसरणीतून आणि सकाळी झालेल्या घसरणीतून सावरत हिरव्या रंगात बंद झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि धातू कंपन्यांच्या शेअर्सनी बाजाराला उभारी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. देशांतर्गत बेंचमार्क असलेला बीएसई सेन्सेक्स ३१६.५७ अंकांनी म्हणजेच ०.३८ टक्क्यांनी वाढून ८२,८१४.७१ वर बंद झाला, तर एनएसई निफ्टी ११६.९० अंकांनी (०.४६ टक्के) वाढून २५,५७१.२५ वर बंद झाला.

Stanford University: जनरेटिव्ह एआयने बदलले चित्र; ओपनएआय ते गुगल डीपमाइंडवर अब्जावधींची गुंतवणूक

बाजार बंद होताना, निफ्टी आयटी वगळता सर्व निफ्टी निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आशियाई शेअर्सवर परिणाम करत असूनही, निर्देशांकांनी वाढ नोंदवली. व्यापक बाजारात, निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक ०.४८ टक्क्यांनी वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ०.११ टक्क्यांनी घसरला.

क्षेत्रीय निर्देशांकांनुसार, निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकात सर्वाधिक वाढ झाली, १.६८ टक्के वाढ झाली, त्यानंतर निफ्टी मेटलचा क्रमांक लागतो, ज्याने १.२५ टक्के वाढ केली. शिवाय, निफ्टी ऑटोमध्ये ०.४१ टक्के वाढ, निफ्टी एफएमसीजीमध्ये ०.५६ टक्के वाढ, निफ्टी बँकमध्ये ०.७१ टक्के वाढ, तर निफ्टी आयटीमध्ये ०.९८ टक्के घसरण झाली.

Income Tax Department: बनावट राजकीय देणगी प्रकरणात ११ सीए दोषी; आयसीएआय शिस्तपालन मंडळाचा मोठा निर्णय

बीएसई सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २२ समभागांमध्ये वाढ झाली, तर ८ समभागांमध्ये तोटा झाला. एनटीपीसी, एल अँड टी, एचयूएल, टाटा स्टील, पॉवर ग्रिड आणि बीईएलमध्ये २.७ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आणि ते सर्वात जास्त तोट्यात होते, तर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इटरनल, एचसीएल टेक आणि भारती एअरटेल हे समभाग सर्वाधिक तोट्यात होते.

सकाळी बाजाराची सुरुवात मंदावली. बाजार कालच्या पातळीपेक्षा कमी उघडला, परंतु खालच्या पातळींवरून सावरल्यानंतर, सेन्सेक्स आणि निफ्टी स्थिर व्यवहार करत होते. सुरुवातीच्या काही मिनिटांत, सेन्सेक्स मागील बंदच्या तुलनेत २०० अंकांनी घसरून ८२,२७५ च्या आसपास पोहोचला. निफ्टी देखील ४० अंकांनी घसरून २५,४१० वर पोहोचला. बँक निफ्टी १३२ अंकांनी घसरून ६०,६०६ वर बंद झाला. निफ्टी मिडकॅप सिलेक्ट देखील ५० अंकांनी घसरला, परंतु नंतर थोडासा सावरला.

Published On: Feb 20, 2026 | 06:20 PM

