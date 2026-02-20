Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक

सहसा पापड हा पदार्थ तळून खाल्ला जातो पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही आता तेलाशिवायच पापड किंवा इतर स्नॅक्सना कुरकुरीत तळू शकता. यामुळे कुरकुरीत पदार्थांचा खाल्ल्यानंतरही तुमच्या आरोग्यावर याचा वाईट परिणाम होणार नाही.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:40 PM
नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक

(फोटो सौजन्य: istock)

  • पापड हा कुरकुरीत पदार्थ तर आपल्याला जेवणासोबत खायला खूप आवडतो.
  • पापडाला अधिकतर तेलात फ्राय करून खाल्ले जाते.
  • पण तुम्हाला माहिती आहे का? एका सोप्या ट्रिकने विना तेल पापडाला फ्राय करता येते.
जेवणात जोपर्यंत कुरकुरीत पापड ठेवला जात नाही तोपर्यंत जेवण परिपूर्ण वाटत नाही. सणसमारंभात, खास प्रसंगी घरी किंवा कोणत्याही मेजवाणीत पापडाचा आवर्जून खाल्ला जातो. फक्त पापडच नाही तर कुरकरीत वाळवणीचे कोणतेही पदार्थ चवील अप्रतिमच लागतात. पण रोजच्या आहारात असा तेलकट पदार्थांचा समावेश करणे आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते. तळलेले पदार्थ आपल्या आरोग्यासाठी चांगले नाहीत पण तोंडाचे चोचले देखील पुरवणे तितकेच गरजेचे असते अन्यथा जेवणाची मजा येत नाही. आता या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित समतोल राखण्यासाठी शेफ पंकजने एक अनोखी ट्रिक शेअर केली आहे ज्यानुसार तेलाशिवायचं तुम्ही घरच्या घरी पापड कुरकुरीत तयार करता येतील. यामुळे तुम्हाला पापडाची चवही चाखता येईल आणि तेलाचा वापर न केल्याने याचा आपल्या आरोग्यावरही परिणाम होणार नाही.

मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील

काय आहे ट्रिक?

पापड किंवा कोणतेही चिप्स विना तेल कुरकुरीत बनवायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला मीठाची पॅकेटची गरज आहे. यासाठी कढईमध्ये मीठाचा थर टाका. मध्यम आचेवर मीठ चांगले गरम झाले की, त्यात चिप्स किंवा पापड टाका. पापड मीठच्या थरावर टाकून त्याला गरम मीठवर हलवत राहा. मीठाच्या गरमीने पापड आपोआप कुरकुरीत होईल. पॅनमधून काढताना मीठ हाताने झटकून टाका आणि नंतर प्लेटमध्ये ठेवा. निरोगी जीवनशैलीत ही ट्रिक तुमच्या फार कामी येईल. जे लोक आपल्या आहारात अतिरिक्त तेलाचे प्रमाण टाळतात त्यांच्यासाठी ही ट्रिक फार कामाची ठरेल.

दुसरी पद्धत

तुम्हाला जर मीठीच्या या हॅकची मदत घ्यायची नसेल तर तुम्ही मायक्रोवेव्हचा किंवा एअर फ्रायरचा वापर करु शकता. यासाठी पापडावर किंचिंत तेल लावून त्याला एअर फ्रायरचा टाका आणि काही मिनिटांनी उघडून पापडाची दुसरी बाजूही बेक करा. दोन्ही बाजूंना साधारण दोन मिनिटे बेक केल्यानंतर तुमचा कुरकुरीत पापड तयार होईल. तुम्ही कोणतेही स्नॅक्स तेलाशिवाय किंवा किंचिंत तेलाचा वापर करुन एअर फ्रायमध्ये तयार करु शकता.

वारंवार होणारा सर्दी खोकला शरीरासाठी ठरेल घातक! Tuberculosis झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने कोणत्या समस्या उद्भवतात?

  • तेलकट पदार्थांचे सेवन पचनाच्या समस्या वाढवते. यामुळे जडपणा, आळस, पोटदुखी, पोट फुगणे आणि गॅसची समस्या उद्भवू लागते.
  • तेलकट पदार्थांंमुळे शरीरात चरबीचा थर वाढू लागतो, परिणामी वजन झपाट्याने वाढू लागते.
  • अतिरिक्त तेलाने भरलेले पदार्थ आपल्या हार्टवर परिणाम करतात, यामुळे हाय ब्लड प्रेशरचा धोका वाढतो.
  • तेलकट पदार्थ आपल्या त्वचेवरही वाईट परिणाम करतात. यांचे जास्तीचे सेवन चेहऱ्यावर पिंपल्स, मुरुमे यांची समस्या वाढवते.
Published On: Feb 20, 2026 | 12:40 PM

