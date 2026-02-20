नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक

मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील
काय आहे ट्रिक?
पापड किंवा कोणतेही चिप्स विना तेल कुरकुरीत बनवायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला मीठाची पॅकेटची गरज आहे. यासाठी कढईमध्ये मीठाचा थर टाका. मध्यम आचेवर मीठ चांगले गरम झाले की, त्यात चिप्स किंवा पापड टाका. पापड मीठच्या थरावर टाकून त्याला गरम मीठवर हलवत राहा. मीठाच्या गरमीने पापड आपोआप कुरकुरीत होईल. पॅनमधून काढताना मीठ हाताने झटकून टाका आणि नंतर प्लेटमध्ये ठेवा. निरोगी जीवनशैलीत ही ट्रिक तुमच्या फार कामी येईल. जे लोक आपल्या आहारात अतिरिक्त तेलाचे प्रमाण टाळतात त्यांच्यासाठी ही ट्रिक फार कामाची ठरेल.
दुसरी पद्धत
तुम्हाला जर मीठीच्या या हॅकची मदत घ्यायची नसेल तर तुम्ही मायक्रोवेव्हचा किंवा एअर फ्रायरचा वापर करु शकता. यासाठी पापडावर किंचिंत तेल लावून त्याला एअर फ्रायरचा टाका आणि काही मिनिटांनी उघडून पापडाची दुसरी बाजूही बेक करा. दोन्ही बाजूंना साधारण दोन मिनिटे बेक केल्यानंतर तुमचा कुरकुरीत पापड तयार होईल. तुम्ही कोणतेही स्नॅक्स तेलाशिवाय किंवा किंचिंत तेलाचा वापर करुन एअर फ्रायमध्ये तयार करु शकता.
तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने कोणत्या समस्या उद्भवतात?