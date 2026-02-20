Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PUNE NEWS : कमी दाबाने व दूषित पाणीपुरवठ्यावर महापौरांची अधिकाऱ्यांना तंबी; आश्वासनांऐवजी कृतीची मागणी

पिंपरी शहरात कमी दाबाने व दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारीं वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रवी लांडगे यांनी मंगळवारी महापालिकेत पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:18 PM
PUNE NEWS: Mayor warns officials over low pressure and contaminated water supply; Demands action instead of promises

पिंपरी चिंचवड महापालिका(फोटो-सोशल मीडिया)

पिंपरी : शहरात कमी दाबाने व दूषित पाणीपुरवठ्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर रवी लांडगे यांनी मंगळवारी महापालिकेत पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. “फक्त आश्वासने देऊन चालणार नाही; नागरिकांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी देण्यासाठी ठोस काम करा,” अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

हेही वाचा : ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती पाण्याची मागणी लक्षात घेता अनेक भागांत टंचाई जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंद्रा व भामा आसखेड पाणी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे महापौरांनी नमूद केले. सध्या आंद्रा धरणातील पाणी इंद्रायणी नदीमार्गे उचलले जात असले तरी संबंधित कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झालेली नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली. यासंदर्भात सविस्तर माहिती घेत महापौरांनी कामात गती आणण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक असल्यास नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

दरम्यान, शहरातील दीर्घकालीन पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेला मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने त्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, तसेच राज्य सरकारकडेही पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे महापौर लांडगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Women’s Health Issues: अमरावतीत १० महिन्यात १६९१ गर्भपातांची नोंद? धक्कादायक कारणे उघड

बैठकीत पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्ती, गळती रोखणे व वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याबाबतही चर्चा झाली. नागरिकांना नियमित, स्वच्छ आणि पुरेसा पाणीपुरवठा हा महापालिकेचा प्राधान्यक्रम असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.

Published On: Feb 20, 2026 | 08:18 PM

